Le ministre Rodriguez annonce la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022 : Construire une fondation pour le changement

La nouvelle Stratégie de lutte contre le racisme démontre le leadership fédéral, renforce l'autonomie des collectivités et vise à sensibiliser la population

TORONTO, le 25 juin 2019 /CNW/ - La diversité est la force du Canada et la pierre angulaire de notre identité nationale. Pourtant, de nombreux Canadiens font face à des obstacles qui les empêchent de participer pleinement à la société. Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a dévoilé la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022 : Construire une fondation pour le changement. Elle permettra de faire connaître la vision du gouvernement du Canada, soit favoriser et promouvoir un pays plus inclusif et plus équitable pour toute la population. Un pilier clé de la Stratégie est la création d'un nouveau secrétariat de lutte contre le racisme qui pilotera une approche pangouvernementale afin de contrer le racisme et la discrimination. La Stratégie, dans le cade de laquelle on prévoit un investissement de 45 millions de dollars, a été conçue pour appuyer les trois principes qui suivent.

Démonstration du leadership fédéral : Le gouvernement du Canada doit assumer un rôle de leader dans la lutte contre le racisme systémique et la discrimination quand ces attitudes sont présentes dans nos institutions fédérales ainsi que dans nos politiques, programmes et services publics.

doit assumer un rôle de leader dans la lutte contre le racisme systémique et la discrimination quand ces attitudes sont présentes dans nos institutions fédérales ainsi que dans nos politiques, programmes et services publics. Renforcement de l'autonomie des collectivités : Des fonds alloués pour soutenir les communautés racialisées, les minorités religieuses et les peuples autochtones qui ont l'expertise nécessaire pour lutter contre diverses formes de racisme et de discrimination.

Faire de la sensibilisation et changer les attitudes : Accroître la sensibilisation aux racines historiques du racisme et de la discrimination ainsi qu'à leurs répercussions sur les communautés et les peuples autochtones.

Les investissements liés à la Stratégie se conjugueront aux travaux en cours pour instaurer des changements à long terme et soutenir les collectivités, ainsi qu'améliorer les politiques, les initiatives et les pratiques actuelles dans nos institutions fédérales. Ces fonds ne sont que la première étape d'un engagement à plus long terme et jettent une base solide pour instaurer le changement dans la lutte contre le racisme et la discrimination au Canada. Les formulaires de demande relatifs à ces nouvelles possibilités de financement seront disponibles le 3 septembre 2019. Pour en savoir plus sur la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme du gouvernement du Canada, veuillez consulter le https://www.canada.ca/anti-racisme.

Citations

« La diversité est l'une des plus grandes forces du Canada. Bien que nous soyons fiers d'être un pays accueillant et inclusif, nous savons que le racisme et la discrimination demeurent une réalité pour de nombreux Canadiens partout au pays. Notre gouvernement reconnaît que nous sommes dans une position unique pour lutter contre le racisme dans nos institutions et dans notre société. Cette stratégie nationale de lutte contre le racisme est une première étape essentielle pour bâtir un pays plus inclusif, où tous les Canadiens peuvent participer de façon égale. »

− L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme a été élaborée avec la participation de nombreux Canadiens de partout au pays. Cette stratégie est un point de départ pour lutter contre le racisme et la discrimination au Canada. Elle s'appuie sur le travail que notre gouvernement accomplit déjà pour s'attaquer aux causes profondes de l'inégalité, y compris la Stratégie de réduction de la pauvreté et la Stratégie nationale sur le logement. Il est clair qu'il reste encore beaucoup à faire, mais le gouvernement fédéral fait preuve de leadership afin de Construire une fondation pour le changement. »

− M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme)

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en œuvre cette approche fédérale renouvelée pour s'attaquer au racisme, à la discrimination et aux préoccupations croissantes concernant les discours haineux au Canada, ce qui favorisera l'égalité d'accès et de participation à la société canadienne.

En 2018, le premier ministre a demandé au ministre Rodriguez d'élaborer une nouvelle stratégie fédérale de lutte contre le racisme afin de bâtir un pays plus fort et plus inclusif.

Patrimoine canadien a tenu des séances de mobilisation d'octobre 2018 à mars 2019 pour recueillir les commentaires des Canadiens, notamment ceux qui ont fait l'objet de racisme et de discrimination. Le processus de mobilisation a consisté en 22 forums en personne qui ont accueilli environ 600 personnes. Ces séances inclusives ont été tenues en partenariat avec des groupes communautaires et des groupes autochtones. De plus, tous les Canadiens ont été invités à participer au sondage en ligne.

Le gouvernement du Canada a déjà pris plusieurs mesures qui contribueront à la lutte contre le racisme et la discrimination dans le cadre des efforts continus visant à éliminer les obstacles et à améliorer la situation socioéconomique des Canadiens, notamment les communautés racialisées, les peuples autochtones et les minorités religieuses. Ces mesures comprennent la lutte contre l'itinérance et le logement précaire, la réduction de la pauvreté et la création de meilleures conditions de vie pour tous les Canadiens.

Le budget de 2019 prévoit 45 millions de dollars sur trois ans pour élaborer et mettre en œuvre cette nouvelle Stratégie fédérale de lutte contre le racisme.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: médias seulement : Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

Related Links

www.pch.gc.ca