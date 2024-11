Une aide de plus de 10 millions de dollars versée par PrairiesCan à des organisations et à des entreprises de la Saskatchewan contribuera à une nouvelle croissance

SASKATOON, SK, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Le secteur agricole et agroalimentaire contribue grandement à l'économie du Canada, employant des milliers de travailleurs d'un bout à l'autre du pays. La Saskatchewan est un moteur de la production agricole, de l'innovation et de la technologie. En coordonnant les efforts des différents ministères fédéraux et en partenariat avec l'industrie, le gouvernement du Canada aide les petites et moyennes entreprises de la Saskatchewan à mettre à profit les atouts de la province et à tirer parti des occasions de développer notre économie.

Le ministre Vandal annonce des investissements dans l’agriculture et l’agroalimentaire en Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 10 millions de dollars dans huit projets dans les secteurs de l'agriculture, de la fabrication agricole, de l'agriculture à valeur ajoutée et de l'agroalimentaire de la Saskatchewan. Il s'agit d'investissements non remboursables soutenant la production agricole et d'investissements remboursables contribuant à l'expansion des exploitations agricoles, à la production de produits agricoles à valeur ajoutée et à la capacité de production d'équipements agricoles.

En voici des exemples :

Simpson Seeds Inc. reçoit plus de 1,9 million de dollars pour acheter et mettre en service l'équipement d'une nouvelle usine de transformation de farine de lentilles à Moose Jaw , en Saskatchewan .

reçoit plus de 1,9 million de dollars pour acheter et mettre en service l'équipement d'une nouvelle usine de transformation de farine de lentilles à , en . Agriculture Manufacturers of Canada reçoit plus de 1,1 million de dollars pour fournir des services et de l'aide aux entreprises du secteur manufacturier agricole et du secteur agricole dans le cadre de l'initiative Careers in Ag.

reçoit plus de 1,1 million de dollars pour fournir des services et de l'aide aux entreprises du secteur manufacturier agricole et du secteur agricole dans le cadre de l'initiative Careers in Ag. Drake Meat Processors Inc. reçoit 3,5 millions de dollars pour acheter, installer et mettre en service des équipements destinés à une nouvelle usine de transformation de la viande à Saskatoon , afin d'étendre le marché à l'Ouest canadien.

Les huit projets financés aujourd'hui permettront de créer environ 180 nouveaux emplois et d'en maintenir des centaines d'autres, de fournir des services aux fabricants d'équipement et au secteur agricole, et d'aider les entreprises agricoles et agroalimentaires à tirer parti des possibilités économiques qui s'offrent à elles pour croître et se diversifier. Ces investissements devraient générer des revenus supplémentaires de plus de 110 millions de dollars pour les entreprises du secteur, y compris des ventes à l'exportation supplémentaires de plus de 70 millions de dollars, contribuant ainsi à renforcer l'avenir du secteur agricole et agroalimentaire de la Saskatchewan et à soutenir l'emploi pour de nombreuses années à venir.

Citations

« Le secteur agricole et agroalimentaire de la Saskatchewan est solide, et le soutien ciblé de notre gouvernement aux écosystèmes et aux entreprises agricoles contribuera à renforcer cette force pour l'avenir. Les investissements annoncés aujourd'hui jettent les bases d'une nouvelle fabrication d'équipements agricoles, de produits agricoles à valeur ajoutée et d'une augmentation de la production pour aider à nourrir le Canada et le monde entier. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Nos agriculteurs qui travaillent dur et les industries qui les soutiennent ici en Saskatchewan ont contribué à positionner le Canada comme un fournisseur fiable de produits de qualité supérieure. Notre gouvernement est fier de soutenir ces projets importants qui créeront des emplois et aideront le secteur à connaître encore plus de succès dans les années à venir. »

-L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le financement de croissance des entreprises a été un élément crucial pour que Simpson Seeds donne le feu vert à ce projet. Le financement est le complément parfait du capital commercial que nous avons obtenu pour le projet et nous donne le temps de générer des flux de trésorerie à partir de l'opération de mouture de la farine de lentilles, ce qui est nécessaire pour constituer des capitaux propres dans l'installation. L'un des principaux objectifs de Simpson Seeds est de maintenir la transformation à valeur ajoutée des légumineuses cultivées au Canada, et ce programme nous a aidés à atteindre cet objectif. »

-Clayton Bzdel, DPF, Simpson Seeds Inc.

« Le financement de PrairiesCan que nous avons reçu a été déterminant pour nous aider à aller de l'avant avec notre nouvelle usine de transformation. Notre nouvelle usine de transformation de la viande sous inspection fédérale créera de nombreux emplois à Saskatoon et dans la région environnante. Grâce à ce financement, les consommateurs et les familles de l'Ouest canadien et d'ailleurs pourront déguster les produits Drake. »

-Kelly Ediger, directeur général, Drake Meats

« Pour attirer la prochaine génération de travailleurs canadiens, il faut des messages clés et des projets attrayants qui s'adressent à l'esprit et au cœur de ces talents. De la stabilité de carrière à long terme à la protection de l'environnement et à la sécurité alimentaire mondiale, notre industrie a prouvé qu'elle était idéale pour tout Canadien à la recherche d'une carrière stable et passionnante. AMC est fière de répondre aux besoins de notre industrie avec l'initiative Careers in Ag. Grâce au soutien de PrairiesCan, de nos membres, de nos partenaires universitaires et de nos investisseurs, nous faisons de grands pas en avant pour harmoniser la croissance de notre secteur avec la main-d'œuvre talentueuse dont il a besoin aujourd'hui et dans l'avenir. »

-Donna Boyd, présidente, Agriculture Manufacturers of Canada Inc.

Faits en bref

PrairiesCan investit aujourd'hui plus de 10 millions de dollars en Saskatchewan dans le cadre de quatre programmes différents visant à soutenir huit entreprises et organisations.

dans le cadre de quatre programmes différents visant à soutenir huit entreprises et organisations. Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies , lancé par le ministre Vandal il y a près d'un an, comprend un appel à une collaboration accrue dans la mise en œuvre des programmes fédéraux visant à favoriser la croissance des secteurs régionaux clés, dont l'agriculture.

, lancé par le ministre Vandal il y a près d'un an, comprend un appel à une collaboration accrue dans la mise en œuvre des programmes fédéraux visant à favoriser la croissance des secteurs régionaux clés, dont l'agriculture. En 2023, les exportations totales de cultures, de produits animaux et de boissons et d'aliments manufacturés de la Saskatchewan atteindront 20,3 milliards de dollars, ce qui constitue un record provincial.

atteindront 20,3 milliards de dollars, ce qui constitue un record provincial. Les exportations de machines agricoles de la Saskatchewan sont passées de 368,5 millions de dollars en 2019 à 854,9 millions de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation de 132 % en cinq ans.

Document d'information

Financement de programme non remboursable

Les investissements annoncés aujourd'hui dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) ne sont pas remboursables. Le programme EIR aide à créer, à développer et à soutenir des écosystèmes régionaux inclusifs. Par l'entremise du programme EIR, des investissements ciblés dans des organismes sans but lucratif soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires pour qu'elles innovent, se développent et soient compétitives à l'échelle mondiale.

Agriculture Manufacturers of Canada (1 166 000 $)

Fournir des services et de l'aide aux entreprises du secteur manufacturier agricole et du secteur agricole dans le cadre de l'initiative Careers in Ag.

Fournir des services et de l'aide aux entreprises du secteur manufacturier agricole et du secteur agricole dans le cadre de l'initiative Careers in Ag. Prairie Agriculture Machinery Institute (1 100 000 $)

Acheter et mettre en service les équipements et les logiciels les plus récents pour aider les petites et moyennes entreprises des Prairies à mettre au point, à concevoir, à tester et à commercialiser des produits et des processus dans les secteurs de l'agriculture, de l'exploitation minière et des transports.

Acheter et mettre en service les équipements et les logiciels les plus récents pour aider les petites et moyennes entreprises des Prairies à mettre au point, à concevoir, à tester et à commercialiser des produits et des processus dans les secteurs de l'agriculture, de l'exploitation minière et des transports. Saskatchewan Trade and Export Partnership Inc. (STEP) (600 000 $)

Promouvoir la fabrication de pointe au moyen d'un engagement international. Diriger une mission commerciale de fabrication de pointe à l'échelle des Prairies dans le secteur de la fabrication agricole au cours des deux prochaines années.

Financement de programme remboursable

Les investissements annoncés aujourd'hui accordés par l'intermédiaire du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE), du programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) et du Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) sont des fonds remboursables pour les entreprises. Le programme CPE offre un financement remboursable sans intérêts aux petites et moyennes entreprises afin qu'elles prennent de l'expansion et produisent des biens, des technologies ou des services novateurs. Le programme DEDC soutient des initiatives qui aident les communautés à diversifier leur économie grâce à une croissance inclusive et durable. Le FEC offre un financement à des entreprises et à des organisations pour les aider à créer des emplois et à positionner les économies locales en vue d'une croissance à long terme.

Drake Meat Processors Inc. (3 500 000 $)

Acheter, installer et mettre en service des équipements destinés à une nouvelle usine de transformation de la viande à Saskatoon , afin d'étendre le marché à l'Ouest canadien.

Acheter, installer et mettre en service des équipements destinés à une nouvelle usine de transformation de la viande à , afin d'étendre le marché à l'Ouest canadien. Simpson Seeds Inc. (1 955 711 $)

Acheter et mettre en service l'équipement d'une nouvelle usine de transformation de farine de lentilles à Moose Jaw , en Saskatchewan .

Acheter et mettre en service l'équipement d'une nouvelle usine de transformation de farine de lentilles à , en . Pelican Lake Farms Ltd. et Première Nation de Pelican Lake (1 000 000 $)

Établir une exploitation agricole dans la Première Nation de Pelican Lake, dans le Nord-Ouest de la Saskatchewan .

Établir une exploitation agricole dans la Première Nation de Pelican Lake, dans le Nord-Ouest de la . Prairie Energy Resources Inc. (440 079 $)

Mettre en place un système de livraison d'huile de cuisson en vrac pour les restaurants de la Saskatchewan afin de réduire les déchets plastiques.

Mettre en place un système de livraison d'huile de cuisson en vrac pour les restaurants de la afin de réduire les déchets plastiques. Vale Industries Ltd. (426 500 $)

Acheter, installer et mettre en service des équipements qui augmenteront la capacité de fabrication de leurs produits agricoles, d'agrégats et d'équipements miniers.

