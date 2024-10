GATINEAU, QC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Aînés, Steven MacKinnon, a fait la déclaration suivante :

« Il est de notre responsabilité en tant que société de veiller à ce que les aînés qui ont bâti notre pays et ont tant donné à celui-ci puissent vieillir dans la dignité. Pour ce faire, nous devons leur offrir des choix, rendre leur vie plus abordable, assurer leur inclusion et veiller à ce qu'ils puissent compter sur leur communauté.

L'engagement du gouvernement envers les aînés du Canada est le suivant : voir à ce que toute personne, quel que soit l'endroit où elle habite, puisse vieillir comme elle le souhaite. Les aînés de notre pays ont des besoins diversifiés, mais ils souhaitent tous la même chose : ils désirent demeurer indépendants et rester en contact avec les membres de leur famille, leurs amis et leurs proches.

Le gouvernement a travaillé sans relâche afin de respecter son engagement envers les aînés : en effet, il a augmenté la Sécurité de la vieillesse de 10 % pour les personnes âgées de 75 ans et plus, a ramené l'âge d'admissibilité à la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti à 65 ans et a créé le Régime canadien de soins dentaires. De plus, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le gouvernement a établi des partenariats avec les organismes communautaires locaux qui connaissent le mieux les besoins des aînés afin de donner suite à son engagement partout au pays.

C'est en collaborant avec des spécialistes, des travailleurs de la santé et des organismes communautaires, ainsi qu'avec les aînés eux-mêmes, et en étant à leur écoute que nous pourrons continuellement renforcer nos efforts et répondre aux besoins changeants des aînés. Je me réjouis à la perspective de travailler avec les aînés et les personnes qui défendent leurs droits partout au pays, y compris les membres du Conseil national des aînés, pour que cela devienne une réalité.

C'est un grand honneur pour moi de servir les aînés du Canada à titre de ministre des Aînés et de diriger les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la situation des aînés et rendre la vie plus abordable pour eux, afin que tous puissent vieillir dans la dignité et la liberté de choix.

Bonne Journée nationale des aînés! »

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Matthieu Perrotin, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]