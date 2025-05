OTTAWA, ON, le 2 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé qu'il se rendra à Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique, le 5 mai 2025, afin de rencontrer le président des États-Unis, Donald J. Trump, le 6 mai.

La rencontre portera principalement sur les pressions commerciales actuelles et, de manière plus générale, sur l'avenir de la relation économique et de sécurité entre nos deux pays souverains.

