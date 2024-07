Investissements de plus de 21 millions de dollars de PrairiesCan misant sur les atouts de l'Alberta en matière de commercialisation de produits, de technologies et de services agricoles novateurs pour les marchés mondiaux

OLDS, AB, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Les Prairies sont une puissance agricole, et les innovateurs de l'Alberta ont de nouvelles possibilités de créer et de commercialiser des technologies qui profitent à la fois à l'économie et à l'environnement. L'Alberta est déjà un leader national et mondial dans des secteurs clés qui contribuent à la prospérité du Canada - de l'énergie, de l'environnement et de l'aérospatiale au numérique, aux sciences de la vie et aux technologies propres. La production alimentaire en Alberta est une autre industrie importante qui répond à une demande mondiale croissante.

Le ministre Vandal annonce des investissements fédéraux visant à soutenir des projets agricoles à valeur ajoutée en Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

En coordonnant les efforts des différents ministères fédéraux et en partenariat avec tous les ordres de gouvernement et l'industrie, le gouvernement du Canada permet aux petites et moyennes entreprises de l'Alberta de tirer parti des possibilités qu'offre la province en matière de création de produits et de services dont le monde entier a besoin.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé des investissements fédéraux de plus de 21 millions de dollars au profit de 14 projets visant à développer le secteur agricole à valeur ajoutée de l'Alberta par la commercialisation et la conception de produits, de services et d'applications.

Voici des exemples de projets recevant un soutien :

L' Olds College reçoit plus de 3 millions de dollars pour étendre ses activités de ferme intelligente à la Saskatchewan et acheter de nouveaux équipements afin d'accroître la capacité de recherche sur les défis agricoles qui touchent les Prairies, notamment la sécurité alimentaire, la protection des cultures, la santé du bétail et la durabilité de l'environnement.

reçoit plus de 3 millions de dollars pour étendre ses activités de ferme intelligente à la et acheter de nouveaux équipements afin d'accroître la capacité de recherche sur les défis agricoles qui touchent les Prairies, notamment la sécurité alimentaire, la protection des cultures, la santé du bétail et la durabilité de l'environnement. Le Stettler Adult Learning Council reçoit 250 000 dollars pour mettre en place un laboratoire d'agriculture régénératrice afin d'aider les producteurs alimentaires et les intervenants de l' Alberta à explorer et à adopter des pratiques d'agriculture régénératrice durables.

reçoit 250 000 dollars pour mettre en place un laboratoire d'agriculture régénératrice afin d'aider les producteurs alimentaires et les intervenants de l' à explorer et à adopter des pratiques d'agriculture régénératrice durables. Pure Life Carbon reçoit plus de 2 millions de dollars pour moderniser et agrandir une installation de fabrication existante afin d'augmenter la production de ses produits exclusifs de substitution au sol utilisés dans les applications agricoles.

reçoit plus de 2 millions de dollars pour moderniser et agrandir une installation de fabrication existante afin d'augmenter la production de ses produits exclusifs de substitution au sol utilisés dans les applications agricoles. Wyvern reçoit plus de 450 000 dollars pour lancer un nouveau système exclusif et un réseau de satellites qui réduisent considérablement le coût de l'imagerie satellitaire utilisée pour favoriser l'adoption de solutions agricoles novatrices qui contribuent à préserver les zones écologiques, à augmenter les rendements agricoles et à réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation de l'eau.

reçoit plus de 450 000 dollars pour lancer un nouveau système exclusif et un réseau de satellites qui réduisent considérablement le coût de l'imagerie satellitaire utilisée pour favoriser l'adoption de solutions agricoles novatrices qui contribuent à préserver les zones écologiques, à augmenter les rendements agricoles et à réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation de l'eau. Alexander Business Corporation reçoit 146 800 dollars pour évaluer la faisabilité de deux possibilités de production de protéines à base de plantes pour la Première Nation d'Alexander. Cette somme servira notamment à rechercher une possibilité d'investissement et à réaliser une étude sur une éventuelle installation de production appartenant à la nation, qui vendrait de la farine brute aux détaillants d'aliments à base de plantes et aux fabricants d'ingrédients.

reçoit 146 800 dollars pour évaluer la faisabilité de deux possibilités de production de protéines à base de plantes pour la Première Nation d'Alexander. Cette somme servira notamment à rechercher une possibilité d'investissement et à réaliser une étude sur une éventuelle installation de production appartenant à la nation, qui vendrait de la farine brute aux détaillants d'aliments à base de plantes et aux fabricants d'ingrédients. L'Alberta Bio Processing Innovation Centre et l'Alberta Agrivalue Processing Business Incubator sont des installations exploitées par la province qui reçoivent un montant total de 1 125 000 dollars pour l'achat et l'installation de nouveaux équipements, ce qui permettra à un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises de tester et de commercialiser des produits agricoles ou alimentaires à valeur ajoutée.

Les projets recevant le financement annoncé aujourd'hui auront d'importantes retombées environnementales et économiques dans toute la province et son solide secteur agricole, notamment en soutenant plus de 800 emplois et en aidant les organisations de l'Alberta à tirer parti des nombreuses possibilités économiques associées à l'agriculture à valeur ajoutée. L'investissement fédéral annoncé aujourd'hui permet de récolter un financement supplémentaire d'environ 12,5 millions de dollars par l'intermédiaire d'autres ordres de gouvernement et de l'industrie.

Citations

« Notre gouvernement réalise des investissements stratégiques pour tirer parti de la solide expérience de l'Alberta en matière de commercialisation de produits, de technologies et de services novateurs dont le monde a besoin. Les projets que nous annonçons aujourd'hui permettront au secteur agricole à valeur ajoutée de l'Alberta de saisir l'occasion de créer de nouvelles solutions bénéfiques, à la fois pour l'économie et pour l'environnement. Ces investissements s'inscrivent dans l'objectif du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui consiste à générer de bons emplois en contribuant à bâtir un avenir économique plus solide et plus durable dans les collectivités des Prairies. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« L'annonce d'aujourd'hui est le résultat d'une excellente collaboration entre tous les ordres de gouvernement, le milieu universitaire, le secteur privé et les entrepreneurs autochtones. Je suis tellement heureux que notre gouvernement soutienne cette industrie d'une importance vitale, et je ne doute pas que ces projets contribueront au maintien de l'élan du secteur agricole à valeur ajoutée de l'Alberta. »

-L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'Alberta s'est forgé une réputation mondiale en tant que leader dans la conception d'applications novatrices et avant-gardistes pour divers secteurs et industries. Les investissements annoncés aujourd'hui aideront les organisations et les entreprises albertaines à progresser encore davantage dans le domaine de l'agriculture à valeur ajoutée, ce qui contribuera à diversifier davantage notre économie tout en créant des emplois durables au sein de nos collectivités. »

-George Chahal, député de Calgary Skyview

« L'Alberta possède un secteur agricole prospère qui fait preuve d'ingéniosité et de dynamisme pour répondre à la demande mondiale croissante d'aliments et de produits agricoles durables à valeur ajoutée de grande qualité. Grâce à l'investissement de PrairiesCan, un plus grand nombre d'entreprises de transformation de notre province peuvent accéder à l'équipement de pointe de notre Bio Processing Innovation Centre ou de notre Agrivalue Processing Business Incubator pour tester des produits uniques et les mettre sur le marché. »

-RJ Sigurdson, ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation de l'Alberta

« Au Olds College, nous travaillons très dur pour être à la pointe de l'agriculture et de la technologie en Alberta et dans le monde entier. Nous sommes extrêmement fiers d'accélérer la mise au point et l'adoption de technologies et de pratiques agricoles, de soutenir les petites et moyennes entreprises et d'offrir à nos étudiants un apprentissage intégré au travail d'une valeur inestimable dans la ferme intelligente du Olds College. En étendant nos activités de recherche et de ferme intelligente, nous avons davantage d'occasions d'intégrer la technologie agricole dans les salles de classe pour enrichir l'environnement d'apprentissage, de sorte que nos étudiants acquièrent les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour réussir dans l'industrie agricole. »

-Todd Ormann, vice-président, Développement, Olds College of Agriculture & Technology

« Le financement de PrairiesCan a été absolument essentiel pour notre entreprise lorsque les marchés ont commencé à réagir à notre substrat Charge Carbon après la pandémie. En finançant la dernière pièce de l'automatisation et en soutenant l'expansion de notre première installation de fabrication en Alberta, Pure Life Carbon est désormais en mesure de répondre à un plus grand nombre de commandes, provenant de tous les coins du monde! Le soutien apporté à notre entreprise a eu un impact considérable dans le domaine de l'agriculture en milieu contrôlé, où le remplacement direct de la mousse de tourbe permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que l'utilisation de l'eau, tout en augmentant la production de denrées alimentaires. Pure Life Carbon est en mesure d'aider à nourrir le monde tout en soignant la planète. »

-Ryan Rand, directeur général, Pure Life Carbon

« Le moment et l'impact du financement de PrairiesCan destiné à BiziSul Inc. ont fourni un financement clé et stratégique pour lancer notre produit sur le marché à un moment inestimable. BiziSul exerce désormais ses activités dans un corridor économique clé du Centre de l'Alberta qui offre des possibilités aux gens de métier locaux, des moyens de transport et une employabilité directe et à temps plein dans une usine de production fonctionnant 24 heures sur 24. »

-Ryan Brown, directeur, Développement des entreprises, BiziSul Inc.

« Les principes et les pratiques de l'agriculture régénératrice offrent à l'Alberta et au reste des Prairies une excellente occasion de répondre à la demande des consommateurs quant à la production durable de produits agricoles. L'investissement de PrairiesCan a permis au Regenerative Agriculture Lab de créer un forum où les acteurs de la chaîne de valeur agroalimentaire peuvent discuter et décider ensemble de la manière dont ils vont saisir cette occasion. »

-Derek Leahy, directeur général, Rural Routes to Climate Solutions, Stettler Adult Learning Centre

Faits en bref

Le financement fédéral destiné à ces 14 projets est administré par PrairiesCan. PrairiesCan est le ministère fédéral qui soutient la croissance économique en Alberta , en Saskatchewan et au Manitoba .

, en et au . Les programmes et services de PrairiesCan aident les entreprises, les organismes sans but lucratif et les collectivités à se renforcer : son mandat consiste à soutenir la croissance et la diversification de l'économie dans les provinces des Prairies et à faire valoir les intérêts de cette région dans les politiques, les programmes et les projets économiques nationaux.

Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies est un engagement à long terme à travailler différemment, en renforçant la coordination avec les ministères fédéraux sur les investissements pour les Prairies et en collaborant plus étroitement avec les partenaires des Prairies sur leurs priorités pour une économie prospère et durable des Prairies qui ne laisse personne de côté.

En Alberta particulièrement, le Cadre vise à encourager une plus grande collaboration pour saisir les possibilités d'investissement régionales, telles que la croissance d'un secteur agricole durable, en amorçant davantage d'activités à valeur ajoutée et en réduisant les conséquences sur l'environnement; le soutien à la décarbonisation, en faisant progresser l'écosystème de l'hydrogène et les possibilités d'exploitation des minéraux critiques; et le renforcement de notre soutien aux capacités et aux initiatives de développement économique communautaire, surtout dans les communautés autochtones et rurales.

Document d'information

PrairiesCan investit plus de 21 millions de dollars au profit de 14 projets réalisés en Alberta dans le cadre de plusieurs programmes fédéraux, dont le programme Croissance et productivité des entreprises (CPE), le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), le Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC), le programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) et l'Initiative régionale de relance de l'aérospatiale. Ces investissements devraient permettre de créer plus de 800 emplois et d'aider les organisations de l'Alberta à saisir les nouvelles possibilités résultant de la conception de produits, de technologies et de services agricoles novateurs.

Programme Croissance et productivité des entreprises - 2 469 236 $



Le programme CPE soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à prendre de l'expansion et à commercialiser des technologies. Il verse un financement remboursable sans intérêts à des entreprises constituées en société qui sont en exploitation depuis au moins deux ans. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé un soutien à un projet au titre du programme CPE :

G.S. Dunn Ltd. (2 469 236 $)

Moderniser ses installations dans le Sud de l' Alberta en y ajoutant de nouveaux équipements de broyage et d'emballage afin d'accroître la capacité de production et de mieux répondre à la demande mondiale croissante de ses produits à base de moutarde.

Programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) - 8 583 222 $

Le programme EIR aide à créer, à développer et à soutenir des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises afin de faciliter l'innovation. Dans le cadre du programme EIR, des investissements ciblés dans les organismes sans but lucratif soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires afin qu'elles puissent innover, croître et être concurrentielles à l'échelle mondiale. Le programme RIE favorise également la croissance inclusive en aidant les groupes sous-représentés à participer plus pleinement à l'économie d'innovation. Les investissements annoncés aujourd'hui soutiennent sept projets réalisés dans le cadre du programme EIR :

Olds College (3 017 720 $)

Étendre les activités de ferme intelligente à la Saskatchewan et acheter de nouveaux équipements afin d'accroître la capacité de recherche sur les défis agricoles qui touchent les Prairies, notamment la sécurité alimentaire, la protection des cultures, la santé du bétail et la durabilité de l'environnement.

Étendre les activités de ferme intelligente à la et acheter de nouveaux équipements afin d'accroître la capacité de recherche sur les défis agricoles qui touchent les Prairies, notamment la sécurité alimentaire, la protection des cultures, la santé du bétail et la durabilité de l'environnement. Olds College (2 378 900 $)

Offrir des programmes pour aider les jeunes entreprises axées sur l'agriculture en partenariat avec THRIVE Canada et moderniser les installations pour fournir un espace où les petites et moyennes entreprises agricoles peuvent présenter leurs innovations. Ces programmes ont été mis en œuvre à partir de 2022, et la modernisation des installations a été achevée en 2023.

Offrir des programmes pour aider les jeunes entreprises axées sur l'agriculture en partenariat avec THRIVE Canada et moderniser les installations pour fournir un espace où les petites et moyennes entreprises agricoles peuvent présenter leurs innovations. Ces programmes ont été mis en œuvre à partir de la modernisation des installations a été achevée en 2023. Stettler Adult Learning Council (250 000 $)

Créer un laboratoire d'agriculture régénératrice pour aider les producteurs de denrées alimentaires et les parties prenantes de l' Alberta à explorer et à adopter des pratiques d'agriculture régénératrice durables.

Créer un laboratoire d'agriculture régénératrice pour aider les producteurs de denrées alimentaires et les parties prenantes de l' à explorer et à adopter des pratiques d'agriculture régénératrice durables. Université de l' Alberta (250 000 $)

Acheter et optimiser une unité de prototypage qui déterminera les meilleures pratiques pour la production de fibres de cellulose régénérée par le biais du processus Lyocell, ce qui permettra de fabriquer au Canada des produits respectueux de l'environnement à base de cellulose et de chanvre, notamment des équipements de protection individuelle, du fil dentaire, des produits de soins de santé, etc.

Acheter et optimiser une unité de prototypage qui déterminera les meilleures pratiques pour la production de fibres de cellulose régénérée par le biais du processus Lyocell, ce qui permettra de fabriquer au des produits respectueux de l'environnement à base de cellulose et de chanvre, notamment des équipements de protection individuelle, du fil dentaire, des produits de soins de santé, etc. Alberta Bio Processing Innovation Centre et Alberta Agrivalue Processing Business Incubator (1 125 000 $)

Acheter et installer de nouveaux équipements dans les deux installations exploitées par la province, ce qui permettra à un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises de tester et de commercialiser des produits agricoles ou alimentaires à valeur ajoutée.

Acheter et installer de nouveaux équipements dans les deux installations exploitées par la province, ce qui permettra à un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises de tester et de commercialiser des produits agricoles ou alimentaires à valeur ajoutée. Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) (1 038 538 $)

Diriger une initiative de collaboration visant à renforcer les connaissances et les chaînes d'approvisionnement afin d'aider les organisations actives dans le secteur des protéines végétales à réduire le gaspillage alimentaire en convertissant les sous-produits de l'amidon en sucres de grande valeur utilisés par les fabricants de biocarburants et de produits alimentaires.

Diriger une initiative de collaboration visant à renforcer les connaissances et les chaînes d'approvisionnement afin d'aider les organisations actives dans le secteur des protéines végétales à réduire le gaspillage alimentaire en convertissant les sous-produits de l'amidon en sucres de grande valeur utilisés par les fabricants de biocarburants et de produits alimentaires. Venturepark Labs (523 064 $)

Tenir un nouvel événement industriel annuel et créer un programme national en ligne basé sur les membres qui offre des ateliers, des possibilités de réseautage et des ressources pour aider les entreprises de produits alimentaires et naturels en phase de démarrage à se lancer et à se développer.

Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) - 9 877 513 $

Le FEC est un programme fédéral de 700 millions de dollars qui soutient la création d'emplois régionaux et positionne les économies locales pour une croissance à long terme. Le Fonds fournit à des entreprises et à des organisations des prêts sans intérêt ou des financements non remboursables pour aider les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à se préparer à la croissance, à renforcer la résilience, à améliorer la compétitivité et à créer des emplois. Les investissements annoncés aujourd'hui soutiendront trois projets réalisés dans le cadre FEC :

PIP Lethbridge Inc. (5 215 685 $)

Acheter des équipements, recruter du personnel et augmenter la capacité de fabrication de l'usine de transformation de Lethbridge afin de mieux répondre à la demande de ses produits à base de protéines végétales.

Acheter des équipements, recruter du personnel et augmenter la capacité de fabrication de l'usine de transformation de afin de mieux répondre à la demande de ses produits à base de protéines végétales. BiziSul Inc. (2 590 000 $)

Créer une nouvelle usine de fabrication dans le Centre de l' Alberta qui convertit le soufre résiduel provenant de la production de pétrole et de gaz en un engrais de haute qualité.

Créer une nouvelle usine de fabrication dans le Centre de l' qui convertit le soufre résiduel provenant de la production de pétrole et de gaz en un engrais de haute qualité. Pure Life Carbon (2 071 828 $)

Moderniser et agrandir une installation de fabrication existante afin d'accroître la production de ses produits exclusifs de substitution au sol utilisés dans les applications agricoles.

Programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) - 446 800 $

Le programme DEDC vise à appuyer des initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance et à la diversification de l'économie des collectivités des provinces des Prairies. Par l'intermédiaire de ce programme, PrairiesCan permet aux collectivités de tirer parti de leurs capacités et de leurs atouts pour saisir les occasions de développement économique et s'adapter aux circonstances économiques changeantes et difficiles. Les investissements annoncés aujourd'hui soutiennent deux projets réalisés dans le cadre du programme DEDC :

Alexander Business Corporation (146 800 $)

Évaluer la faisabilité de deux possibilités de production de protéines à base de plantes pour la Première Nation d'Alexander. Cette somme servira notamment à rechercher une possibilité d'investissement et à réaliser une étude sur une éventuelle installation de production appartenant à la nation, qui vendrait de la farine brute aux détaillants d'aliments à base de plantes et aux fabricants d'ingrédients.

Évaluer la faisabilité de deux possibilités de production de protéines à base de plantes pour la Première Nation d'Alexander. Cette somme servira notamment à rechercher une possibilité d'investissement et à réaliser une étude sur une éventuelle installation de production appartenant à la nation, qui vendrait de la farine brute aux détaillants d'aliments à base de plantes et aux fabricants d'ingrédients. North Saskatchewan Watershed Alliance (300 000 $)

Collaborer avec divers intervenants pour élaborer un modèle de gestion de l'eau qui contribuera à éclairer les décisions en matière de développement et d'utilisation de l'eau dans le bassin de la rivière Saskatchewan Nord.

Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA) - 458 344 $

L'IRRA était un programme national qui a fourni 250 millions de dollars sur trois ans pour aider le secteur aérospatial canadien à sortir de la pandémie et à demeurer compétitif sur la scène mondiale. L'Initiative aidait les petites et moyennes entreprises à écologiser leurs activités et à adopter des pratiques durables sur le plan environnemental, à améliorer la productivité et à renforcer la commercialisation, et à accroître l'intégration dans les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales. PrairiesCan a mis en œuvre l'initiative dans les provinces des Prairies, et les demandes ne sont plus acceptées. L'investissement annoncé aujourd'hui vise un projet réalisé dans le cadre de l'IRRA :

Wyvern Incorporated (458 344 $)

Lancer un nouveau système exclusif et un réseau de satellites qui réduisent considérablement le coût de l'imagerie satellitaire utilisée pour favoriser l'adoption de solutions agricoles novatrices qui contribuent à préserver les zones écologiques, à augmenter les rendements agricoles et à réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation de l'eau.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Kyle Allen, Directeur des communications, Bureau du ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, [email protected] ; Rohit Sandhu, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]