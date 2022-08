YELLOWKNIFE, NT, le 13 août 2022 /CNW/ - L'accès à un logement sûr et abordable est essentiel pour améliorer la santé et les conditions sociales des peuples autochtones, et pour assurer un avenir solide à leurs communautés et à leurs enfants.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, a annoncé des investissements historiques de 34 millions de dollars sur sept ans dans le cadre du budget 2022. Ils seront versés à quatre communautés métisses des Territoires du Nord-Ouest pour les aider à répondre à leurs besoins urgents en matière de logement. Plus précisément, les investissements du budget 2022 seront répartis comme suit :

20 millions de dollars à la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest

7 millions de dollars à l'Alliance des Métis de North Slave

3,5 millions de dollars au Conseil des Métis de Fort Simpson

3,5 millions de dollars au Conseil des Métis de Fort Providence

Dans le cadre du budget 2022, le gouvernement du Canada investit 4,3 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2022-2023, pour améliorer et élargir l'offre de logements pour les Autochtones au Canada, dont 190 millions de dollars allant aux Métis. Cette mesure s'ajoute aux 8 millions de dollars prévus dans le budget 2021 pour financer les infrastructures essentielles et le logement des communautés métisses des Territoires du Nord-Ouest.

Par l'entremise du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord, le Canada collabore avec des partenaires autochtones, territoriaux et provinciaux afin de déterminer les priorités immédiates et à long terme pour le Nord, y compris le besoin urgent de combler les lacunes en matière de logement dans les communautés autochtones et nordiques.

Citations

« Une maison est plus qu'une simple structure. C'est un lieu de refuge, de sécurité, où nous nous réunissons avec nos amis et notre famille, où nous partageons un repas, ou simplement où nous nous mettons à l'abri des éléments. L'accès à des logements sûrs, de qualité et abordables pour les familles permet de bâtir des communautés fortes et en santé. Notre gouvernement collabore avec les partenaires métis pour déterminer comment mieux répondre à leurs besoins en matière de logement. Cet investissement est un pas dans la bonne direction pour pallier le manque de logements qui répondent aux besoins des Métis des Territoires du Nord-Ouest. Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et les institutions métis, les provinces et les territoires, ainsi que les administrations locales pour trouver des solutions innovantes, dirigées par les communautés, et remédier à la pénurie de logements aujourd'hui et dans les années à venir. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de CanNor, et ministre responsable de PrairiesCan

« Dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest, l'amélioration de l'accès au logement est une priorité absolue, surtout dans les communautés autochtones. L'annonce d'aujourd'hui de fonds destinés spécifiquement aux Métis des Territoires du Nord-Ouest montre l'engagement continu du gouvernement du Canada à répondre aux besoins en matière de logement que les partenaires autochtones ont définis pour leurs communautés. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Ce financement est véritablement une initiative marquante du gouvernement du Canada en reconnaissance du statut de la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest en tant qu'organisme autonome. En tant qu'organisme autonome, la NMTNO s'efforcera de faire participer ses membres et de concevoir des programmes qui reflètent véritablement les valeurs métisses et renforcent notre caractère distinctif en tant que Métis autochtones des Territoires du Nord-Ouest. »

Garry Bailey, président

Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest

« Ce financement à long terme pour le logement est une très bonne nouvelle pour les membres de l'Alliance des Métis de North Slave. Ce fonds destiné au logement abordable pour notre communauté métisse les encouragera à continuer à habiter dans le Nord plutôt que d'être poussés vers le Sud en raison du coût de la vie plus élevé au nord du 60e parallèle. Je tiens à remercier le ministre Vandal et notre député dévoué, Michael McLeod, pour cette aide financière. »

Marc Whitford, vice-président

Alliance des Métis de North Slave

« En tant qu'organisme métis qui a réussi à donner à la communauté la capacité d'être forte et résiliente, nous sommes fiers d'offrir un service continu à nos membres. Avec l'afflux de ces fonds, ce sera une énorme gratification pour nos membres de pouvoir aider à répondre aux besoins en matière de logement. Nous nous réjouissons d'offrir une valeur ajoutée à nos membres et nous sommes impatients de travailler avec RCAANC dans les prochaines années. »

Darlene Sibbeston

Section locale 52 des Métis de Fort Simpson

« L'allocation de fonds pour le logement accordée aujourd'hui au Conseil des Métis de Fort Providence ne pourrait arriver à un meilleur moment, car les logements des membres métis de Fort Providence sont vieillissants et ont besoin de réparations. Il s'agit également d'une occasion de rendre nos maisons plus écoénergétiques, car nous vivons maintenant avec les changements climatiques. Grâce aux réparations et aux modifications qui seront apportées à leurs maisons, nos membres pourront demeurer confortablement dans la communauté. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada et notre député Michael McLeod pour ce soutien financier au logement que nos membres métis apprécieront grandement. »

Clifford McLeod, président

Conseil des Métis de Fort Providence

Faits en bref

S'appuyant sur plus de 2,7 milliards de dollars pour soutenir le logement dans les communautés autochtones depuis 2015, le budget 2022 prévoit 4,3 milliards de dollars sur sept ans, à partir de 2022-2023, pour accélérer les travaux visant à combler les lacunes en matière de logement autochtone, comme suit :

2,4 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir le logement des Premières Nations dans les réserves;



565 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le logement dans les communautés des Premières Nations autonomes et titulaires de droits issus de traités modernes;



845 millions de dollars sur sept ans pour soutenir le logement dans les communautés inuites;



190 millions de dollars sur sept ans pour le logement dans les communautés métisses, dont 35 millions de dollars pour quatre groupes métis dans les Territoires du Nord-Ouest;



300 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2022-2023, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, pour élaborer conjointement et mettre sur pied une stratégie de logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur le Nord :

Twitter : GouvCan - Nord

Facebook : GouvCan - Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Kyle Allen, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, 819-953-1153; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]