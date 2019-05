Le ministre Sohi met en relief les investissements dans l'énergie propre et les technologies propres canadiennes

VANCOUVER, le 28 mai 2019 /CNW/ - Des investissements dans l'énergie propre et les technologies propres créent des débouchés et des emplois pour la classe moyenne, y compris dans les régions rurales et éloignées et dans les communautés autochtones. Ces investissements aident les Canadiens à développer notre économie, à combattre les changements climatiques et à léguer une planète saine à nos enfants et petits-enfants.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a parlé aujourd'hui des investissements constants du Canada dans notre avenir énergétique propre - un avenir caractérisé par de bons emplois dans la classe moyenne et une économie forte fondée sur l'énergie propre; un avenir où le Canada demeure une destination de choix pour les investisseurs étrangers.

Quatre grand principes continuent de guider les mesures que prend le Canada pour bâtir une économie fondée sur l'énergie propre :

Pour favoriser l'essor de collectivités propres, nous miserons davantage sur les filières solaire, éolienne, hydroélectrique, marémotrice et géothermique, et sur le stockage de cette énergie renouvelable dans des batteries.

Nous utiliserons plus de carburants renouvelables tels l'hydrogène, le gaz naturel renouvelable et la biomasse.

Nous entendons exploiter nos ressources naturelles, y compris le pétrole et le gaz, de manière encore plus durable, mais aussi les acheminer aux marchés mondiaux pour alimenter le monde en énergie.

L'économie d'énergie est la solution la plus abordable pour réduire les coûts et la pollution.

M. Sohi a aussi souligné l'importance de continuer à développer l'énergie canadienne en partenariat avec les peuples autochtones. D'ailleurs, aucune relation n'a plus d'importance aux yeux du gouvernement du Canada que sa relation avec les peuples autochtones, avec lesquels nous continuerons de travailler à construire une économie axée sur une énergie plus propre.

Le Canada investit dans notre avenir énergétique en s'inspirant des travaux du Conseil Génération Énergie, qui a proposé au gouvernement du Canada différentes solutions pour bâtir une économie forte et fondée sur une énergie propre.

Pour mettre en relief la stratégie gouvernementale, M. Sohi a annoncé des investissements en appui à chacun des quatre principes susmentionnés :

10,4 millions de dollars aux conseils de bande de Skidegate et de Old Massett Village en vue d'amorcer la transition de Haida Gwaii vers l'utilisation exclusive d'énergies renouvelables - pour fournir de l'électricité propre aux collectivités en agrandissant une installation hydroélectrique et en déployant un système solaire photovoltaïque avec stockage d'énergie de manière à réduire radicalement la consommation de diesel.

1,5 million de dollars à la Première Nation d'Esk'etemc pour agrandir son système de chauffage collectif à la biomasse ligneuse d'Alkali Lake (Colombie-Britannique) afin qu'elle puisse utiliser davantage de combustibles renouvelables.

1,5 million de dollars à Carbon Upcycling pour l'essai de son procédé de production de nanoplaquettes de carbone dérivées d'émissions de CO 2 - une technologie qui promet d'alimenter le monde en énergie de manière plus durable.

- une technologie qui promet d'alimenter le monde en énergie de manière plus durable. 2,1 millions de dollars à Qikiqtaaluk Properties Inc. aux fins d'une rénovation énergétique en profondeur des résidences étudiantes du Collège de l'Arctique du Nunavut , pour économiser l'énergie et réduire la pollution.

Le ministre a procédé à ces annonces pendant les réunions ministérielles sur l'énergie propre et de Mission Innovation, à Vancouver, où ont convergé des ministres, des hauts fonctionnaires et des chefs d'entreprises de plus de 25 pays, dans le but d'accélérer notre marche vers un avenir fondé sur l'énergie propre.

Citations

« L'avenir énergétique du Canada sera bâti sur l'innovation et l'adaptation aux changements climatiques et s'inspirera de Génération Énergie, la plus vaste conversation nationale sur l'énergie de l'histoire de notre pays. C'est le moment d'encourager l'innovation, de créer de l'emploi, de stimuler la compétitivité, de donner un coup de main aux travailleurs et à leurs familles, de même que de bâtir une économie prospère qui protégera notre environnement pour les générations à venir. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« SysEne est fier de contribuer au projet de la Première Nation d'Esk'etemc, qui vise le développement d'un système de chauffage collectif et d'une entreprise de copeaux de bois. Des programmes comme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées aident à lancer des projets comme celui-ci, qui réduira les émissions de gaz à effet de serre en utilisant des ressources naturelles qui seraient autrement perdues, offrira des débouchés économiques aux membres de la bande et promouvra l'autonomie énergétique de la Première Nation d'Esk'etemc. »

Chris Norman, ingénieur

Première Nation d'Esk'etemc

« C'est une période très excitante pour Haida Gwaii et un bon moment pour faire notre part puisque que nous sommes en pleine transition vers l'énergie renouvelable. »

William Yovanovich, conseiller en chef

Conseil de bande de Skidegate

« Le Nunavut subit directement les impacts environnementaux de la consommation mondiale d'énergie. La Qikiqtaaluk Corporation est déterminée à libérer le Nunavut de sa dépendance au diesel en opérant une transition vers des sources d'énergie plus diversifiées et plus propres. Les investissements de Ressources naturelles Canada montrent que le gouvernement tient à établir des partenariats avec les organisations autochtones et à bâtir des collectivités propres. »

Harry Flaherty, président-directeur général

Qikiqtaaluk Corporation

« Carbon Upcycling Technologies est honorée de participer à cette mission pour bâtir un monde plus vert. Pendant notre transition vers un monde alimenté à l'énergie durable, nous devons boucler la boucle en ce qui concerne nos émissions. Nous voulons faire de la pollution d'aujourd'hui les matières de demain et transformer le CO 2 en une solution verte et économiquement viable. Le soutien constant de Ressources naturelles Canada nous aidera à confirmer notre thèse selon laquelle le carbone est un produit polyvalent qui a un rôle à jouer dans la concrétisation de notre idéal. »

Apoorv Sinha, directeur général/fondateur

Carbon Upcycling Technologies

ANNONCE RELATIVE À L'AVENIR ÉNERGÉTIQUE

DOCUMENT D'INFORMATION

Projet du conseil de bande de Skidegate

Titre du projet : Projet d'énergie propre de Haida Gwaii

Projet d'énergie propre de Haida Gwaii Partenaires du projet : Conseil de bande de Skidegate , conseil de Old Massett Village , NRStor, Atlantic Power

bande de , conseil de , NRStor, Atlantic Power Financement : Programme EPCRE

Programme EPCRE Emplacement du projet : Lac Moresby et Old Massett , à Haida Gwaii

Lac Moresby et , à Haida Gwaii Coût total du projet : 30 420 000 $ sur trois ans

30 420 000 $ sur trois ans Financement du programme EPCRE : 10 378 000 $ sur trois ans

Description sommaire du projet

Ce projet d'énergie propre vise à permettre à Haida Gwaii de passer à une énergie entièrement renouvelable, et ce, en plusieurs phases. Le programme EPCRE financera la première phase du projet. Des programmes de formation à l'échelle locale ainsi que des connaissances communautaires liées à l'énergie seront intégrés à chaque aspect du projet.

La première phase du projet consistera à agrandir la centrale hydroélectrique de 6 mégawatts du lac Moresby en procédant à l'élévation du barrage, à la construction de barrages de col et à la mise en service d'une turbine de 300 kilowatts déjà installée. Elle comprendra également un programme de formation et d'emploi pour l'entretien continu de la ligne de transport d'énergie de la centrale.

La deuxième phase vise le déploiement d'une capacité de production d'énergie solaire de 2 mégawatts avec stockage et elle sera réalisée au terme de travaux détaillés sur le choix de l'emplacement et d'une étude de faisabilité. On réalisera une étude sur le raccordement pour veiller à l'intégration au réseau de BC Hydro, ainsi qu'une étude technique détaillée, des travaux conceptuels et la délivrance de permis.

Enfin, des études techno-économiques additionnelles seront menées afin de déterminer comment d'autres technologies pour énergies renouvelables et l'optimisation du réseau pourraient permettre à Haida Gwaii de s'approvisionner exclusivement en énergie renouvelable.

Les conseils de bande de Skidegate et de Old Massett Village ont formé un partenariat (Tll Yahda Energy) pour concevoir et réaliser à Haida Gwaii des projets d'énergie renouvelable dont ils seront aussi propriétaires. Tll Yahda est un concept haïda qui veut dire « bien faire les choses ».

Première Nation d'Esk'etemc

Titre du projet : Projet d'agrandissement du système de chauffage collectif et d'approvisionnement en copeaux de bois pour la Première Nation d'Esk'etemc

Projet d'agrandissement du système de chauffage collectif et d'approvisionnement en copeaux de bois pour la Première Nation d'Esk'etemc Partenaires du projet : Ressources naturelles Canada

Ressources naturelles Canada Financement : Programme EPCRE

Programme EPCRE Emplacement du projet : Alkali Lake (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Financement du programme EPCRE : 1 472 300 $

1 472 300 $ Coût total du projet : 1 472 300 $

Description sommaire du projet

Ressources naturelles Canada affecte plus de 1,4 million de dollars à la Première Nation d'Esk'etemc pour l'aider à agrandir son système de chauffage collectif à la biomasse ligneuse, situé à Alkali Lake, en Colombie-Britannique. Les membres de la communauté en bénéficieront du fait que le chauffage au propane sera remplacé dans cinq bâtiments : un quadruplex, un bâtiment multifonctionnel de la bande, l'église, la caserne de pompiers et le gymnase de l'école. La communauté mettra également sur pied sa propre exploitation de production de copeaux de bois afin de mieux maîtriser le coût de son approvisionnement en bois de chauffage.

Carbon Upcycling Technologies Inc.

Titre du projet : Production de nanoplaquettes de carbone à partir d'émissions de CO 2

Production de nanoplaquettes de carbone à partir d'émissions de CO Partenaires du projet : COSIA Carbon X-Prize, Burnco Ready Mix Concrete, Lafarge-Holcim, Positec

COSIA Carbon X-Prize, Burnco Ready Mix Concrete, Lafarge-Holcim, Positec Financement : Programme d'innovation énergétique

Programme d'innovation énergétique Emplacement du projet : Calgary ( Alberta )

( ) Valeur totale du projet : 4 670 000 $

4 670 000 $ Financement du Programme d'innovation énergétique : 2 450 000 $; financement des modifications de 1 500 000 $

Description sommaire du projet

La première phase de ce projet a permis la construction d'une installation pilote de démonstration qui captera les émissions de CO 2 et qui les combinera avec des charges d'alimentation solides de faible qualité (p. ex. tirées des cendres volantes des centrales au charbon,) pour créer des nanoplaquettes de carbone exfoliées. Les nanoplaquettes de carbone peuvent être ajoutées aux mélanges de béton, ce qui donne un béton plus résistant à la compression. L'usine de démonstration vise une production de 500 kilogrammes de nanoplaquettes de carbone par mois.

L'usine pilote fournit également des échantillons pour lancer les ventes commerciales du produit dans les gammes existantes de produits de béton, tout en contribuant à la pénétration du marché de même qu'à la valorisation et au piégeage directs des émissions de CO 2 en Alberta. En assurant le recyclage valorisant des cendres volantes, la technologie peut également faciliter l'élaboration de règlements progressifs sur un plus grand remplacement du ciment ordinaire par du ciment contenant des cendres volantes, réduisant ainsi l'empreinte carbone des nouvelles constructions et des rénovations.

La deuxième phase du projet comprendra des mises à l'essai au Alberta Carbon Conversion Test Centre, jusqu'à ce qu'on en arrive à une journée complète d'exploitation. Tous les sous-segments du système du projet intégré seront mis à l'essai et soumis à des essais de sécurité. Par la suite, on passera à une période d'exploitation de trois mois du projet intégré pour un temps de fonctionnement de plus de 80 %. Dans les rapports d'exploitation et de mise à l'essai, les données établissant une capacité maximale de production de deux tonnes par jour devront être confirmées à plus de cinq reprises, tout comme celles sur la capture de plus de 200 kilogrammes de CO 2 par jour.

Dans le cadre de la deuxième phase, Carbon Upcycling Technologies créera des adjuvants pour l'industrie de la construction, des polymères, des additifs pour piles au lithium-ion au profit des industries du stockage de l'énergie et de l'énergie renouvelable en utilisant son procédé exclusif d'exfoliation mécanochimique en instance de brevet.

Qikiqtaaluk Properties Inc.

Titre du projet : rénovation énergétique en profondeur des résidences étudiantes du Collège de l'Arctique du Nunavut

rénovation énergétique en profondeur des résidences étudiantes du Collège de l'Arctique du Partenaires du projet : Collège de l'Arctique du Nunavut , Nunavut Nukkisautit Corporation

Collège de l'Arctique du , Nunavut Nukkisautit Corporation Financement : Programmes d'infrastructures vertes

Programmes d'infrastructures vertes Emplacement du projet : Iqaluit ( Nunavut )

( ) Financement des programmes d'infrastructures vertes : 2 057 000 $

2 057 000 $ Coût total du projet : 4 370 000 $

Description sommaire du projet

L'objectif est de rénover en profondeur les systèmes énergétiques d'une résidence d'étudiants du Collège de l'Arctique du Nunavut. Ce bâtiment, d'une superficie de 42 900 pieds carrés, compte quatre étages et 56 unités. Les rénovations visent à réduire de moitié la consommation d'énergie de l'ensemble du bâtiment.



L'amélioration du rendement énergétique sera confirmée au cours d'une étape de mesures et de vérifications exhaustives, et les valeurs ainsi obtenues seront comparées aux données de référence recueillies avant la réalisation du projet. Ce dernier vise à vérifier l'abordabilité des méthodes et des technologies utilisables pour rénover des systèmes énergétiques en profondeur au Nunavut et à susciter la confiance du marché envers elles.

Dans le Nord, on met davantage l'accent sur la rénovation et l'amélioration des bâtiments existants. Sur le plan stratégique, on espère que ce projet permettra de transmettre les leçons apprises en matière de stratégie de modernisation. Le projet pourrait facilement être reproduit dans l'ensemble du Nord, au profit des citoyens.

