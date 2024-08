Le gouvernement du Canada accorde 3 195 551 $ pour soutenir sept projets au Manitoba dans le cadre de l'Initiative des partenariats sur les minéraux critiques pour les Autochtones du Manitoba.

NORWAY HOUSE, MB, le 6 août 2024 /CNW/ - Au Manitoba, on trouve des gisements de 30 des 34 minéraux figurant sur la liste des minéraux critiques du Canada de 2024. Il s'agit notamment du lithium, du graphite, du nickel, du cobalt, du cuivre et des terres rares, qui sont les six minéraux reconnus comme ayant les meilleures chances de stimuler la croissance économique.

Une image de personnes socialisant dans une grande salle lors d'une conférence, accompagnée du texte : « Plus de 3,1 M$ pour accélérer la réconciliation économique avec les Autochtones et l'exploitation des minéraux critiques au Manitoba ». (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 3,1 millions de dollars dans sept projets visant à soutenir des organisations clés et des communautés autochtones. Ce soutien permettra de multiplier les possibilités de développement économique et commercial qui favorisent la création d'emplois, améliorent la résilience de la main-d'œuvre et renforcent le leadership économique autochtone.

Le financement de ces investissements est accordé dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques qui soutient l'Initiative de partenariats sur les minéraux critiques pour les Autochtones du Manitoba, créée pour aider davantage les communautés autochtones à participer aux possibilités d'exploitation et d'exploration minières, à y répondre et à en tirer profit, en fonction de leurs plans et priorités communautaires. Cette initiative se traduira par des approches coordonnées en matière de renforcement des capacités, de perfectionnement de la main-d'œuvre et de développement des entreprises, approches qui reflètent les priorités des Autochtones en matière de développement économique et d'exploitation minière.

Voici des exemples de projets recevant un soutien :

La Nation crie de Norway House reçoit 300 000 $ pour achever un plan d'affaires et proposer des programmes de formation qui soutiennent les débouchés sectoriels et les partenariats.

La liste complète des projets figure dans le document d'information ci-joint.

Citations

« Les minéraux critiques sont la clé d'une transition vers l'énergie verte pour le Canada et le monde. Ces investissements stratégiques soutiennent l'économie verte des Prairies Je suis heureux que PrairiesCan travaille activement avec les communautés autochtones pour qu'elles participent aux possibilités d'exploitation des minéraux et forment des partenariats dans ce domaine. Grâce à ces projets, le Manitoba sera bien placé pour accélérer la réconciliation économique et l'exploitation des minéraux critiques. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« Cet investissement aidera les communautés autochtones au Manitoba à saisir les débouchés économiques qu'offre la transition écologique. Il permettra de renforcer les capacités, d'offrir de précieuses possibilités de formation et de créer des emplois bien rémunérés pour les Autochtones. Cela fait partie de notre plan visant à construire une économie plus verte qui soit juste pour tout le monde, y compris pour les peuples autochtones. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« La Nation crie de Norway House est heureuse de collaborer avec le gouvernement fédéral pour offrir une formation à ses citoyens afin qu'ils aient la possibilité de travailler dans les secteurs de l'exploitation et de l'exploration minières. Il est essentiel que les travailleurs des Premières Nations puissent participer aux industries des ressources qui se trouvent sur leur territoire traditionnel et faire en sorte que les bénéfices de ces développements restent dans le Nord du Manitoba. Le développement d'une mine de nickel écologique créera plus de 750 emplois à long terme qui contribueront à briser le cycle de la pauvreté. Les dirigeants de la Nation crie de Norway House sont déterminés à améliorer la vie de leur peuple, aujourd'hui et pour les générations futures, grâce à l'éducation et au développement économique. »

- Chef Larson Anderson, Nation crie de Norway House

« Le besoin de compétences dans le Nord, dans les communautés, dans l'industrie et dans tous les autres secteurs est crucial. Ce programme est une première étape importante pour que les résidents du Nord aient accès à une formation pertinente et de haute qualité qui aidera les communautés à réaliser leurs aspirations au progrès et à la prospérité. L'UCN remercie PrairiesCan pour son engagement continu envers le Nord du Manitoba. »

- Doug Lauvstad, président, University College of the North

« Le Fonds de développement économique local est fier de s'associer à PrairiesCan dans le cadre de cette importante initiative visant à fournir des ressources qui appuieront le démarrage ou l'expansion des sociétés de développement des Premières Nations. »

- Chris Thevenot, président-directeur général, Fonds de développement économique local

« À la Chambre de commerce autochtone, nous avons le plaisir de recevoir des fonds pour deux projets dans le cadre de l'Initiative des partenariats sur les minéraux autochtones critiques du Manitoba. Le premier projet nous permet d'aider 36 entreprises et communautés des Premières Nations à participer à l'exposition d'entreprises autochtones du Manitoba lors de la conférence de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, à Toronto. Lors de cette conférence, des entreprises et des communautés autochtones sont mises en présence des plus grands exploitants miniers, prospecteurs et entrepreneurs du monde. Le deuxième projet est la phase 2 de la mission d'évaluation de l'état de préparation du secteur minier. Ce projet nous permet d'aider 17 Premières Nations présélectionnées à évaluer leur capacité à participer aux possibilités économiques liées à l'exploitation minière. Le financement de ces deux projets contribue de manière significative au travail de la Chambre de commerce autochtone vers son objectif de réconciliation économique ainsi qu'à son travail de promotion et de croissance de l'économie autochtone en renforçant les connaissances, le leadership et le réseautage des Autochtones. »

- Susan Harlow, gestionnaire de projet, Chambre de commerce autochtone

Faits en bref

L'exploitation minière et les minéraux critiques représentent un débouché important pour les communautés autochtones grâce aux partenariats, aux accords de participation, au partage des bénéfices et à l'exploitation des possibilités d'entrepreneuriat offertes par les activités minières.

Les minéraux critiques sont la pierre angulaire de l'économie verte et numérique. Ils sont utilisés dans une vaste gamme de produits essentiels; des téléphones cellulaires aux panneaux solaires en passant par les batteries de véhicules électriques, les appareils médicaux et de soins de santés, en plus des applications de défense.

Les minéraux critiques soutiennent trois chaînes de valeur principales : la fabrication de pointe, les technologies propres et les technologies de l'information et des communications.

L'exploitation minière est depuis longtemps un moteur du développement économique et contribue au produit intérieur brut dans le Nord du Manitoba .

. Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies est une approche fondée sur des principes visant à créer une économie prospère et durable dans les Prairies, approche qui repose sur la collaboration locale et régionale et favorise la réconciliation économique avec les peuples autochtones.

Document d'information

L'Initiative sur les partenariats stratégiques (IPS) est un programme fédéral unique administré par Services aux Autochtones Canada en collaboration avec un réseau croissant de plus de 20 partenaires fédéraux. Son approche pangouvernementale novatrice permet de favoriser l'intégration des Autochtones dans des projets de développement économique complexes et de grande envergure qui couvrent un large éventail de secteurs industriels au Canada. L'IPS permet de combler les lacunes en matière de financement qui font obstacle à la participation des Autochtones aux possibilités économiques. Elle favorise également les partenariats entre des autorités fédérales et non fédérales afin d'obtenir des fonds et un soutien supplémentaires pour les projets qui ne sont pas admissibles à un financement fédéral.

L'Initiative de partenariats sur les minéraux critiques pour les Autochtones du Manitoba a été créée dans le cadre de l'IPS afin d'aider les communautés autochtones à participer aux possibilités d'exploitation et d'exploration des minéraux, à y répondre et à en tirer profit, en fonction de leurs plans et priorités communautaires. Cette initiative a été conçue en partenariat avec les peuples et les communautés autochtones en fonction de leurs priorités autodéterminées dans ce secteur, de manière à les appuyer.

Nation crie de Norway House - 300 000 $ pour achever un plan d'affaires et proposer des programmes de formation qui soutiennent les débouchés sectoriels et les partenariats.

pour achever un plan d'affaires et proposer des programmes de formation qui soutiennent les débouchés sectoriels et les partenariats. Première Nation de Marcel Colomb - 387 957 $ pour élaborer et mettre en œuvre un programme de préparation à l'emploi à l'intention des membres de la communauté.

pour élaborer et mettre en œuvre un programme de préparation à l'emploi à l'intention des membres de la communauté. Nation crie de Nisichawayasihk - 200 000 $ pour tenir une conférence sur les minéraux critiques pour les Premières Nations du Nord du Manitoba

pour tenir une conférence sur les minéraux critiques pour les Premières Nations du Nord du Chambre de commerce autochtone - 143 297 $ pour collaborer avec les communautés autochtones du Manitoba et réaliser une évaluation de l'état de préparation à l'exploitation minière.

pour collaborer avec les communautés autochtones du et réaliser une évaluation de l'état de préparation à l'exploitation minière. Chambre de commerce autochtone - 634 492 $ pour coordonner et accueillir une exposition d'entreprises autochtones du Manitoba lors de la convention de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs de 2024 à 2026 et soutenir la présence et la participation des communautés et des entreprises autochtones du Manitoba .

pour coordonner et accueillir une exposition d'entreprises autochtones du lors de la convention de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs de 2024 à soutenir la présence et la participation des communautés et des entreprises autochtones du . University College of the North - 1 264 805 $ pour créer et proposer des programmes ciblés de formation à l'embauche pour la préparation à l'exploitation minière afin d'augmenter la main-d'œuvre autochtone et du Nord et de soutenir les possibilités croissantes du secteur.

Fonds de développement économique local - 265 000 $ pour mettre en place et développer des sociétés de développement économique communautaire et soutenir la participation des Autochtones au secteur minier grâce à des possibilités de développement commercial et professionnel.

