Le financement de deux initiatives de sports et loisirs encouragera l'établissement d'un mode de vie sain, le développement d'un sentiment d'appartenance et la croissance économique locale

WHITEHORSE, YT, le 19 août 2022 /CNW/ - Les espaces publics communs dans les villes et villages sont au cœur des collectivités de partout au Canada. Les rues principales, les centres-villes, les centres communautaires et culturels, les marchés fermiers, les bibliothèques, les espaces extérieurs et les autres lieux publics attirent aussi bien les populations locales que les touristes, ce qui est favorable pour les entreprises et les emplois locaux. Dans de nombreuses collectivités, toutefois, ces endroits ont évolué en raison des mesures prises par la population canadienne pour se protéger de la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) et ministre de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) et Dr Brendan Hanley, député du Yukon, en compagnie de l'honorable Jeanie McLean, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la Direction de la condition féminine, ont annoncé un investissement de 234 000 $ du gouvernement du Canada pour appuyer des initiatives de sports et de loisirs de grande qualité d'un bout à l'autre du territoire.

Le gouvernement du Canada sait que les collectivités prospèrent lorsqu'elles disposent d'infrastructures propices à l'interaction sociale et à l'activité physique et qu'elles donnent accès à des installations et à des programmes récréatifs. Ces éléments renforcent nos communautés, en améliorent les connexions et font partie intégrante du bien-être général des personnes, des familles et des communautés.

Le financement offert par CanNor est destiné à deux projets d'une durée d'un an qui visent à améliorer les infrastructures publiques, à raviver de façon sécuritaire les espaces publics, à créer des emplois et à stimuler les économies locales. Ces investissements démontre également l'engagement du gouvernement du Canada pour appuyer une croissance durable et diversifiée des secteurs économiques du Nord.

Volleyball Yukon reçoit 192 000 $ du Canada pour la construction, à Whitehorse, de trois terrains de volleyball de plage conformes aux normes de compétition. Un financement de 23 800 $ supplémentaires est également offert par le gouvernement du Yukon. Les terrains se situent près de deux écoles secondaires de Whitehorse et sont ouverts au grand public. Le financement de CanNor contribuera à l'amélioration de l'infrastructure publique et permettra à l'organisme, à l'avenir, d'accueillir des tournois de volleyball pour attirer des visiteurs dans la ville et faire croître la communauté déjà grandissante des sports de compétition. Ce financement s'effectue dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC)

Sport Yukon reçoit 42 000 $ pour donner un nouvel élan à la course à relais de la route du Klondike, prévue en septembre 2022. Un financement de 14 400 $ est également offert par le gouvernement du Yukon. Le financement de CanNor aidera l'organisation à créer une plateforme d'inscription numérique ainsi qu'un espace de rassemblement extérieur. La course à relais de la route du Klondike est une manifestation annuelle populaire qui attire des participants et des participantes des quatre coins du Yukon et de l'extérieur. Il s'agit donc d'un moteur important de l'économie. La course est aussi largement reconnue pour le rôle qu'elle joue dans le maintien d'un sentiment d'unité entre les participants, les partenaires et les collectivités le long de la route et même au-delà. Le financement de ce projet a lieu par le truchement du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord).

« Les deux dernières années ont été non seulement difficiles pour l'économie, mais aussi pour notre santé, notre bien-être, notre esprit communautaire et nos interactions sociales. Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'avenir et nous effectuons un retour en force en nous assurant que les installations récréatives locales soient des endroits accueillants qui encouragent les gens à se réunir et à tisser des liens à nouveau. Voilà pourquoi notre gouvernement investit dans de telles initiatives qui permettront aux populations locales et aux touristes de partout au Yukon de participer à des activités sportives locales. Ces activités, ainsi que les infrastructures publiques et les initiatives qui les rendent possibles, contribuent à faire prospérer les économies individuelles, communautaires et locales qui font de ce territoire un endroit si spécial. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor

« De nombreuses personnes habitent au Yukon pour profiter d'une vie active, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ces investissements dans trois terrains de volleyball publics additionnels, en plus d'un financement visant le redéveloppement de la course à relais Klondike Road - un événement annuel phare des activités estivales pour les visiteurs et les Yukonnais - sont essentiels pour améliorer l'accessibilité aux sports et aux activités récréatives ainsi que l'esprit communautaire des Yukonnais. Notre gouvernement connait bien les besoins de notre territoire en termes d'infrastructures qui sont non seulement bénéfiques à la santé des Yukonnais, mais aussi à celle de la communauté dans son ensemble. »

- Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« En investissant dans les infrastructures de loisirs, nous bâtissons des communautés yukonnaises plus fortes et nous aidons la population du territoire à rester active et en santé. Grâce aux nouveaux terrains, les Yukonnais et les Yukonnaises joueront au volleyball pendant encore de nombreuses années et la ville pourra accueillir des compétitions et faire croître la communauté sportive. Je me réjouis aussi du soutien offert à la course à relais de la route du Klondike, la course à pied la plus populaire du Yukon qui célébrera d'ailleurs cette année son 40e anniversaire. Le gouvernement du Yukon continuera de promouvoir une planification stratégique apte à garantir une croissance continue de nos collectivités tout en assurant une vie saine et active à la population. »

- L'honorable Ranj Pillai, ministre du Développement économique du Yukon

« Des installations de loisirs modernes, sécuritaires et stimulantes sont un moyen clé pour notre gouvernement d'offrir à la population yukonnaise des options pour une vie active ainsi que des possibilités pour prendre part à des sports de compétition. Ces nouveaux terrains de volleyball de plage de taille réglementaire permettront à nos athlètes de s'entraîner et de préparer leur participation aux Jeux d'été du Canada de 2022. Ils constitueront aussi un endroit idéal où les élèves du Yukon et les autres membres de la collectivité pourront prendre plaisir à jouer au volleyball. La course à relais de la route du Klondike est une épreuve pour laquelle les concurrents et concurrentes du Yukon et d'ailleurs s'entraînent intensément. Un grand nombre de personnes apprécient l'événement. Il me tarde de constater les améliorations à la course que permet ce financement, et ce, tout en garantissant la sécurité de tous ceux et celles qui profitent de la course. »

- L'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités

« Je suis extrêmement ravie de la construction de ces terrains. Ils constitueront un bel héritage à laisser à notre collectivité et au monde du volleyball de plage. De plus, ils concrétiseront la vision de Volleyball Yukon et stimuleront la croissance du volleyball de plage, autant sur le plan récréatif que compétitif. Nous sommes heureux de construire ces nouvelles installations, en collaboration avec nos intervenants des domaines du sport et de l'éducation, pour permettre à la population de jouer à ce sport amusant et en plein essor. Que les nuages de sable se mettent à voler! »

- Shannon Poelman, responsable du développement du volleyball de plage de Volleyball Yukon

« La course à relais de la route du Klondike est un événement phare au Yukon depuis 40 ans. Grâce à la contribution de CanNor, le comité organisateur peut veiller à la prospérité de la course pendant 40 ans encore en améliorant son accessibilité, en adoptant des pratiques durables et en faisant la promotion de la sécurité des coureurs et coureuses. »

- Tracey Bilsky, directrice générale de Sport Yukon

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC), annoncé à l'occasion du Budget 2021, prévoit une somme de 500 millions de dollars sur deux ans pour permettre aux agences de développement régional (ADR) d'investir dans des espaces publics communs et inclusifs afin de contribuer à l'instauration des conditions et de l'accessibilité nécessaires pour stimuler les économies locales et de réunir à nouveau les Canadiens et les Canadiennes lorsque les rassemblements seront sécuritaires.

Le financement du FCRC apporte un soutien à deux volets d'activité importants :

l'adaptation des espaces et des biens communautaires afin qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité, conformément aux directives locales en matière de santé publique;



l'aménagement ou l'amélioration des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiennes et les Canadiens à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

Les bénéficiaires admissibles comprennent les organisations à but non lucratif, les administrations rurales, municipales ou régionales, les groupes et collectivités autochtones ainsi que les organismes du secteur public qui fournissent des infrastructures de type municipal.

Le programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

