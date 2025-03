PrairiesCan investit plus de 9,5 millions de dollars dans 13 projets visant à renforcer le milieu des arts de la scène du Manitoba et de la Saskatchewan

WINNIPEG, MB, le 21 mars 2025 /CNW/ - La culture canadienne est l'une des choses qui nous rendent uniques, et notre capacité à créer, à interpréter et à raconter des histoires est un élément central de notre identité commune. Le soutien et le renforcement des institutions culturelles et des arts de la scène des Prairies les aident à attirer de nouveaux publics et à faire découvrir nos histoires et notre culture au reste du monde. Les organisations des arts de la scène enrichissent les communautés, attirent les visiteurs, créent des emplois et stimulent la croissance économique.

Le ministre Duguid annonce des investissements dans les milieux des arts de la scène du Manitoba et de la Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Terry Duguid, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Anita Anand, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 9,5 millions de dollars pour aider des organisations des arts de la scène du Manitoba et de la Saskatchewan. Ce financement permettra à ces organisations de prendre de l'expansion, d'innover et de susciter l'intérêt du public par des moyens nouveaux et passionnants.

Les investissements annoncés aujourd'hui, réalisés dans le cadre de l'Initiative sur les arts de la scène des Prairies, créeront des emplois et contribueront à la viabilité à long terme de la communauté artistique. Grâce à ces investissements, la créativité des Prairies dans le domaine des arts de la scène sera florissante pour les années à venir.

Citations

« Le secteur des arts de la scène rassemble les gens, inspire la créativité et joue un rôle essentiel dans nos communautés. Notre gouvernement est fier d'investir dans les organisations des arts de la scène du Manitoba et de la Saskatchewan, afin que les artistes et les organisations disposent des outils dont ils ont besoin pour prospérer et continuer à enrichir notre paysage culturel. »

-L'honorable Anita Anand, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les arts de la scène sont au cœur de nos communautés. Ils racontent nos histoires et mettent en valeur d'incroyables talents locaux. Le gouvernement du Canada reste déterminé à soutenir les artistes et les organisations du Manitoba et de la Saskatchewan afin qu'ils puissent continuer à créer, à inspirer et à raconter leurs histoires aux publics de tout le pays. »

-L'honorable Terry Duguid, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Investir dans les arts de la scène, c'est investir dans nos communautés, notre économie et nos histoires communes. Ce financement aidera les artistes et les organisations des Prairies à repousser les limites de la créativité, à toucher de nouveaux publics et à faire en sorte que les arts de la scène continuent de prospérer pour les générations à venir. »

-L'honorable, Dan Vandal, député de Saint Boniface-Saint Vital

Faits en bref

L'Initiative sur les arts de la scène des Prairies (IASP) s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par le Canada dans son budget de 2024 de créer des communautés dynamiques et inclusives. L'IASP fournit un soutien ponctuel de 20 millions de dollars sur trois ans (de 2024-2025 à 2026-2027).

dans son budget de 2024 de créer des communautés dynamiques et inclusives. L'IASP fournit un soutien ponctuel de 20 millions de dollars sur trois ans (de 2024-2025 à 2026-2027). L'IASP octroie des contributions non remboursables directement aux organisations professionnelles admissibles dans le domaine des arts de la scène afin de soutenir des projets qui contribuent à la viabilité financière et à la croissance du secteur des arts de la scène dans les Prairies.

Le budget de 2024 a également accordé 31 millions de dollars sur deux ans au Fonds du Canada pour la présentation des arts administré par Patrimoine canadien afin d'aider les organismes qui présentent de l'art.

Document d'information

PrairiesCan investit 9 579 211 dollars en fonds non remboursables au profit de 13 projets, investissement annoncé aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative sur les arts de la scène des Prairies (IASP).

Par l'intermédiaire de l'IASP, les investissements de PrairiesCan soutiennent les organisations locales des arts de la scène dans leur démarche visant à regagner et à attirer des auditoires afin de diversifier leurs revenus. Le financement soutiendra la résilience économique à long terme de ces organisations artistiques en les aidant à innover et à atteindre la viabilité à long terme.

Projets du Manitoba :

Le Cercle Moliere Inc. - 650 530 dollars pour favoriser la croissance du théâtre francophone par l'adoption d'outils novateurs au Manitoba

pour favoriser la croissance du théâtre francophone par l'adoption d'outils novateurs au Manitoba Chamber Orchestra Inc. - 305 357 dollars pour élargir l'auditoire potentiel et l'impact sur la communauté grâce au marketing et à la technologie

pour élargir l'auditoire potentiel et l'impact sur la communauté grâce au marketing et à la technologie Manitoba Opera Association Inc. - 750 000 dollars pour moderniser les pratiques commerciales afin de favoriser la durabilité et la croissance de l'opéra au Manitoba

pour moderniser les pratiques commerciales afin de favoriser la durabilité et la croissance de l'opéra au Manitoba Theatre for Young People Inc. - 508 991 dollars pour étendre la portée du théâtre pour les jeunes grâce à l'augmentation et à la diversification de l'auditoire et des revenus

pour étendre la portée du théâtre pour les jeunes grâce à l'augmentation et à la diversification de l'auditoire et des revenus Prairie Theatre Exchange Inc. - 600 525 dollars pour étendre la participation des spectateurs en modernisant les outils et le marketing à Winnipeg

pour étendre la participation des spectateurs en modernisant les outils et le marketing à Winnipeg Royal Manitoba Theatre Centre - 750 000 dollars pour constituer un public pour le théâtre grâce à la participation de la communauté et au marketing numérique à Winnipeg

pour constituer un public pour le théâtre grâce à la participation de la communauté et au marketing numérique à Winnipeg The Royal Winnipeg Ballet - 2 249 940 dollars pour diversifier le public des spectacles de danse en modernisant les outils, les installations et l'expansion du marché à Winnipeg

pour diversifier le public des spectacles de danse en modernisant les outils, les installations et l'expansion du marché à Winnipeg The Winnipeg Symphony Orchestra Inc. - 750 000 dollars pour mettre en œuvre des stratégies de participation du public et des stratégies commerciales à Winnipeg

Projets de la Saskatchewan :

Gordon Tootoosis Nikaniwin Theatre Inc. - 364 875 dollars pour accroître la visibilité afin d'attirer de nouveaux spectateurs et de diversifier les revenus grâce à des initiatives de marketing et de planification stratégique

pour accroître la visibilité afin d'attirer de nouveaux spectateurs et de diversifier les revenus grâce à des initiatives de marketing et de planification stratégique Persephone Theatre - 405 094 dollars pour élaborer et mettre en œuvre une programmation accessible et des stratégies de contenu numérique afin d'attirer de nouveaux spectateurs et de créer des possibilités de revenus

pour élaborer et mettre en œuvre une programmation accessible et des stratégies de contenu numérique afin d'attirer de nouveaux spectateurs et de créer des possibilités de revenus Regina Symphony Orchestra Inc. - 749 639 dollars pour adopter une stratégie de marketing novatrice et une nouvelle technologie afin d'accroître la participation du public, de diversifier les revenus et d'établir des partenariats

pour adopter une stratégie de marketing novatrice et une nouvelle technologie afin d'accroître la participation du public, de diversifier les revenus et d'établir des partenariats Saskatoon Symphony Society - 744 260 dollars pour mettre en œuvre de nouvelles stratégies de promotion de la marque et d'élargissement du public afin d'explorer de nouveaux marchés et d'accroître la reconnaissance des programmes et des services

pour mettre en œuvre de nouvelles stratégies de promotion de la marque et d'élargissement du public afin d'explorer de nouveaux marchés et d'accroître la reconnaissance des programmes et des services The Globe Theatre Society - 750 000 dollars pour mettre en œuvre des stratégies de marketing et de participation afin d'accroître et de diversifier les auditoires et d'améliorer l'efficacité

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur X et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Erik Nosaluk, Directeur, Communications, Bureau du ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 613-790-0373, [email protected]; Chris Minaker, Directeur, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]