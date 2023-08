SQUAMISH, BC, le 23 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a fait la déclaration suivante :

« Le monde est confronté à la triple crise des changements climatiques, de la pollution et de le déclin de la biodiversité, des crises qui ne connaissent pas de frontières géopolitiques et qui nécessitent une coopération internationale urgente. Aujourd'hui, nous avons réuni des ministres de l'Environnement et des représentants d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Océanie et des Amériques, à l'occasion de la première grande réunion sur la biodiversité depuis la COP15 en décembre dernier à Montréal. Je suis extrêmement encouragé par ce que nous avons accompli.

« Premièrement, nous avons évalué avec honnêteté les succès et les défis liés à la biodiversité. En tirant parti de nos connaissances et de notre expertise collectives afin d'améliorer nos stratégies nationales, notre savoir et nos plans d'action, nous avons réaffirmé notre engagement commun à mettre à jour ces stratégies et ces plans à mesure que nous nous rapprochons de la COP16.

« Deuxièmement, nous avons partagé nos expériences pratiques sur la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, y compris la mobilisation de ressources provenant de toutes les sources, notamment auprès de l'industrie, du secteur financier, du milieu philanthropique et d'autres acteurs clés. Les gouvernements ne peuvent à eux seuls protéger et restaurer la biodiversité. Chacun doit faire partie de la solution.

« Enfin, nous avons convenu de former un réseau des champions de la nature en appui au Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal. Ces champions joueront un rôle déterminant dans la poursuite de notre lancée visant à freiner le déclin de la biodiversité, de renverser la vapeur et d'atteindre nos cibles et objectifs mondiaux.

« Le Réseau des champions de la nature visera à favoriser la sensibilisation et la compréhension à l'échelle internationale du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal et du rôle essentiel que joue la biodiversité dans la réalisation de plusieurs de nos aspirations mondiales. Nous comptons nous réunir régulièrement et partager les progrès et les leçons apprises sur la mise en œuvre du Cadre.

« Le réseau nous aidera également à maintenir la pression afin que nous puissions élaborer des stratégies et des plans d'action actualisés d'ici la COP16, de veiller à leur mise en œuvre et, enfin, de freiner le déclin de la nature et de renverser la vapeur d'ici 2030. Je sais que mes collègues champions et moi-même pouvons compter sur leur plein appui.

« Nous nous tournons maintenant vers l'assemblée du Fonds pour l'environnement mondial. L'un des principaux résultats attendus est le lancement du nouveau Fonds-cadre mondial pour la biodiversité, un fonds essentiel qui permettra de soutenir les pays en développement dans la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal. Ce fonds sera en mesure d'accepter et de mobiliser de nouvelles ressources provenant non seulement des gouvernements, mais aussi du secteur privé et des organisations philanthropiques, ce qui nous mettra en voie de freiner le déclin de la biodiversité et de renverser la tendance d'ici 2030.

« Il faut agir rapidement pour enrayer le déclin de la biodiversité et la dégradation des écosystèmes. Le coût de l'inaction est élevé et augmente avec le temps. Si nous agissons à l'échelle mondiale, nous rétablirons la biodiversité. La nature et les générations futures comptent sur nous tous. »

