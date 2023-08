Une contribution de plus de 500 000 dollars pour accroître sa production et élargir sa présence dans l'ensemble de l'Ouest canadien

WINNIPEG, MB, le 2 août 2023 /CNW/ - Fort Garry Brewing est la plus grande et la plus ancienne microbrasserie du Manitoba. Elle produit une vaste gamme de bières et a en 2021 élargi ses activités pour entrer sur le marché du prêt-à-boire.

Le ministre Vandal annonce un financement fédéral pour permettre à une microbrasserie du Manitoba d’élargir sa gamme de produits (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 520 000 dollars dans la Fort Garry Brewing Company. Ce soutien offert par l'entremise de PrairiesCan permettra à l'entreprise de répondre à la demande croissante ainsi que de pénétrer de nouveaux marchés dans l'ensemble de l'Ouest canadien alors qu'elle élargit sa gamme de produits prêts à boire « Hector's Hard ».

La Fort Garry Brewing Company a enregistré un important taux d'adoption de ses produits dans le marché du prêt-à-boire. En vue d'accroître sa part de marché, elle améliorera sa commercialisation et sa production grâce à l'installation d'une chaîne de fabrication et de remplissage de bouteilles de pointe. Cela lui permettra de capturer une plus grande part de marché dans un plus grand nombre de provinces. Ce projet entraînera de plus la création de six (6) nouveaux emplois et une hausse de revenus pour l'entreprise.

Ce projet soutient les objectifs du Fonds pour l'emploi et la croissance, lequel vise à stimuler la croissance des revenus, à créer des emplois et à accroître les possibilités d'affaires pour les petites et moyennes entreprises de l'Ouest canadien.

Citations

« Notre gouvernement est heureux d'investir dans la croissance continue de l'économie des Prairies. À titre de première microbrasserie du Manitoba, la Fort Garry Brewing Company a démontré sa capacité à répondre à la demande du marché. Elle est en activité au même endroit depuis 1994, et sa réussite parle d'elle-même. Je suis persuadé que, grâce à la modernisation de sa chaîne de production, elle continuera à croître et à créer des emplois pendant de nombreuses années à venir. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« La Fort Garry Brewing Company est la plus ancienne brasserie du Manitoba et un précurseur de l'industrie brassicole artisanale, un secteur qui a été le témoin de nombreux changements au cours des dix dernières années. L'innovation est un pilier essentiel pour notre croissance à long terme, et grâce à la contribution de PrairiesCan, nous pourrons maintenir notre production locale et mieux répondre aux nouvelles possibilités de marché en investissant dans un nouvel équipement. Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir de notre brasserie au sein de notre collectivité et emballés de pouvoir continuer à produire de délicieux produits pour les Manitobains. »

- Scott Shupeniuk, directeur général, Fort Garry Brewing Company

Faits en bref

Le gouvernement du Canada s'emploie à stimuler la croissance économique par l'innovation et à créer davantage d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens.

s'emploie à stimuler la croissance économique par l'innovation et à créer davantage d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens. Le Fonds pour l'emploi et la croissance offre du financement aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer des emplois et à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Le Fonds, administré par les agences de développement régional (ADR) du Canada , fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur 3 ans. Cela comprend jusqu'à 70 millions de dollars consacrés aux entreprises créées après janvier 2020 qui répondent aux critères d'admissibilité.

, fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur 3 ans. Cela comprend jusqu'à 70 millions de dollars consacrés aux entreprises créées après janvier 2020 qui répondent aux critères d'admissibilité. PrairiesCan investit 122,9 millions de dollars pour aider les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à préparer leurs entreprises pour l'avenir, à renforcer leur résilience et à se préparer à la croissance en les aidant à passer à une économie verte, favorisant ainsi une relance inclusive, améliorant la compétitivité et créant des emplois dans les Prairies.

Fort Garry Brewing est la plus ancienne microbrasserie du Manitoba , étant en activité à son emplacement actuel depuis 1994.

