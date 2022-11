Une présence élargie permettra de mieux soutenir le développement économique local pour les Britanno-Colombiens du Nord.

PRINCE GEORGE, BC, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Du port de Prince Rupert à la route de l'Alaska, les Britanno-Colombiens unissent leurs efforts pour bâtir leurs entreprises et créer des collectivités dynamiques. PacifiCan est là pour les aider!

PacifiCan est la nouvelle agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique. PacifiCan travaille avec des partenaires partout en Colombie-Britannique qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive dans les collectivités de notre province.

Le ministre Sajjan annonce le lancement officiel des nouveaux bureaux de PacifiCan dans le Nord de la Colombie-Britannique (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle de nouveaux bureaux à Prince George, à Prince Rupert et à Fort St. John, au service des entreprises et des collectivités du Nord de la Colombie-Britannique.

Doté de la route commerciale la plus rapide vers l'Asie, de la population la plus jeune de la province, d'une base de ressources abondantes et d'une nature que le monde entier veut visiter, le Nord de la Colombie-Britannique dispose d'atouts incomparables sur lesquels miser. La présence élargie de PacifiCan aidera les Britanno-Colombiens du Nord à bâtir une économie plus forte, grâce à un accès accru à des investissements locaux à fort impact et à des conseils de qualité.

À l'occasion d'un événement d'inauguration du nouveau point de service à Prince George qui a eu lieu aujourd'hui, le ministre Sajjan a annoncé un financement de plus de 3,1 millions de dollars de PacifiCan destiné à 13 projets dans 11 collectivités du Nord de la Colombie-Britannique. Ce montant comprend plus de 2,5 millions de dollars destinés à six projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) et 588 251 $ destinés à sept projets financés par le Fonds d'aide au tourisme (FAT). Ces investissements permettront d'améliorer les espaces publics et de rehausser les expériences touristiques dans de nombreuses collectivités, de Prince George à 100 Mile House, de Tumbler Ridge à Dawson Creek, et plus encore.

« Une histoire formidable se déroule ici, dans le Nord de la Colombie-Britannique. Le Canada et le monde entier ont besoin de profiter davantage de ce que les Britanno-Colombiens ont à offrir. L'annonce d'aujourd'hui vise à collaborer plus étroitement pour soutenir la croissance de vos entreprises et répondre aux priorités de vos collectivités. Nous vous remercions de votre accueil dans vos collectivités et nous nous réjouissons à l'idée de vous aider à réussir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« Northern Development se passionne pour les collectivités et les entreprises qui font du Nord de la Colombie-Britannique une région unique et dynamique. Nous nous réjouissons de l'ouverture des trois nouveaux bureaux de PacifiCan et nous applaudissons le gouvernement fédéral pour son dévouement à l'égard de la croissance économique et de la diversité dans le Nord. »

- Joel McKay, directeur général, Northern Development Initiative Trust

« Le financement de Pacifican aide les chercheurs de l'Université du Nord de la Colombie-Britannique à acquérir l'équipement et à attirer le personnel hautement qualifié dont ils ont besoin pour étudier les défis urgents et découvrir des solutions qui auront un impact sur notre pays et sur le monde. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Pacifican, qui continue à investir dans le Nord de la Colombie-Britannique. »

- Geoff Payne, Ph. D., président et vice-recteur, Université du Nord de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a prévu des fonds pour que Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) fasse la transition vers deux nouvelles agences de développement régional : PrairiesCan, qui sert les Prairies, et PacifiCan, qui sert la Colombie-Britannique.

En août 2021, le gouvernement du Canada a lancé PacifiCan et a annoncé l'intention d'ouvrir de nouveaux bureaux à Campbell River , à Cranbrook , à Fort St. John , à Kelowna , à Prince George , à Prince Rupert et à Victoria . PacifiCan a actuellement un bureau à Vancouver et un bureau de liaison à Ottawa . PacifiCan aura également une nouvelle administration centrale à Surrey .

, à , à , à , à , à et à . PacifiCan a actuellement un bureau à et un bureau de liaison à . PacifiCan aura également une nouvelle administration centrale à . Cette présence accrue permettra de mieux répondre aux besoins locaux et de renforcer les relations avec les collectivités et les entreprises.

PacifiCan est déterminée à nourrir sa culture axée sur l'excellence des services et à soutenir ses clients dans l'exercice de quatre rôles clés : investisseur, éclaireur, rassembleur et conseiller.

Document d'information : Des collectivités du Nord de la Colombie-Britannique reçoivent des fonds pour revitaliser les espaces publics et améliorer les expériences touristiques

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 3,1 millions de dollars par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) et du Fonds d'aide au tourisme (FAT) dans 13 projets réalisés dans le Nord de la Colombie-Britannique.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Tse'K'wa Heritage Society

Rafraîchir le centre culturel de Tse'K'wa à Charlie Lake

457 070 $

Dawson Creek Sportman's Club

Construire un champ de tir intérieur à Dawson Creek

400 000 $

District de Tumbler Ridge

Remettre à neuf les trottoirs, les boulevards et les espaces communs à Tumbler Ridge

750 000 $

Ville de Williams Lake

Améliorer les installations de deux parcs à Williams Lake

341 625 $

Williams Lake Cross Country Ski Club

Aménager un pavillon nordique et des installations pour les visiteurs à Williams Lake

300 000 $

Ville de Dawson Creek

Transformer un terrain de tennis vieillissant en une installation multifonctionnelle à Dawson Creek

314 808 $

Fonds d'aide au tourisme

R.O.A.M. Adventures Inc.

Installer un système d'alimentation par panneaux solaires dans une installation hors réseau de la région de Cariboo-Chilko

49 224 $

District de 100 Mile House

Créer un inventaire des biens touristiques, une stratégie d'orientation et un service de vélos électriques

40 630 $

1346417 BC LTD.

Moderniser l'infrastructure des installations de rodéo pour le tourisme au 150 Mile House

99 999 $

Gouvernement des Premières Nations Xeni Gwet'in

Rénover les huttes isolées des Premières Nations pour les visiteurs de la vallée Nemaiah

99 900 $

Lac Des Roches Resort Ltd.

Agrandir et améliorer les installations de villégiature pour attirer les visiteurs sur la route des pêches

99 999 $

Alder Hills Hold Co. Ltd.

Aménager un espace pour prolonger la saison de golf et attirer les visiteurs à Prince George

99 999 $

Arctic Divide Lodge Ltd.

Agrandir les installations existantes à Dease Lake

98 500 $

