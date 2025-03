WINNIPEG, MB, le 20 mars 2025 /CNW/ - L'honorable Terry Duguid, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Anita Anand, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, annoncera un financement fédéral en faveur des arts de la scène qui stimulera le développement économique au Manitoba et en Saskatchewan.

Date :

21 mars 2025

Le ministre Duguid annoncera des investissements fédéraux dans les arts de la scène du Manitoba et de la Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Heure :

11h30 (HC)

Endroit :

Royal Winnipeg Ballet

380, avenue Graham

Winnipeg (Manitoba)

Les médias sont invités à assister à l'annonce.

