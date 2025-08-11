SASKATOON, SK, le 11 août 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies annoncera des investissements fédéraux destinés à des projets en Saskatchewan qui renforceront et avantageront le secteur agricole du Canada.

Date :

Le 12 août 2025

La ministre annoncera des investissements fédéraux pour le secteur agricole de la Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Heure :

9 h 00 (HAR)

Endroit :

Global Institute for Food Security

Rez-de-chaussée, 421, chemin Downey

Saskatoon (Saskatchewan)

Les médias sont invités à assister à l'annonce.

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personne-ressource : Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753