Neil Russon a été nommé président du conseil d'administration pour la première fois en mai 2019

GATINEAU, QC, le 27 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé le renouvellement du mandat de Neil Russon à la présidence du conseil d'administration du Musée des sciences et de la technologie du Canada (Ingenium). Son mandat est renouvelé pour une durée de quatre ans à compter du 9 mai 2023. M. Russon a été nommé président pour la première fois en mai 2019.

M. Russon est un cadre supérieur et un entrepreneur fort de plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs public et privé, notamment comme cofondateur et co-PDG d'Accreon inc., une société de conseil en technologie. Il se consacre actuellement à la gestion financière et à la consultation en développement des affaires auprès de jeunes entreprises et d'entreprises en cours de démarrage.

Bénévole de longue date, M. Russon a occupé des postes au sein d'organismes communautaires, d'associations professionnelles, d'organismes axés sur la santé et d'administrations gouvernementales. Plus récemment, il a été président de la Société canadienne du cancer, Division Nouveau-Brunswick. Il est membre du conseil d'administration d'Ingenium depuis 2010.

M. Russon est diplômé de l'Université du Nouveau-Brunswick, comptable professionnel agréé et membre certifié du Collège canadien des leaders en santé.

Le Musée des sciences et de la technologie du Canada (Ingenium) est un musée national qui relève du portefeuille du Patrimoine canadien.

Citations

« Le leadership constant de Neil Russon et l'expérience qu'il a acquise en aidant le musée national à surmonter les défis de la pandémie seront sans aucun doute un atout pendant qu'il continuera à assumer ses fonctions de président du conseil d'administration d'Ingenium. J'ai hâte de voir où l'équipe du musée et lui-même mèneront cette grande institution et comment ils l'aideront à mettre en valeur l'ingéniosité et les progrès technologiques du Canada au cours des années à venir. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Ingenium supervise trois musées nationaux des sciences et de l'innovation : le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Ensemble, les trois musées sont responsables de la préservation du patrimoine scientifique et technologique du Canada, en plus de promouvoir, célébrer et transmettre le savoir de ce patrimoine.

Les musées nationaux du Canada sont régis par la Loi sur les musées, adoptée en 1990. En vertu de cette loi, la personne à la présidence du conseil d'administration est nommée par le ministre du Patrimoine canadien, avec l'approbation du gouverneur en conseil.

Toutes les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations du gouverneur en conseil au fur et à mesure qu'elles sont offertes. Les personnes qui le souhaitent peuvent poser leur candidature en ligne.

Liens connexes

