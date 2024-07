FARNBOROUGH, Royaume-Uni, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Les entreprises du monde entier savent que l'industrie aérospatiale canadienne est un chef de file mondial dans ce domaine. Le gouvernement du Canada bâtit l'économie de l'avenir, en créant des emplois bien rémunérés pour les Canadiens et les Canadiennes, en soutenant notre secteur de l'aérospatiale hautement concurrentiel et en effectuant des investissements clés.

Plus tôt cette semaine, le ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, et le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, ont participé au Salon international de l'aéronautique de Farnborough de 2024 au Royaume-Uni. Ils ont rencontré des partenaires clés de l'industrie et des parties prenantes des secteurs de l'aérospatiale, de l'espace et de la défense.

Accompagnés d'une délégation de représentants et représentantes de plus de 30 entreprises aérospatiales canadiennes, les ministres ont profité de l'occasion pour promouvoir le Canada en tant que destination de premier choix pour les investissements dans le secteur de l'aérospatiale provenant de partout dans le monde et pour souligner le fait que le Canada est un fournisseur écologique de choix alors que l'industrie se tourne vers une aviation durable et une chaîne d'approvisionnement plus verte.

À Farnborough, les ministres ont rencontré plusieurs leaders de l'industrie, dont les PDG d'Airbus, de Bell Textron et de Boeing Defense, Space & Security, entre autres. Les ministres ont également pris le temps de rencontrer les PDG et les porte-parole de plusieurs entreprises aérospatiales canadiennes, dont De Havilland, Bombardier et CAE Inc.

Le leadership international de l'industrie en matière d'innovation repose sur le talent d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et sur l'engagement du gouvernement du Canada à travailler avec l'industrie pour contribuer à la croissance économique et à la prospérité par l'innovation, la fabrication, les exportations et les services.

Lors de son passage au Salon de l'aéronautique de Farnborough, le ministre Champagne a discuté avec des membres de l'industrie d'une stratégie aérospatiale pour le Canada. Alors que le gouvernement du Canada continue de travailler à l'élaboration de cette stratégie, il examinera les points importants soulevés par les leaders de l'industrie au Salon international de l'aéronautique de Farnborough, comme le perfectionnement de la main-d'œuvre, le carburant d'aviation durable, la défense, l'innovation et la certification. Les travaux se poursuivront avec d'autres ministères et les engagements à l'égard de la stratégie sont en cours.

En 2023, l'industrie aérospatiale canadienne a contribué à l'économie canadienne en générant près de 29 milliards de dollars au PIB et en créant près de 218 000 emplois. Le Canada a maintenu son rang parmi les cinq premiers dans les sous-segments des simulateurs de vol civil, des moteurs civils et des aéronefs civils, ce qui souligne la diversification de la gamme de produits de l'industrie aérospatiale canadienne. Il se classe au premier rang de toutes les industries manufacturières canadiennes en matière de recherche et développement (R-D), alors que les dépenses de R-D reviennent aux niveaux d'avant la pandémie.

« Le Canada participe au Salon international de l'aéronautique de Farnborough pour aider les entreprises canadiennes à trouver des occasions d'affaires. En plus de contribuer à stimuler l'économie canadienne, ces entreprises nous font honneur à l'échelle internationale! Le Canada possède une industrie aérospatiale hautement novatrice, et nous sommes fiers de promouvoir le Canada en tant que chef de file mondial de l'aérospatiale. »

« Le Salon de l'aéronautique de Farnborough de cette année a été un franc succès et une occasion de montrer pourquoi le Canada est un partenaire stratégique de choix pour l'aviation durable et la destination où les entreprises aérospatiales peuvent investir, créer des emplois et jouer un rôle dans le développement et l'utilisation des aéronefs de l'avenir. Nous continuerons de travailler avec les chefs de file de l'industrie pour préserver et renforcer le leadership et la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale dans le secteur de l'aérospatiale. »

Le Canada est l'un des principaux fournisseurs de technologie aéronautique, et des pièces aérospatiales fabriquées au Canada sont utilisées sur presque tous les aéronefs de passagers dans le monde.

est l'un des principaux fournisseurs de technologie aéronautique, et des pièces aérospatiales fabriquées au Canada sont utilisées sur presque tous les aéronefs de passagers dans le monde. L'industrie aérospatiale est l'un des principaux exportateurs du Canada. En 2023, plus de 75 % des revenus de la fabrication aérospatiale étaient axés sur l'exportation, et près de 60 % de ces revenus étaient liés à la chaîne d'approvisionnement.

En 2023, l'industrie aérospatiale a investi plus de 1,2 milliard de dollars dans la recherche et le développement (R-D), ce qui lui a permis de demeurer au premier rang pour ses dépenses en R-D parmi toutes les industries manufacturières canadiennes.

Le Salon de l'aéronautique de Farnborough est une vitrine mondiale pour l'industrie aérospatiale qui attire plus de 1 200 exposants de plus de 44 pays.

