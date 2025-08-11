Les investissements aideront les entreprises à utiliser l'intelligence artificielle pour innover et faire croître l'économie

REGINA, SK, le 11 août 2025 /CNW/ - Le Canada est à l'avant-garde de la recherche en intelligence artificielle (IA). L'adoption accrue de l'IA est la prochaine étape. Aider les petites et moyennes entreprises à tirer parti de l'IA pour innover et accroître leur productivité est la clé de la réussite économique du Canada dans un environnement en évolution rapide.

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé le financement de plus de 1,3 million de dollars à trois entreprises de la Saskatchewan. Ces investissements stratégiques permettront d'accélérer l'adoption de l'IA et la transition de l'économie canadienne vers le numérique. En stimulant l'adoption de l'IA, les entreprises peuvent améliorer les produits et services offerts aux Canadiens tout en favorisant une croissance économique durable. Les investissements d'aujourd'hui reflètent cet engagement et ils :

permettent à Ground Truth Agriculture Inc. de mettre au point et de commercialiser un nouveau système de classement des grains (financement de 586 900 dollars);

aident Greenwave Innovations Inc. à améliorer sa plateforme de surveillance énergétique pour les bâtiments commerciaux et industriels (financement de 425 000 dollars);

aident Offstreet Technology Inc. à améliorer sa technologie infonuagique d'inscription pour le stationnement des visiteurs et à développer son marché en Amérique du Nord (financement de 300 000 dollars ).

Citations

« Partout en Saskatchewan, les entreprises prouvent que l'innovation dans les Prairies peut aider à relever de grands défis. En adoptant des technologies de pointe comme l'IA, ils prennent de l'expansion, créent des emplois de haute qualité et sont concurrentiels à l'échelle mondiale. Ces investissements permettent également au Canada de réussir à long terme dans des secteurs clés comme l'agriculture à valeur ajoutée, la défense, les minéraux critiques et l'énergie nucléaire. Grâce aux investissements de PrairiesCan, nous aidons à continuer sur cette lancée et à établir une économie canadienne forte, sûre, résiliente et prête pour l'avenir. » [Traduction]

- L'honorable Eleanor Olszewksi, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Aider les entreprises locales à adopter l'IA et de nouveaux outils numériques peut vraiment changer la donne. Qu'il s'agisse d'améliorer le classement des grains ou d'économiser de l'énergie, ces types d'investissements créent des emplois et soutiennent des communautés plus fortes partout en Saskatchewan. »

- L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural) et député de Desnethé-Missinippi-Rivière Churchill

« Le soutien de PrairiesCan constitue un vote de confiance quant à l'importance des données cohérentes sur la qualité des grains, de la ferme à leur destination. Ce soutien accélère notre capacité à transmettre des idées qui ont une incidence directe sur la prise de décisions clés dans la chaîne d'approvisionnement. » [Traduction]

- Kyle Folk, chef de la direction, Ground Truth Agriculture Inc.

Faits en bref

Le financement de plus de 1,3 million de dollars annoncé aujourd'hui est accordé par l'intermédiaire de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle de PrairiesCan et du programme de croissance et de productivité des entreprises.

Le gouvernement du Canada a annoncé 2,4 milliards de dollars dans le budget de 2024 pour assurer l'avantage du Canada en matière d'IA, y compris des investissements pour accélérer la croissance de l'emploi dans le secteur canadien de l'IA et ailleurs, stimuler la productivité en aidant les chercheurs et les entreprises à développer et à adopter l'IA, et veiller à ce que cela se fasse de manière responsable.

Accroître le leadership du Canada en matière d'IA est une priorité clé du gouvernement du Canada. Le 13 mai 2025, le premier ministre Mark Carney a nommé pour la première fois au Canada un ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, soit l'honorable Evan Solomon.

Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de créer 50 emplois et de générer une croissance des recettes de 30,5 millions de dollars, dont 5,6 millions de dollars en exportations.

Document d'information

PrairiesCan investit 1 311 900 dollars dans trois projets en Saskatchewan visant à stimuler l'innovation à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

Les projets annoncés aujourd'hui tireront parti des avantages de l'IA pour aider à commercialiser un nouveau système de classement des grains, à améliorer la surveillance énergétique pour les bâtiments et à élargir les marchés pour une plateforme pour le stationnement des visiteurs.

Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle (IRIA) - 1 011 900 $

L'IRIA fournit 200 millions de dollars pour aider les entreprises à commercialiser de nouvelles technologies d'IA et à accélérer leur adoption dans des secteurs critiques tels que l'agriculture, les technologies propres, les soins de santé et la fabrication. Ce financement remboursable et non remboursable sans intérêt fait partie de l'engagement pris par le gouvernement dans son budget de 2024 de faire du Canada un chef de file mondial en matière d'IA.

PrairiesCan a annoncé des investissements pour deux projets remboursables dans le cadre de l'IRIA :

Ground Truth Agriculture Inc. - 586 900 $

Ground Truth Agriculture mettra au point et commercialisera un système de classement des grains (de table et sur moissonneuse-batteuse) assisté par l'IA afin d'évaluer la qualité des grains et de prévoir le classement. La technologie développée par Ground Truth permet aux agriculteurs, aux acheteurs de grains commerciaux et aux transformateurs d'aliments de s'unir grâce à des données entièrement transparentes pour optimiser l'efficacité et les décisions exécutables. Leur technologie analyse les grains pour déceler une maladie, des dommages et plus encore, de sorte que des données fiables en temps réel sur la qualité du grain sont accessibles dans les installations commerciales et à la ferme également.

Greenwave Innovations Inc. - 425 000 $

Greenwave utilisera l'IA pour améliorer sa plateforme de surveillance énergétique pour les bâtiments commerciaux et industriels. La plateforme de Greenwave permet aux utilisateurs d'économiser l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer la durée de vie et les systèmes de sécurité des bâtiments, d'éliminer les déchets et de rationaliser l'entretien. Dans le cadre de ce projet, Greenwave mettra en œuvre des fonctionnalités assistées par l'IA qui optimiseront l'entretien périodique et permettront de cerner de manière proactive les problèmes d'équipement avant la survenue d'une panne. L'IA sera également utilisée pour déceler les fuites de gaz et d'eau, déclenchant des alertes et des vannes d'arrêt automatisées dans les bâtiments.

Programme de croissance et de productivité des entreprises (CPE) - 300 000 $

Le programme de CPE soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à prendre de l'expansion et à commercialiser des technologies. Il offre un financement remboursable sans intérêt aux entreprises constituées en société qui sont en activité depuis au moins deux ans.

PrairiesCan a annoncé un investissement dans le cadre du programme de CPE :

Offstreet Technology Inc. - 300 000 $

Offstreet aide les universités et les exploitants de stationnements privés à rationaliser la gestion de leur stationnement visiteur, tout en réglant les problèmes et en faisant gagner du temps aux visiteurs et aux hôtes. Le soutien de PrairiesCan permet à Offstreet d'améliorer sa technologie infonuagique d'inscription pour le stationnement des visiteurs et de développer son marché en Amérique du Nord.

