Le ministre Sajjan annonce une nouvelle offre de services de PacifiCan sur l'île de Vancouver et sur la côte, et un investissement de 5,2 millions de dollars dans l'économie locale

VICTORIA, BC, le 25 nov. 2022 /CNW/ - De Saanich à Port Hardy en passant par l'île Pender et Cortes, les Britanno-Colombiens de l'île de Vancouver et de la côte unissent leurs efforts pour bâtir leurs entreprises et créer des collectivités dynamiques. PacifiCan est là pour les aider.

PacifiCan est la nouvelle agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle de nouveaux bureaux de PacifiCan à Victoria et à Campbell River, au service des entreprises et des collectivités de l'île de Vancouver, des îles Gulf, de la côte centrale et de Sunshine Coast.

Aujourd'hui, à Victoria, à l'occasion de l'évènement d'inauguration du nouveau point de service de PacifiCan, le ministre Sajjan a annoncé un financement de plus de 5,2 millions de dollars de PacifiCan destiné à 19 projets réalisés sur l'île de Vancouver et sur la côte. Ce montant comprend plus de 3,6 millions de dollars destinés à onze projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés et 1,6 million de dollars destinés à huit projets financés par le Fonds d'aide au tourisme. Ces investissements servent entre autres à améliorer les espaces publics et à rehausser les expériences touristiques dans de nombreuses collectivités, de Victoria à Tofino en passant par Powell River et Salt Spring Island. Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de ces projets dans le document d'information (voir la section ci-dessous).

L'hôte de l'évènement d'aujourd'hui, la Victoria Highland Games Association, a reçu un financement de 484 921 $ au titre du Fonds canadien de revitalisation des communautés pour terminer la construction du centre communautaire de Craigflower à View Royal. Grâce à ce financement, l'Association a mis la touche finale à l'infrastructure et à la conception de la salle polyvalente de 10 000 pieds carrés qui facilitera les activités sociales, culturelles et éducatives de la collectivité.

L'île de Vancouver et la côte disposent d'atouts hors pair sur lesquels s'appuyer : une riche histoire dans les domaines de la foresterie, des pêches et de l'exploitation minière, et l'émergence en tant que chef de file dans le domaine des technologies océaniques et de la fabrication de pointe. Les attractions touristiques de calibre mondial de la région, ses établissements d'enseignement postsecondaire dynamiques et ses ports animés attirent les gens de partout à venir s'y amuser et s'y installer. La présence élargie de PacifiCan aidera les Britanno-Colombiens à bâtir une économie plus forte sur l'île de Vancouver et sur la côte grâce à un accès accru à des investissements locaux à fort impact et à des conseils d'affaires de qualité.

« Une histoire formidable se déroule ici, sur l'île de Vancouver et sur la côte de la Colombie-Britannique. Le Canada et le monde entier ont besoin de profiter davantage de ce que les Britanno-Colombiens ont à offrir. L'annonce d'aujourd'hui vise à collaborer étroitement pour soutenir la croissance des entreprises et répondre aux priorités de ces collectivités. Nous vous remercions d'accueillir PacifiCan dans votre collectivité et nous nous réjouissons à l'idée de vous aider à réussir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« L'investissement de PacifiCan dans notre région ouvrira de nouvelles possibilités au moment où nous nous efforçons de créer une économie côtière plus forte et plus durable. L'Island Coastal Economic Trust, dirigé par un groupe diversifié de plus de 100 collectivités côtières et relevant de leur responsabilité, a une vision à long terme pour la construction d'un modèle économique régénérateur pour l'île de Vancouver, la Sunshine Coast et les îles et bras de mer environnants. Nous avons hâte de travailler en collaboration avec PacifiCan pour donner du pouvoir aux entreprises, aux Premières Nations, aux gouvernements locaux et aux organismes à vocation sociale qui réalisent leur potentiel sur la côte. »

- Brodie Guy, directeur général, Island Coastal Economic Trust

« Nous sommes très reconnaissants à PacifiCan de son soutien à l'égard de notre projet de centre communautaire de Craigflower. Le financement accordé dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés nous a permis de faire face à la hausse des coûts de construction et de mettre la touche finale à ce lieu spécial. Le centre est une vision devenue réalité pour notre équipe de bénévoles dévoués, et il servira de lieu de rassemblement important pour la collectivité de View Royal et les visiteurs de l'île de Vancouver pendant de nombreuses années à venir. »

- Jim Maxwell, président, Victoria Highland Games Association

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a prévu des fonds pour que Diversification de l'économie de l'Ouest Canada fasse la transition vers deux nouvelles agences de développement régional : PrairiesCan, qui sert les Prairies, et PacifiCan, qui sert la Colombie-Britannique.

En août 2021, le gouvernement du Canada a lancé PacifiCan et a annoncé l'intention d'ouvrir de nouveaux bureaux à Campbell River , à Cranbrook , à Fort St. John , à Kelowna , à Prince George , à Prince Rupert et à Victoria .

, à , à , à , à , à et à . PacifiCan a actuellement un bureau à Vancouver et un bureau de liaison à Ottawa . PacifiCan ouvrira une nouvelle administration centrale à Surrey .

et un bureau de liaison à . PacifiCan ouvrira une nouvelle administration centrale à . Cette présence accrue permettra au gouvernement du Canada de mieux répondre aux besoins locaux et de renforcer les relations avec les collectivités et les entreprises.

PacifiCan nourrit sa culture axée sur l'excellence des services et soutient ses clients dans l'exercice de quatre rôles clés : investisseur, éclaireur, rassembleur et conseiller.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 5,2 millions de dollars accordé par PacifiCan au profit de 19 projets réalisés sur l'île de Vancouver et sur la côte. Ce montant comprend plus de 3,6 millions de dollars destinés à onze projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés et 1,6 million de dollars destinés à huit projets financés par le Fonds d'aide au tourisme.

Première Nation Tseycum

Concevoir et construire un centre de mieux-être à Tseycum

750 000 $

World Fisheries Trust

Remplacer le quai de pêche du parc régional Elk/Beaver Lake

109 000 $

Shawnigan Cobble Hill Farmers Institute and Agricultural Society

Agrandir et moderniser la cuisine du Cobble Hill Hall à Cobble Hill

77 818 $

Victoria Highland Games Association

Construire le centre communautaire de Craigflower à View Royal

484 921 $

Ville de Colwood

Moderniser la signalisation et l'infrastructure des parcs de la ville de Colwood

162 525 $

Municipalité de Ladysmith

Moderniser les infrastructures et améliorer les commodités communautaires du centre-ville de Ladysmith

407 455 $

Ville de Powell River

Moderniser l'avenue Marine au centre-ville

120 278 $

Cowichan Wooden Boat Society

Rénover le quai du Centre maritime

361 653 $

District régional de la capitale

Revitaliser la place du parc Centennial dans le village de Ganges

561 748 $

Le conseil scolaire de l'arrondissement no 61 (Grand Victoria)

Moderniser le terrain de jeu de l'école élémentaire Northridge à Victoria

170 978 $

Ville de Nanaimo

Aménager un terrain de jeu inclusif au parc Maffeo Sutton

413 300 $

Powell River Educational Services Society

Améliorer le parcours de canoë de la forêt Powell à Powell River

191 000 $

Nimmo Bay Resort Ltd.

Prolonger la saison touristique grâce à la modernisation des installations de Nimmo Bay

99 999 $

Ville de Langford

Créer un nouveau centre artistique et culturel pour les visiteurs de Langford

225 000 $

Victoria Attractions Association

Créer une réalité virtuelle des principales attractions dans la région du Grand Victoria

69 700 $

Sechart Whaling Station Ltd. (Broken Islands Lodge)

Améliorer la santé, la sécurité et l'inclusivité dans les installations de Sechart Lodge

99 999 $

Tla-o-qui-aht Tribal Parks

Lancer une expérience culturelle Tla-o-qui-aht et étendre sa présence dans les parcs tribaux

387 900 $

Tourism Café Canada Ltd.

Offrir une plateforme de microapprentissage en ligne pour soutenir la relance des exploitants d'entreprises touristiques

99 999 $

Nation Toquaht

Construire une cuisine autochtone pour développer l'offre touristique à Ucluelet

435 375 $

