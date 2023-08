Investissement de plus de 1 000 000 $ pour favoriser le tourisme dans les communautés francophones et métisses

WINNIPEG, MB, le 3 août 2023 /CNW/ - Le tourisme fait partie intégrante de l'économie du Manitoba, les visiteurs venant de tout le pays pour découvrir la riche histoire de la province et admirer ses vastes paysages. Les communautés francophones et métisses jouent un rôle important dans le secteur du tourisme au Manitoba, contribuant au dynamisme du tissu culturel de la province.

Le ministre Vandal annonce des investissements dans des initiatives touristiques visant à promouvoir l’histoire et la culture des francophones et des Métis au Manitoba (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus d'un million de dollars par l'intermédiaire de PrairiesCan pour encourager le tourisme et promouvoir l'histoire et la culture des francophones et des Métis dans les communautés bilingues dynamiques du Manitoba.

PrairiesCan a soutenu deux projets par l'intermédiaire du Fonds d'aide au tourisme :

Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM) : 500 000 $ destinés à la mise en œuvre d'une initiative de développement des destinations visant à augmenter le nombre de visites dans les attractions et les communautés francophones et métisses du Manitoba , notamment grâce à l'installation de panneaux d'interprétation et d'orientation à l'intention des touristes.

destinés à la mise en œuvre d'une initiative de développement des destinations visant à augmenter le nombre de visites dans les attractions et les communautés francophones et métisses du , notamment grâce à l'installation de panneaux d'interprétation et d'orientation à l'intention des touristes. Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) : 486 112 $ destinés à la création d'une série de nouvelles attractions touristiques à Saint-Boniface et dans des communautés bilingues des régions rurales du Manitoba , afin de mettre en valeur l'histoire et la culture des francophones et des Métis.

PrairiesCan a soutenu un projet par l'intermédiaire du Fonds canadien de revitalisation des communautés :

ZAC boul. Provencher Blvd. BIZ : 23 500 $ destinés à la création d'expositions d'art extérieures et à leur installation dans les ruelles du boulevard Provencher à Winnipeg .

Les projets annoncés aujourd'hui appuient les attractions touristiques francophones et accueillent des visiteurs du monde entier, tout en contribuant à la croissance de l'économie des communautés francophones en situation minoritaire du Manitoba.

« Au Manitoba, on trouve des communautés francophones dynamiques et profondément enracinées, et notre gouvernement est heureux d'appuyer la promotion du patrimoine francophone et métis. J'ai hâte de découvrir avec d'autres ces projets qui racontent la fierté d'être francophone et Métis au Manitoba. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Nous nous réjouissons de cet investissement de près d'un million de dollars de PrairiesCan dans le développement touristique des municipalités bilingues du Manitoba, en particulier dans les régions rurales. Cet appui permettra à l'AMBM et à sa filiale, le CDEM, de mettre en œuvre les priorités touristiques des dirigeants des municipalités bilingues du Manitoba, en plus de poursuivre le déploiement de son ambitieux plan de relance économique. Ce partenariat mutuellement avantageux avec le gouvernement fédéral nous aidera à bâtir ensemble des communautés bilingues plus fortes, plus prospères et plus attrayantes. »

- Justin Johnson, directeur général, Association des municipalités bilingues du Manitoba

« Douze municipalités bilingues, membres de l'AMBM, ont profité de projets touristiques réalisés avec le CDEM grâce au Fonds d'aide au tourisme de PrairiesCan. Ce financement important a rendu possible la conception et la mise en œuvre d'une variété d'initiatives touristiques destinées aux communautés des municipalités rurales et urbaines. Le fonds a apporté un soutien considérable à des projets touristiques phares tels que le Musée du patrimoine de la rivière Winnipeg à Saint-Georges, le sentier Dawson dans le parc Centre du Canada et les Jeudis de la Francophonie à Saint-Boniface. Au total, quinze projets touristiques ont reçu un soutien, tels que les circuits expérientiels métis, le corridor touristique de la rivière Winnipeg, les expériences touristiques de Saint-Boniface, l'initiative des chaises rouges, ainsi que des projets de signalisation routière et d'interprétation. L'appui du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds souligne l'importante contribution économique au tourisme des francophones en situation minoritaire au Manitoba. »

- Madeleine Arbez, directrice générale, Conseil de développement économique de municipalités bilingues du Manitoba (CDEM)

"Le projet de mise en valeur des rues, qui a donné lieu à l'installation de quatre nouvelles œuvres d'art dans les ruelles de la zone BIZ du boulevard Provencher, a réussi à transformer des ruelles autrefois sombres et sous-utilisées en expositions d'art captivantes, insufflant ainsi un dynamisme à notre quartier. En créant ces œuvres d'art, nous avons non seulement revitalisé des espaces oubliés, mais aussi ravivé un sentiment d'appartenance, encourageant les entreprises, les voisins et les visiteurs à se réinvestir dans notre collectivité."

- Connie McKane-Brandson, présidente de Provencher Blvd. BIZ

Le gouvernement du Canada s'emploie à stimuler la croissance économique par l'innovation et à créer davantage d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens.





s'emploie à stimuler la croissance économique par l'innovation et à créer davantage d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens. Le Fonds d'aide au tourisme (FAT) fournit un financement aux entreprises et aux organisations touristiques pour leur permettre de s'adapter aux règlements sanitaires et de se positionner en vue d'une croissance.





Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) fournit un financement pour la construction et l'amélioration d'infrastructures communautaires et d'espaces publics.





Au Manitoba se trouve une communauté francophone dynamique, profondément enracinée dans la province. En 2021, le français était l'une des langues maternelles de 46 360 Manitobains (3,5 % de la population). 1





se trouve une communauté francophone dynamique, profondément enracinée dans la province. En 2021, le français était l'une des langues maternelles de 46 360 Manitobains (3,5 % de la population). La Loi sur les langues officielles modernisée a reçu la sanction royale le 20 juin 2023. La Loi modifie la Loi sur les langues officielles afin d'édicter la Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et d'apporter des modifications connexes à d'autres lois. Il s'agit de l'aboutissement de la réforme linguistique annoncée par le gouvernement fédéral en février 2021.

