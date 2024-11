NAHANNI BUTTE, NT, le 27 nov. 2024 /CNW/ - L'insécurité alimentaire demeure un enjeu majeur dans les communautés du Nord. Pour soutenir un secteur alimentaire dynamique dans les économies du Nord, il est essentiel d'investir dans des solutions locales qui améliorent le bien-être des communautés et favorisent l'autonomie.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada versera jusqu'à 696 000 dollars à la Naha Dehe Development Corporation (NDDC) pour améliorer l'infrastructure alimentaire à Nahanni Butte. Dans le cadre de ce projet de deux ans, la NDDC achètera un camion réfrigéré qui permettra au magasin général de Nahanni Butte de transporter des commandes plus volumineuses et moins fréquentes de produits frais pour les résidents de la collectivité. La NDDC investira également dans un camion-restaurant, qui servira de restaurant sur roues pour répondre aux besoins des membres de la communauté et des touristes.

Grâce à cet investissement, le gouvernement du Canada aide Nahanni Butte à renforcer la capacité et la durabilité de son secteur alimentaire.

Citations

« La sécurité alimentaire demeure un problème crucial dans le Nord, en particulier dans les communautés rurales et isolées. Il est essentiel d'investir dans des solutions efficientes et efficaces dans le secteur alimentaire pour promouvoir la santé et le bien-être des communautés, ainsi qu'une économie nordique résiliente. En finançant la modernisation des infrastructures dans des communautés comme Nahanni Butte, notre gouvernement soutient des solutions nordiques menées localement. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« Les communautés nordiques ont besoin de solutions nordiques. Pour améliorer la sécurité alimentaire dans les communautés éloignées des T.-N.-O., il est essentiel de faire des investissements ciblés dans les infrastructures et les systèmes de transport. En donnant la priorité à des initiatives comme celle-ci, notre gouvernement soutient la santé et le bien-être des résidents tout en renforçant notre économie territoriale. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Ce financement de CanNor nous permettra de répondre aux besoins en matière d'approvisionnement et de distribution de produits alimentaires, en particulier de produits frais, et d'ouvrir un restaurant dans la communauté. Nahanni Butte est une communauté nordique éloignée qui reste isolée deux mois et demi par année. En l'absence de pont ou d'accès en toute saison, nos membres dépendent fortement du magasin général local pour s'approvisionner en nourriture. L'investissement dans le camion réfrigéré nous aidera à livrer les denrées alimentaires à la communauté de manière adéquate tout en étant économique. L'achat d'un camion-restaurant servira de restaurant sur roues, devenant le tout premier point de restauration à part entière dans la communauté. Il répondra aux besoins des résidents, des travailleurs et des touristes, tout en soutenant nos événements locaux, festivals et rassemblements. Ce projet renforcera le sens de la communauté et contribuera également au développement économique local. Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien de CanNor dans ces initiatives stratégiques. »

- Chef Steve Vital, directeur de la Naha Dehe Development Corporation

Faits en bref

CanNor investira dans ce projet jusqu'à 696 000 dollars sur deux ans dans le cadre du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord). La Naha Dehe Development Corporation contribuera au projet à hauteur de 174 000 dollars , soit un total de 870 000 dollars.

sur deux ans dans le cadre du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord). La contribuera au projet à hauteur de 174 , soit un total de 870 000 dollars. IDEENord réalise des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement de secteurs et le renforcement des capacités pour aider les résidents des territoires nordiques à tirer profit de l'économie de l'innovation au Canada .

. La Naha Dehe Development Corporation est l'organe de développement économique de la bande des Dénés de Nahanni Butte .

Personnes-ressources: Kyle Allen, Directeur des communications, des affaires parlementaires et de la gestion des enjeux, Cabinet du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, [email protected]; Emeralde O'Donnell, Conseillère en communications, T.N.-O., Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]; Soham Srimani, Gestionnaire de la bande et dirigeant principal de l'administration, Bande et groupe des Dénés de Nahanni Butte, [email protected]