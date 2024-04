MILAN, le 13 avril 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez, a conclu un voyage fructueux à la réunion des ministres des Transports du G7 à Milan, en Italie, du 11 au 13 avril 2024.

Le ministre Rodriguez a insisté sur l'importance que le Canada accorde à l'augmentation de la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour bâtir une classe moyenne plus forte au Canada et à l'établissement d'une économie plus propre. Il a également profité de l'occasion pour communiquer les pratiques exemplaires du Canada et entendre ce que les autres pays du G7 avaient à dire sur l'innovation, la gestion des crises dans la chaîne d'approvisionnement et la transition énergétique.

Dans le cadre des discussions du G7, le Canada a proposé la création d'un nouveau groupe de travail du G7 sur les chaînes d'approvisionnement des transports afin de coordonner les efforts des pays du G7. Cela permettra d'accroître la collaboration, d'échanger des pratiques exemplaires et d'explorer les domaines de coopération pour renforcer la résilience et la durabilité des transports. Aujourd'hui, les ministres se sont mis d'accord pour lancer le groupe de travail.

Au cours de sa visite, le ministre Rodriguez a eu des rencontres bilatérales avec ses homologues de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et de l'Union européenne. Il a alors discuté des domaines de coopération entre le Canada et ses alliés afin de créer des chaînes d'approvisionnement résilientes, sûres et durables pour les générations futures dans les pays du G7, ainsi que de l'écologisation des secteurs maritime, aérien et ferroviaire.

Les ministres ont conclu leurs réunions par la publication d'une déclaration commune dans laquelle ils reviennent sur l'objectif commun du G7 d'assurer la sécurité dans tous les modes de transport et réaffirment l'importance :

d'améliorer la résilience et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement;

d'améliorer l'accessibilité;

de traiter de l'intelligence artificielle et d'améliorer la cybersécurité;

de reconnaître le rôle des investissements stratégiques dans les infrastructures;

d'atténuer les répercussions des crises mondiales sur la connectivité maritime;

de collaborer avec les marchés émergents et les pays en développement.

Par ailleurs, le ministre Rodriguez a souligné le quatrième anniversaire de l'écrasement du vol PS752 et a réitéré la nécessité d'assurer le maintien de la sécurité et de la sûreté des passagers et passagères et des équipages de l'aviation civile internationale grâce à l'Initiative sur la sécurité aérienne, de renforcer le niveau de sécurité et de sûreté pour les voyageurs et voyageuses dans les zones de conflit ou à proximité de celles-ci. Il a aussi réitéré la nécessité de prévenir de futures tragédies.

Au cours d'une séance consacrée à l'Ukraine avec le vice-premier ministre ukrainien pour la restauration et ministre du Développement des collectivités, des territoires et des infrastructures de l'Ukraine, Oleksandr Kubrakov, les ministres du G7 ont exprimé leurs préoccupations quant aux conséquences mondiales de la guerre d'agression illégale et injustifiable menée par la Russie, et ont discuté de la coordination du G7 concernant la reconstruction de l'infrastructure de transport pour venir en aide au peuple ukrainien. Le ministre Rodriguez a réaffirmé le soutien indéfectible du Canada à l'égard de l'Ukraine. Le Canada condamne sans équivoque la guerre d'agression menée par la Russie et s'engage à contribuer au rétablissement de l'Ukraine. En tant que membre fondateur du Groupe d'intérêt commun pour l'Ukraine (CIG4U), soutenu par le Forum international des transports (FIT), le Canada aide à coordonner le soutien pour les besoins immédiats de l'Ukraine dans le domaine des transports et pour les plans d'infrastructure de transport à long terme.

C'est également la raison pour laquelle le ministre Rodriguez a annoncé un nouvel investissement de 300 000 dollars au FIT, dans le cadre du Programme de recherche et de développement d'un réseau de transport respectueux de l'environnement, pour aider l'Ukraine à reconstruire de manière plus écologique ses réseaux de transport routier et ferroviaire de passagers et passagères. Ce financement est la suite naturelle de la phase 1 annoncée en mars 2023. La phase 2 se concentrera sur les transports routiers et ferroviaires interurbains et internationaux de passagers et passagères. Ce travail important permettra d'accélérer le rétablissement, en donnant au peuple ukrainien les infrastructures ferroviaires et routières modernes, bien connectées et durables dont il a besoin pour assurer un avenir prospère.

Cette réunion du G7 a également permis au ministre Rodriguez de jeter les bases de la présidence canadienne du G7 en 2025.

« La réunion des ministres des Transports du G7 nous donne une occasion importante d'échanger des idées sur les façons d'augmenter la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour bâtir une classe moyenne plus forte et établir une économie plus propre. En prenant part à ces réunions, on peut établir et renforcer ces relations, et promouvoir les priorités canadiennes qui permettront de favoriser un secteur des transports solide. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

Les membres du G7 sont l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France , l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, ainsi que l'Union européenne.

, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, ainsi que l'Union européenne. Le Canada assurera la présidence du G7 en 2025.

