Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, accompagné de George Chahal, député de Calgary-Skyview, et de Jyoti Gondek, mairesse de Calgary, a annoncé un investissement fédéral de plus de 3,4 millions de dollars pour 13 projets communautaires à Calgary qui contribueront à la réanimation d'espaces de rassemblement clés et à la relance économique de la ville à la suite de la pandémie.

Les projets bénéficiant d'un financement fédéral sont les suivants :

Arts Commons reçoit 200 000 $ pour une initiative d'amélioration de l'accessibilité aux installations d'Arts Commons à Calgary .

reçoit 200 000 $ pour une initiative d'amélioration de l'accessibilité aux installations d'Arts Commons à . La Beltline Neighborhoods Association reçoit 200 000 $ pour rénover le High Park du centre-ville de Calgary en y installant une scène extérieure, des foyers, des sièges, des peintures murales et des stations d'activités.

reçoit 200 000 $ pour rénover le High Park du centre-ville de en y installant une scène extérieure, des foyers, des sièges, des peintures murales et des stations d'activités. La Calgary Science Centre Society recevra 637 500 $ pour revitaliser et agrandir le parc extérieur du centre TELUS Spark de Calgary en installant un cercle de rassemblement pour les programmes autochtones, un jardin médicinal et des aires de jeux scientifiques.

recevra 637 500 $ pour revitaliser et agrandir le parc extérieur du centre TELUS Spark de en installant un cercle de rassemblement pour les programmes autochtones, un jardin médicinal et des aires de jeux scientifiques. La Calgary Zoological Society reçoit 750 000 $ pour installer un habitat pour les bisons dans ses installations de Calgary .

reçoit 750 000 $ pour installer un habitat pour les bisons dans ses installations de . La Cerebral Palsy Association de l' Alberta reçoit 94 305 $ pour rénover le deuxième étage de son centre Life without Limits, à Calgary , afin d'éliminer les obstacles à l'accessibilité et de mieux répondre aux besoins de ses clients.

reçoit 94 305 $ pour rénover le deuxième étage de son centre Life without Limits, à , afin d'éliminer les obstacles à l'accessibilité et de mieux répondre aux besoins de ses clients. La Ville de Calgary reçoit 562 500 $ pour aider à revitaliser une partie sous-utilisée d'un parc de la ville en installant une piste pour vélos. La piste offrira un espace de loisirs sûr pour les enfants, les préadolescents, les adolescents et les adultes de tous niveaux d'expérience en matière de vélo.

reçoit 562 500 $ pour aider à revitaliser une partie sous-utilisée d'un parc de la ville en installant une piste pour vélos. La piste offrira un espace de loisirs sûr pour les enfants, les préadolescents, les adolescents et les adultes de tous niveaux d'expérience en matière de vélo. La Ville de Calgary reçoit 75 000 $ pour transformer un stationnement sous-utilisé du centre-ville en un site d'événements extérieurs accessibles.

reçoit 75 000 $ pour transformer un stationnement sous-utilisé du centre-ville en un site d'événements extérieurs accessibles. La Ville de Calgary reçoit 75 000 $ pour installer des sièges permanents et des structures d'ombrage dans sept parcs du Nord-Est de Calgary .

reçoit 75 000 $ pour installer des sièges permanents et des structures d'ombrage dans sept parcs du Nord-Est de . La Edgemont Community Association recevra 9 595 $ pour construire un espace de rassemblement extérieur comprenant un centre d'information, des tables de pique-nique et des bancs.

recevra 9 595 $ pour construire un espace de rassemblement extérieur comprenant un centre d'information, des tables de pique-nique et des bancs. La Evanston Creekside Community Association a reçu 200 000 dollars pour la construction d'un centre communautaire et d'un espace de rassemblement avec des chemins pavés, un foyer, des bancs, des tables de pique-nique et une patinoire d'hiver dans le quartier d' Evanston .

a reçu 200 pour la construction d'un centre communautaire et d'un espace de rassemblement avec des chemins pavés, un foyer, des bancs, des tables de pique-nique et une patinoire d'hiver dans le quartier d' . La Heritage Park Society reçoit 438 750 $ pour construire un wagon de chemin de fer antique entièrement accessible au Heritage Park.

reçoit 438 750 $ pour construire un wagon de chemin de fer antique entièrement accessible au Heritage Park. La North-East Centre of Community Society reçoit 142 500 $ pour améliorer la terrasse sur le toit du Genesis Centre et installer un espace de rassemblement extérieur inclusif pour le public.

reçoit 142 500 $ pour améliorer la terrasse sur le toit du Genesis Centre et installer un espace de rassemblement extérieur inclusif pour le public. La Willow Ridge Community Association de Calgary recevra 37 695 $ pour installer des bancs dans les espaces verts du quartier Willow Ridge et améliorer un jardin communautaire existant en y ajoutant de nouveaux lits de jardin accessibles et une clôture.

L'investissement fédéral combiné de 3 422 845 $ devrait permettre de créer ou de maintenir 74 emplois, d'accroître l'accessibilité aux espaces communautaires pour les résidents et les visiteurs, et de soutenir l'attraction d'investissements et l'activité commerciale.

Citations

« Notre gouvernement investit dans des espaces communautaires où les résidents, les visiteurs et les entreprises peuvent se réunir pour entrer en contact et interagir. Nos espaces publics sont le lieu où nous nous rassemblons en tant que communauté - ce dont nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais alors que nous nous remettons de la pandémie. Qu'il s'agisse de parcs extérieurs, de terrasses sur les toits, de lieux d'événements ou d'espaces où les visiteurs peuvent découvrir la culture autochtone, les projets que nous annonçons aujourd'hui permettront aux Calgariens de tous âges et de toutes capacités de profiter d'aménagements modernes et accessibles pendant des années. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Des collectivités fortes et dynamiques dans toute la province joueront un rôle central dans la reprise économique de l'Alberta. Cela n'est nulle part plus évident que dans la plus grande ville de l'Alberta, où notre gouvernement investit pour que les résidents et les visiteurs aient accès à des espaces inclusifs et modernes qui renforcent la réputation de Calgary en tant que ville de classe mondiale où il fait bon vivre, travailler, créer et entre en contact. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Lorsque Calgary prospère, l'Alberta prospère. Je suis fier que notre gouvernement investisse dans des projets communautaires qui jettent les bases d'une reprise solide tout en créant des aménagements durables pour les générations à venir. »

- George Chahal, député de Calgary Skyview

« Cet investissement commence à combler les lacunes au sein de nos communautés. La pandémie a fait ressortir la nécessité d'aller à la rencontre des gens là où ils se trouvent, en fournissant l'importante infrastructure sociale et physique qui est essentielle à l'édification de communautés complètes. Nous sommes heureux de voir que de nombreux organismes et projets divers sont financés au profit de tous les Calgariens. »

- Jyoti Gondek, mairesse, Ville de Calgary

« Une affinité pour la science n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, et cela signifie qu'il faut ouvrir la définition de la science pour y inclure de multiples modes de connaissance. Le personnel du centre TELUS Spark est enthousiaste à l'idée d'ouvrir cette définition avec des partenaires communautaires afin que beaucoup plus de gens se reconnaissent dans le seul et unique centre scientifique de Calgary. »

- Mary Anne Moser, présidente et directrice générale, TELUS Spark Science Centre

« Ce financement servira à transformer une zone inutilisable et inaccessible en un espace entièrement inclusif, accessible et dynamique dans lequel les résidents de la collectivité pourront se rassembler et se divertir. En tant que carrefour du Nord-Est de Calgary, ce nouvel espace extérieur offrira des possibilités de rassemblements et de programmes en plein air, en plus de rehausser le dynamisme du Centre. »

- Jonah Ardiel, gestionnaire du développement, Genesis Centre

Faits en bref

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) aide les collectivités de tout le Canada à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour objectif d'appuyer les organismes sans but lucratif, les municipalités et d'autres institutions publiques, ainsi que les communautés autochtones à amorcer une relance économique.

Les projets soutenus par le Fonds visent à revitaliser les centres-villes et les rues principales, à réinventer les espaces extérieurs, à créer des infrastructures vertes et à accroître l'accessibilité des espaces communautaires.

Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) administre le Fonds en Alberta .

