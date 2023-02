Plus de 13 millions de dollars pour soutenir des initiatives et des communautés autochtones du Manitoba

WINNIPEG, MB, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Il est essentiel de soutenir des initiatives dirigées par des Autochtones pour favoriser la réconciliation économique et la croissance d'une économie qui fonctionne pour tout le monde. Le gouvernement du Canada demeure un partenaire solide qui travaille avec les communautés autochtones pour créer des emplois et des possibilités, échanger des expériences et offrir un soutien essentiel.

Le ministre Vandal annonce de nouveaux investissements fédéraux dans des initiatives et des communautés autochtones du Manitoba (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Dan Vandal, ministre de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé aujourd'hui un financement fédéral de plus de 13 millions de dollars destiné à des initiatives commerciales, à des organisations et à des communautés autochtones du Manitoba. Cette annonce de financement comprend 15 projets financés par PrairiesCan au Manitoba, et un projet financé par le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs d'Infrastructure Canada.

Le financement de 7 259 692 $ de PrairiesCan annoncé aujourd'hui soutiendra la revitalisation des collectivités et l'élaboration de programmes visant à favoriser la participation des Autochtones au milieu des affaires et au secteur des métiers.

Exemples d'activités de projet qui reçoivent un soutien :

construction d'un pavillon pour les rassemblements publics dans la Nation crie de Norway House ;

; construction d'un centre communautaire moderne et traditionnel de type maison longue ojibwée pour la Première Nation Gambler;

augmentation de l'intégration des Autochtones dans la main-d'œuvre grâce à l'apprentissage intégré au travail;

lancement du programme Purpose Homes qui alliera la formation professionnelle des Autochtones à la construction de logements neufs et à prix abordables dans le quartier nord de Winnipeg ;

; ouverture de nouvelles expositions d'art autochtone et création de visites virtuelles pour améliorer l'expérience des visiteurs.

Le gouvernement du Canada annonce également qu'il investira 6 311 657 $ dans le projet d'agrandissement du campus communautaire Ka Ni Kanichihk. Ce financement servira à la construction d'un nouveau bâtiment rattaché à l'installation actuelle du 455 McDermot, afin que des milliers de personnes supplémentaires puissent profiter des services et des programmes offerts au centre-ville de Winnipeg.

L'agrandissement permettra à un plus grand nombre de personnes d'accéder aux programmes existants et comprendra un centre de ressources communautaires, une cuisine commerciale, des espaces de rassemblement culturel et de cérémonie, des salles de classe et une garderie agrandie. Plus important encore, l'agrandissement créera de l'espace pour ajouter des services et des programmes culturels.

Le financement fédéral total de 13 571 349 $ devrait permettre de revitaliser 10 espaces communautaires et de créer plus de 270 emplois.

Citations

« Les communautés autochtones continuent d'apporter une contribution importante à l'économie du Manitoba, et les retombées de ces projets entraîneront des occasions de se rassembler, de se perfectionner, de se développer et d'échanger des expériences. Notre gouvernement demeurera un partenaire solide qui travaille avec les peuples autochtones à la croissance d'une économie qui fonctionne pour tout le monde.

- L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Le Business Council of Manitoba (BCM) est déterminé à favoriser la réconciliation économique en augmentant la représentation dans la main-d'œuvre, l'entrepreneuriat et les écosystèmes de la chaîne d'approvisionnement. Depuis plus de 20 ans, le programme de bourses Indigenous Education Awards du BCM contribue à diminuer les obstacles financiers auxquels se heurtent les personnes qui veulent fréquenter des établissements d'enseignement postsecondaire. Les membres ont distribué plus de 6 millions de dollars à plus de 1 200 bénéficiaires. Le financement de PrairiesCan nous permettra d'accroître les possibilités d'apprentissage en milieu de travail pour les bénéficiaires d'une bourse, de les jumeler à des employeurs et de créer des milieux de travail accueillants. »

- Bram Strain, président-directeur général, Business Council of Manitoba

« Chi-Miigwetch au gouvernement du Canada de travailler et d'investir dans la communauté autochtone. Ensemble, nous créons des espaces intérieurs et extérieurs importants et attendus depuis longtemps; des espaces accueillants, inclusifs et permettant aux gens de s'épanouir, de grandir et de guérir.

Les projets menés par les Autochtones et les solutions qu'ils proposent sont de la plus haute importance sur l'île de la Tortue. Ce projet écologique dirigé par la communauté permettra d'agrandir l'emplacement actuel de Ka Ni Kanichihk au cœur de Winnipeg et d'ajouter un centre de ressources central fort nécessaire, un espace vert rare en ville qui respectera les enseignements et les programmes traditionnels axés sur la terre, un centre culturel, des espaces de guérison, une garderie élargie et des aides au bien-être mental, physique et spirituel.

Ici, nous serons tous considérés pour nos forces, et nous pourrons accéder à la communauté et aux soutiens nécessaires pour transformer nos vies. Merci d'investir dans l'amélioration de l'équité, de l'inclusion et des possibilités. »

- Dodie Jordaan, directrice exécutive de Ka Ni Kanichihk

Faits en bref

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) a pour but d'aider les collectivités de tout le Canada à réaliser des projets d'infrastructure communautaire et à améliorer l'infrastructure existante afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. À l'aide d'un investissement national de 500 millions sur deux ans, le Fonds vise à soutenir les organisations à but non lucratif, les municipalités et d'autres groupes communautaires, ainsi que les communautés autochtones.

à réaliser des projets d'infrastructure communautaire et à améliorer l'infrastructure existante afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. À l'aide d'un investissement national de 500 millions sur deux ans, le Fonds vise à soutenir les organisations à but non lucratif, les municipalités et d'autres groupes communautaires, ainsi que les communautés autochtones. Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer (FCSPM) a permis de soutenir les entreprises de transformation du poisson et des fruits de mer durant la pandémie de COVID-19. Plus de 9 millions de dollars ont été versés aux entreprises de transformation du poisson et des fruits de mer admissibles dans l'Ouest canadien.

Le programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) fait des investissements ciblés qui visent à générer une croissance économique durable et inclusive, et à aider les collectivités de l' Alberta , de la Saskatchewan et du Manitoba à participer pleinement aux occasions économiques et à en tirer profit.

, de la et du à participer pleinement aux occasions économiques et à en tirer profit. Le gouvernement du Canada investit plus de 6,3 millions de dollars dans le projet d'agrandissement du campus communautaire Ka Ni Kanichihk dans le cadre du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs d'Infrastructure Canada. En plus de ce financement, Ka Ni Kanichihk Inc. a obtenu 6 311 343 $ pour le projet.

investit plus de 6,3 millions de dollars dans le projet d'agrandissement du campus communautaire Ka Ni Kanichihk dans le cadre du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs d'Infrastructure Canada. En plus de ce financement, Ka Ni Kanichihk Inc. a obtenu 6 311 343 $ pour le projet. Le Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé à l'appui du plan climatique renforcé du Canada , dont il soutient le premier pilier par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de l'efficacité énergétique et une plus grande résilience aux changements climatiques. Plus de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans seront versés en vue de rénovations, de réparations ou de mises à niveau écologiques et accessibles.

, dont il soutient le premier pilier par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de l'efficacité énergétique et une plus grande résilience aux changements climatiques. Plus de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans seront versés en vue de rénovations, de réparations ou de mises à niveau écologiques et accessibles. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, jouent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce à des rénovations écologiques et autres apportées aux bâtiments communautaires publics existants et aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI contribue à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives, accessibles et aient une longue durée de vie, tout en aidant le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

Document d'information

Le gouvernement du Canada affecte plus de 13,5 millions de dollars pour soutenir 16 projets au Manitoba.

Ces investissements permettront de revitaliser d'importants espaces culturels et communautaires et de favoriser l'inclusion des Autochtones et la croissance économique des entreprises au Manitoba. L'annonce comprend dix projets du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC), quatre projets du programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC), un projet du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer (FCSPM) mis en œuvre par PrairiesCan au Manitoba, et un projet du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) mis en œuvre par Infrastructure Canada.

Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) - Investissement de 4 113 242 $

Le FCRC aide les collectivités de tout le Canada à réaliser des projets d'infrastructure communautaire et à améliorer l'infrastructure existante afin qu'elles puissent continuer de se remettre des effets prolongés de la pandémie. Au moyen d'un investissement national de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour but d'aider les organismes à but non lucratif, les municipalités et autres groupes communautaires, ainsi que les partenaires autochtones, à construire de nouvelles infrastructures communautaires et à dynamiser les actifs existants; à ramener les gens dans les espaces publics en toute sécurité; à créer des emplois; et à stimuler les économies locales. Aujourd'hui, dix (10) bénéficiaires du FCRC du Manitoba recevant des fonds par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés :

Nation crie de Norway House (750 000 $)

Bâtir un pavillon pour les rassemblements publics à Norway House .

Bâtir un pavillon pour les rassemblements publics à . Loon Straits Community Settlement (20 371 $)

Rénover un bâtiment historique pour en faire un musée et créer un espace commun extérieur à Manigotagan .

Rénover un bâtiment historique pour en faire un musée et créer un espace commun extérieur à . Première Nation de Poplar River (750 000 $)

Reconstruire un quai communautaire à Negginan .

Reconstruire un quai communautaire à . Première Nation Gambler (750 000 $)

Construire un centre communautaire moderne et traditionnel de type maison longue ojibwée à Binscarth .

Construire un centre communautaire moderne et traditionnel de type maison longue ojibwée à . Cormorant Community Council (75 000 $)

Revitaliser le centre de jour communautaire à Cormorant.

Revitaliser le centre de jour communautaire à Cormorant. Waterhen Community Council (15 000 $)

Améliorer le parc East Park à Waterhen .

Améliorer le parc East Park à . Première Nation de Barren Lands (750 000 $)

Rénover le centre communautaire et la salle du conseil de bande de la Première Nation de Barren Lands à Brochet .

Rénover le centre communautaire et la salle du conseil de bande de la Première Nation de Barren Lands à . Ka Ni Kanichihk Inc. (456 727 $)

Construire un lieu de rassemblement communautaire extérieur au centre-ville de Winnipeg .

Construire un lieu de rassemblement communautaire extérieur au centre-ville de . Assiniboia Residential School Legacy Group Inc. (539 364 $)

Aménager un site commémoratif à l'emplacement de l'ancien pensionnat d' Assiniboia à Winnipeg .

Aménager un site commémoratif à l'emplacement de l'ancien pensionnat d' à . 1JustCity (6 780 $)

Créer un jardin communautaire et un espace de rassemblement centrés sur la guérison et la réconciliation à Winnipeg .

Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) - Investissement de 3 113 450 $

Par l'entremise du programme DEDC, PrairiesCan fait des investissements ciblés qui visent à générer une croissance économique durable et inclusive, et à aider les collectivités de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba à participer pleinement aux occasions économiques et à en tirer profit. Quatre bénéficiaires du programme DEDC du Manitoba recevant des fonds par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés aujourd'hui :

Vision Quest Conferences Inc. (75 000 $)

Soutenir les conférences et les salons professionnels Vision Quest de 2022, 2023 et 2024 à Winnipeg .

Soutenir les conférences et les salons professionnels Vision Quest de 2022, 2024 à . Business Council of Manitoba Inc. (1 325 000 $)

Accroître l'inclusion des Autochtones dans la main-d'œuvre du Manitoba grâce à de l'apprentissage intégré au travail.

Accroître l'inclusion des Autochtones dans la main-d'œuvre du grâce à de l'apprentissage intégré au travail. Purpose Construction (1 399 450 $)

Lancer le programme « Purpose Homes » qui allie la formation des Autochtones vivant en milieu urbain à la construction de nouveaux logements résidentiels.

Lancer le programme « Purpose Homes » qui allie la formation des Autochtones vivant en milieu urbain à la construction de nouveaux logements résidentiels. Indigenous Services Canada (314 000 $)

PrairiesCan, par l'entremise d'un projet de l'Initiative sur les partenariats stratégiques, offrira un programme de formation et de mentorat pour les jeunes Autochtones, et appuiera les stratégies de transfert de permis de pêche dans la pêcherie de Cedar Lake.

Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer (FCSPM) - Investissement de 33 000 $

Les transformateurs de poissons et de fruits de mer sont essentiels à notre économie et à la sécurité alimentaire nationale. Durant la pandémie de COVID-19, plus de 62,5 millions de dollars ont été accordés aux entreprises de transformation du poisson et des fruits de mer dans le cadre du FCSPM. PrairiesCan et PacifiCan a fourni plus de 9 millions de dollars en financement par l'intermédiaire du FCSPM pour soutenir les transformateurs de poissons et de fruits de mer de l'Ouest canadien. Un bénéficiaire du FCSPM du Manitoba recevant un financement par l'intermédiaire de PrairiesCan a été annoncé aujourd'hui :

Hollow Water Fishers Co-op Ltd. (33 000 $)

Mettre à niveau l'équipement de santé et sécurité à une usine de transformation du poisson à Wanipigow.

Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) - Investissement de 6 311 657 $

Lancé en avril 2021, ce programme quinquennal doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars soutiendra les rénovations, les réparations ou les mises à niveau écologiques et accessibles des bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui servent les collectivités mal desservies et ayant des besoins élevés, partout au Canada. Ce programme aidera le Canada à atteindre ses objectifs de réduction des émissions d'ici 2030 et ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé un projet réalisé dans le cadre du Programme BCVI du Manitoba au nom d'Infrastructure Canada.

Ka Ni Kanichihk Inc. (6 311 657 $)

Projet d'agrandissement d'un bâtiment pour ajouter une nouvelle installation communautaire polyvalente à Winnipeg . Ce projet permettra d'élargir les services offerts aux Autochtones du centre-ville pour les aider à se remettre des traumatismes multigénérationnels et à transformer leur vie au moyen de programmes de guérison, d'éducation et de formation professionnelle qui s'attaquent aux causes profondes de l'itinérance et de la toxicomanie.

