OTTAWA, ON, le 21 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prépare un avenir fondé sur des énergies peu émettrices pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir les travailleurs de notre secteur des ressources naturelles. En produisant des combustibles plus propres et en les utilisant dans nos immeubles, véhicules et industries, nous serons beaucoup mieux à même de surpasser nos objectifs climatiques de 2030 et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

C'est pourquoi l'honorable Seamus O'Regan Jr., le ministre des Ressources naturelles, a procédé aujourd'hui au coup d'envoi officiel du Fonds pour les combustibles propres de 1,5 milliard de dollars en lançant un appel de propositions de projets pour augmenter la capacité du Canada de produire ces combustibles.

Le ministre O'Regan a donné le coup d'envoi à l'occasion du Congrès mondial sur les technologies de l'hydrogène, tenu par l'Association canadienne de l'hydrogène et des piles à combustible avec le concours de l'Association internationale pour l'énergie hydrogène. Présenté dans le plan climatique renforcé, Un environnement sain et une économie saine, et réaffirmé dans le budget fédéral de 2021, le Fonds permet de développer le marché intérieur des combustibles propres, de soutenir la mise en application de la Norme sur les combustibles propres et de donner suite aux mesures précoces décrites dans la Stratégie canadienne pour l'hydrogène.

Le Fonds soutient la construction ou l'agrandissement d'installations de production de combustibles propres comme l'hydrogène, le diesel renouvelable, les combustibles synthétiques, le gaz naturel renouvelable et les carburants d'aviation durables, de même que la réalisation des études de faisabilité et d'ingénierie de base et de détail qui créeront de l'emploi et permettront au secteur de croître à la taille au rythme requis pour contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada.



Il permettra aussi de former des chaînes d'approvisionnement en biomasse qui amélioreront la logistique de collecte, d'approvisionnement et de distribution de biomasse (p. ex. résidus forestiers, déchets solides municipaux et résidus de cultures). Enfin, il soutiendra l'élaboration des codes et des normes nécessaires. Ces investissements profiteront aux agriculteurs, aux manutentionnaires de grains, aux exploitants forestiers, aux scieries et aux services de gestion des déchets municipaux en ouvrant de nouvelles possibilités pour les produits de matières premières traditionnels, comme le canola et les matières premières de la forêt, ainsi que de nouvelles chaînes de valeur provenant de l'agriculture, de la forêt et des municipalités.

L'appel de propositions de projets visant à accroître la capacité de production intérieure de combustibles propres est ouvert jusqu'au 29 septembre 2021. L'aide financière de Ressources naturelles Canada prendra notamment la forme de contributions à remboursement conditionnel représentant jusqu'à 30 % de l'ensemble des coûts admissibles, jusqu'à concurrence de 150 millions de dollars par projet.

L'annonce d'aujourd'hui fait partie d'un bouquet de mesures importantes prises par le gouvernement pour lutter contre les changements climatiques, réduire les émissions et protéger l'environnement. Le Fonds pour les combustibles propres permet d'aplanir des obstacles cruciaux, tels que les coûts initiaux, à la croissance du marché intérieur des combustibles propres et ouvre la voie aux combustibles à faible teneur en carbone de l'avenir. En faisant cela, nous créons de bons emplois dans la classe moyenne pour les Canadiens, et bâtissons une économie plus forte et plus verte.

« Les combustibles propres permettent de réduire les émissions, créent de l'emploi, renforcent notre compétitivité et nous aident à réaliser nos objectifs climatiques. Le Fonds pour les combustibles propres est un bon outil pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

« L'utilisation de combustibles propres pour alimenter nos maisons, nos immeubles et nos véhicules réduira les émissions et stimulera le secteur canadien des combustibles propres au moment même où la demande mondiale de solutions propres connaît un essor rapide. Combiné à la Norme sur les combustibles propres, le nouveau Fonds pour les combustibles propres créera des emplois, stimulera notre économie et bâtira un avenir plus sain pour nos enfants et petits-enfants. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

