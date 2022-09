GATINEAU, QC, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Les travailleurs et les communautés sont au cœur de la transition énergétique et de la prospérité économique du Canada. Alors que nous nous dirigeons vers un avenir carboneutre qui renforce l'autonomie des travailleurs, la collaboration avec nos partenaires internationaux sera essentielle.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a terminé sa visite en Norvège, où il a participé à la conférence Offshore Northern Seas. Pendant son séjour en Norvège, le ministre O'Regan a rencontré des représentants du gouvernement de la Norvège, dont le premier ministre du pays, Jonas Gahr Støre, la ministre norvégienne du Travail et de l'Inclusion sociale, Marte Mjøs Persen, et le ministre norvégien du Pétrole et de l'Énergie, Terje Aasland.

Le ministre O'Regan a mis en évidence des occasions de renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre le Canada et la Norvège en se fondant sur une relation bilatérale axée sur la confiance, des valeurs communes et une même vision d'une croissance durable et inclusive. Il a aussi rappelé l'importance d'une solide protection syndicale pour les travailleurs, d'une collaboration avec des partenaires internationaux en vue de répondre aux besoins de l'économie mondiale, et de l'élaboration d'un plan pour des emplois durables.

Le ministre a pris la parole à la conférence Offshore Northern Seas pour expliquer comment le Canada prépare ses investissements, ses industries et sa main-d'œuvre à un avenir à faibles émissions de carbone. Lors de rencontres avec des entreprises, des associations industrielles et des syndicats canadiens et norvégiens, dont les Syndicats des métiers de la construction du Canada et Trades NL, le ministre O'Regan a souligné l'importance de mettre en commun les connaissances et les solutions novatrices. Il a également insisté sur le fait que les syndicats, le gouvernement et l'industrie doivent collaborer pour déterminer la voie à suivre.

Au cours des réunions tenues avec la Confédération syndicale internationale, le Congrès du travail du Canada et la Confédération norvégienne des syndicats, le ministre O'Regan a fait remarquer que le Canada soutient de façon constante les travailleurs et les communautés du secteur de l'énergie, notamment en investissant dans des programmes de formation qui permettront de combler les pénuries de main-d'œuvre et d'appuyer les efforts du Canada pour réduire les émissions et développer les énergies renouvelables.

« Le Canada peut assurer l'approvisionnement énergétique mondial en collaborant avec des pays aux vues similaires, comme la Norvège. Nous pouvons atteindre la carboneutralité d'ici 2050 en soutenant les travailleurs du secteur de l'énergie. Nous pouvons et devons faire les deux. Et tout ce travail visant à réduire les émissions et à développer les énergies renouvelables sera dirigé par les travailleurs. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

