YELLOWKNIFE, NT, le 13 avril 2022 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal et Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, ont présenté les investissements dans le logement prévus dans le budget de 2022.

Dans le cadre du Budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître son économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Le budget de 2022 investit dans les Canadiens et rend la vie plus abordable. Ces nouveaux investissements pour le logement s'appuient sur les investissements historiques dans le logement et les infrastructures compris dans le budget de 2021. Le budget de 2022 prévoit 150 millions de dollars sur deux ans afin d'appuyer le logement abordable et les infrastructures connexes dans le Nord. De ce montant, 60 millions de dollars seraient versés au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Grâce à ce financement souple, les partenaires pourront continuer à répondre à leurs besoins immédiats et les plus pressants en matière de logement et d'infrastructure.

L'accès à un logement sûr et abordable est également essentiel si l'on veut obtenir de meilleurs résultats sociaux et en matière de santé, et assurer un meilleur avenir aux communautés et aux enfants autochtones. Faisant fond sur un investissement de plus de 2,7 milliards de dollars pour soutenir le logement dans les communautés autochtones depuis 2015, le budget de 2022 prévoit 4,3 milliards de dollars pour améliorer et élargir l'offre de logements pour les Autochtones au Canada.

Les investissements ciblés dans les infrastructures et le financement fondé sur les distinctions représentent une autre étape importante sur la voie de la réconciliation entre le gouvernement et les peuples autochtones.

Le budget de 2022 prend des mesures importantes qui permettront de construire davantage de logements et de les rendre plus abordables pour les peuples autochtones, peu importe où ils vivent, et c'est pourquoi il propose en outre d'investir 300 millions de dollars afin d'élaborer conjointement et de mettre sur pied une stratégie en matière de logement pour les Autochtones en milieu urbain, rural et nordique.

Tout le monde devrait avoir un endroit sécuritaire et abordable où habiter. Les mesures prévues dans le budget de 2022 en matière de logement constituent le plan le plus ambitieux que le Canada ait jamais eu pour résoudre ce problème fondamental, et ces mesures comprennent des investissements essentiels visant à relever les défis uniques auxquels sont confrontées les communautés nordiques et autochtones en matière d'accès à un logement sûr, adéquat et abordable.

Grâce au Budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada donne suite à ses engagements visant à continuer d'investir, année après année, dans la construction de plus de logements, car notre pays est en croissance, de contribuer à bâtir des communautés nordiques et autochtones fortes et résilientes et de fournir les logements dont tous les Canadiens ont besoin.

Citations

« Le budget de 2022 vise à aider les personnes qui ont du mal à se loger et à faire en sorte que les Canadiens aient accès à des logements sûrs et abordables. En répondant aux besoins immédiats en matière d'infrastructure et de logement, ici dans le Nord et dans l'Arctique, selon les priorités des partenaires nordiques et autochtones, et dans tout le pays, nous pourrons bâtir des communautés plus saines, plus sûres et plus prospères, créer des emplois bien rémunérés et contribuer à bâtir une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« Au cours des dernières années, le partenariat entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a connu de grands succès, et nous continuons à travailler ensemble pour répondre aux besoins en matière de logement du territoire. Grâce à ce partenariat, les Territoires du Nord-Ouest connaissent actuellement la plus grande expansion d'unités de logements publics que le territoire ait connue en plus de 20 ans. Le budget fédéral de 2022 nous permettra de tirer parti de ces réussites et placera Habitation Territoires du Nord-Ouest dans une meilleure position pour continuer à faire des investissements essentiels dans notre programme de logements publics. En travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à rendre les logements de l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest plus abordables et accessibles aux résidents qui en ont le plus besoin. »

L'honorable Paulie Chinna

Ministre responsable du logement, Territoires du Nord-Ouest

« Dans le budget de 2022, on reconnaît à quel point il est essentiel de répondre à la crise du logement au Canada, et plus particulièrement pour les communautés autochtones et nordiques. Ce budget fournit les outils qui permettront à nos partenaires de créer des solutions faites dans le Nord pour répondre à nos besoins uniques en matière de logement et pour contribuer à la croissance et au renforcement de nos communautés. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« La diversité des options de logements est une priorité clé du Conseil et fait partie de la vision de la Ville pour une communauté inclusive et prospère. Les municipalités sont aux premières lignes de la crise du logement et des mesures importantes sont nécessaires pour faire face à la hausse des coûts d'accès à la propriété pour les résidents du Nord, qui doivent déjà faire face à un coût de la vie élevé. La ville de Yellowknife accueille favorablement les investissements qui améliorent la disponibilité et la diversité des options de logements abordables, appuyant ainsi notre engagement à faire de notre communauté un meilleur endroit où vivre. »

Rebecca Alty

Maire, Ville de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le budget de 2022 propose de fournir 150 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, afin d'appuyer le logement abordable et les infrastructures connexes dans le Nord. De ce montant, 60 millions seraient versés au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 60 millions, au gouvernement du Nunavut et 30 millions, au gouvernement du Yukon .

et 30 millions, au gouvernement du . Le budget de 2022 propose de fournir 4 milliards de dollars supplémentaires sur sept ans, à compter de 2022-2023, afin d'accélérer les travaux visant à combler les lacunes en matière de logement des Autochtones, de la façon suivante :

2,4 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir le logement des Premières Nations dans les réserves;



565 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le logement dans les communautés des Premières Nations autonomes et titulaires de droits issus de traités modernes;



845 millions de dollars sur sept ans pour soutenir le logement dans les communautés inuites;



190 millions de dollars sur sept ans pour le logement dans les communautés métisses.

Le budget de 2022 prévoit 300 millions de dollars sur cinq ans pour élaborer conjointement et mettre sur pied une stratégie de logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique.

Les autres mesures prévues dans le budget de 2022 pour rendre le logement plus abordable sont les suivantes :

Le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, qui offrirait aux éventuels acheteurs d'une première maison la possibilité d'épargner jusqu'à 40 000 $.



Une somme de 4 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour lancer un nouveau fonds visant à accélérer la construction de logements, dont l'objectif est de créer 100 000 logements nets au cours des cinq prochaines années.



Une somme de 1,5 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour prolonger l'Initiative pour la création rapide de logements afin de créer au moins 6 000 nouveaux logements abordables, et au moins 25 % de ces fonds sera destiné à des projets de logement axés sur les femmes.



Une somme de 2,9 milliards de dollars de financement, selon la comptabilité de caisse, dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement afin d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 nouveaux logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements pour les Canadiens qui en ont le plus besoin.



Une somme de 475 millions de dollars en 2022-2023 pour verser un paiement unique de 500 $ à ceux qui font face à des difficultés d'accès au logement abordable.



Réaffectation d'une somme de 500 millions de dollars de financement, selon la comptabilité de caisse, dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement afin de lancer un nouveau programme de développement de coopératives d'habitation visant à augmenter le nombre de coopératives d'habitation au Canada.



Réaffectation d'une somme d'un milliard de dollars de prêts supplémentaires dans le cadre de l'Initiative Financement de la construction de logements locatifs afin d'appuyer les projets de coopératives d'habitation.



Instauration d'un crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles, qui permettrait de verser un soutien pouvant atteindre 7 500 $ pour la construction d'un logement secondaire pour une personne âgée ou un adulte ayant un handicap.



Une somme de 150 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour élaborer la Stratégie canadienne pour les bâtiments durables.



Une somme de 200 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour créer l'Initiative pour accélérer les rénovations, qui apportera un soutien aux audits sur les rénovations et la gestion de projets pour les grands chantiers afin d'accélérer le rythme des rénovations majeures au Canada, y compris une attention particulière aux logements abordables pour les personnes à faible revenu.



Une somme de 562,2 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2024-2025, pour continuer à fournir un financement annuel doublé pour la stratégie Vers un chez-soi.



Une somme de 18,1 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2022-2023, pour mener des recherches sur les mesures supplémentaires qui pourraient contribuer à éliminer l'itinérance chronique.



Doubler le montant du crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation, pour le porter à 10 000 $. Le crédit bonifié fournirait jusqu'à 1 500 $ en aide directe aux acheteurs d'une habitation.



Une somme réservée de 200 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'innovation pour le logement abordable. Cette somme comprendra 100 millions de dollars pour soutenir les organismes sans but lucratif, les coopératives, les promoteurs et les sociétés qui construisent de nouveaux logements à louer avec option d'achat.

