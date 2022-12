Michael Goldbloom a été nommé pour la première fois président du Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada par le gouverneur en conseil en 2018

GATINEAU, QC, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat de cinq ans de Michael Goldbloom, C.M., à titre de président du Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada, à compter du 29 mars 2023. Il avait été nommé à ce poste par le gouverneur en conseil le 29 mars 2018.

M. Goldbloom, qui a commencé sa carrière comme avocat en droit du travail chez Martineau Walker (maintenant Fasken) en 1981, possède une expérience considérable dans l'industrie des médias d'information au Canada, ayant occupé le poste d'éditeur de The Gazette à Montréal, de 1994 à 2001, et du Toronto Star, de 2004 à 2006.

Il est principal et vice-chancelier de l'Université Bishop's à Sherbrooke depuis 2008. Auparavant, il a été président-directeur général du YMCA de Montréal et, à titre bénévole, président d'Alliance Québec et président des conseils d'administration du Centre de services sociaux Ville Marie, de l'école Selwyn House et de la Fondation des YMCA du Québec.

En décembre 2013, M. Goldbloom a été nommé à l'Ordre du Canada pour avoir érigé des ponts entre les communautés anglophone et francophone de Montréal.

Il est titulaire d'un baccalauréat en histoire de l'Europe moderne et en littérature de l'Université Harvard (1974), et d'un baccalauréat en droit civil (1978) et en common law (1979) de l'Université McGill. M. Goldbloom est originaire de Westmount, au Québec.

« Je suis très heureux de féliciter Michael Goldbloom pour le renouvellement de son mandat à la présidence du Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada. Grâce à son vaste savoir-faire et à sa connaissance approfondie et à jour de l'environnement numérique et de radiodiffusion, il continuera à guider les travaux du Conseil d'administration de notre radiodiffuseur national en plus de le conseiller et de le diriger de main de maître. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

CBC/Radio-Canada est le radiodiffuseur public national du Canada et l'une des plus grandes institutions culturelles du pays. Il a pour mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir; de contribuer au partage de la conscience et de l'identité nationales; de refléter la diversité régionale et culturelle du Canada; de fournir des informations et des analyses locales, nationales et internationales dans une perspective canadienne; et de contribuer au développement du talent et de la culture au Canada. Pour remplir ce mandat, CBC/Radio-Canada produit, achète et diffuse des émissions canadiennes en anglais, en français et dans huit langues autochtones, en plus de diffuser des séries d'émissions dans le monde entier.

En vertu de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada est composé de 12 membres, dont un président et un président-directeur général, femmes ou hommes, qui sont nommés par le gouverneur en conseil pour s'acquitter d'un mandat maximal de cinq ans.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille de Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations du gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler -en ligne.

