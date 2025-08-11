Avis aux médias - La ministre annoncera des investissements fédéraux pour le secteur agricole de la Saskatchewan English
SASKATOON, SK, le 11 août 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies annoncera des investissements fédéraux destinés à des projets en Saskatchewan qui renforceront et avantageront le secteur agricole du Canada.
Date :
Le 12 août 2025
Heure :
9 h 00 (HAR)
Endroit :
Global Institute for Food Security
Rez-de-chaussée, 421, chemin Downey
Saskatoon (Saskatchewan)
Les médias sont invités à assister à l'annonce.
