GATINEAU, QC, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à nommer en poste des candidats hautement qualifiés et capables de servir au mieux les intérêts des Canadiens. Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé que le mandat de trois membres du Conseil canadien des relations industrielles est renouvelé :

Elizabeth Cameron - mandat renouvelé à titre de membre à temps plein représentant les employeurs

- mandat renouvelé à titre de membre à temps plein représentant les employeurs Richard Brabander - mandat renouvelé à titre de membre à temps plein représentant les employeurs

- mandat renouvelé à titre de membre à temps plein représentant les employeurs Barbara Mittleman - mandat renouvelé à titre de membre à temps partiel représentant les employeurs

Une liste des membres dont le mandat a été renouvelé et leurs biographies sont disponibles.

Citation

« Les employeurs et les syndicats partout au pays respectent le Conseil canadien des relations industrielles et ont confiance en celui‑ci. Il est essentiel à la stabilité de nos chaînes d'approvisionnement. Au cours des prochaines années, le Conseil sera bien servi grâce au renouvellement du mandat d'Elizabeth, de Richard et de Barbara. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

Le Conseil canadien des relations industrielles est un tribunal quasi judiciaire indépendant et représentatif. Il a pour mandat de favoriser l'établissement et le maintien de relations du travail harmonieuses dans les secteurs d'activités relevant de la compétence fédérale. Il est chargé d'interpréter et d'appliquer la partie I (Relations du travail) et certaines dispositions de la partie II (Santé et sécurité au travail) et de la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail. Le Conseil canadien des relations industrielles est également chargé d'interpréter et d'appliquer la partie II (Relations professionnelles) de la Loi sur le statut de l'artiste et de trancher les appels interjetés en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés.





Document d'information : Biographies -- Renouvellement de mandats au Conseil canadien des relations industrielles

Membre à temps plein (employeurs) - Elizabeth Cameron

Mme Elizabeth Cameron est membre à temps plein du Conseil canadien des relations industrielles depuis 2021. Elle représente les employeurs.

Mme Cameron cumule plus de 30 années d'expérience pertinente en ressources humaines ainsi qu'en relations de travail. Elle a joué un rôle actif et important dans le milieu des relations de travail au Canada. À titre de membre du Conseil, chargée d'instruire les affaires pertinentes et de statuer sur celles-ci en tant que participante à des bancs constitués de trois membres, elle a rédigé plus de 80 décisions sur des questions de compétence en matière de travail et a fait partie de 145 bancs du Conseil. Récemment, elle a été présidente des Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCOF), une association d'employeurs composée d'entreprises sous réglementation fédérale des secteurs des transports et des communications. Mme Cameron a représenté des employeurs fédéraux à des réunions de comités parlementaires. Elle a occupé le poste de vice‑présidente, Relations de travail, à NAV CANADA, où elle a été négociatrice en chef des relations de travail dans le cadre de nombreuses conventions collectives. Mme Cameron a représenté deux fois les employeurs canadiens à titre de déléguée à l'Organisation internationale du Travail. De plus, son apport en matière de relations de travail dans la région d'Ottawa lui a valu un prix Vision. Elle est titulaire d'un diplôme de premier cycle avec spécialisation en commerce de l'Université Carleton.

Mme Cameron a été nommée de nouveau pour un mandat de trois ans, à compter du 4 janvier 2024.

Membre à temps plein (employeurs) - Richard Brabander

M. Richard Brabander est membre à temps plein du Conseil canadien des relations industrielles depuis 2013.

Fort d'une expérience de plus de 40 ans en relations de travail au Canada, M. Brabander s'est démarqué tout au long de sa carrière. M. Brabander comprend et connaît à fond le Code canadien du travail ainsi que d'autres lois et règlements fédéraux ayant trait aux ressources humaines en milieu de travail, comme la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique fédérale, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Il a pratiqué le droit administratif au sein du cabinet d'avocats Heenan Blaikie de 1997 à 2011. Auparavant, il a créé et dirigé un groupe spécialisé en droit du travail, de l'emploi et de la personne au sein des services juridiques d'entreprise de Bell Canada. M. Brabander a étudié à la faculté des arts et à la faculté de droit de l'Université du Nouveau-Brunswick. Tout au long de sa carrière, il a joué un rôle actif au sein de l'Association du Barreau canadien et il a pris part à diverses conférences portant sur le droit du travail et des sujets connexes à titre de conférencier, de président de comité ou de président de conférence.

M. Brabander a été nommé de nouveau pour un mandat de trois ans, à compter du 22 décembre 2023.

Membre à temps partiel (employeurs) - Barbara Mittleman

Mme Barbara Mittelman est membre à temps partiel du Conseil canadien des relations industrielles depuis 2016. Elle représente les employeurs.

Mme Mittleman est une professionnelle chevronnée et accomplie en droit et en ressources humaines. Elle possède une vaste expérience dans les domaines des lois et des normes en matière d'emploi et de travail, des relations avec les employés, de la protection des renseignements personnels, des droits de la personne et de l'équité en matière d'emploi. Elle a travaillé pendant près de 30 ans pour le Canadien Pacifique, où elle a assumé plusieurs fonctions : elle a notamment été conseillère juridique, puis directrice, Relations avec les employés et chef de la protection des renseignements personnels, jouant un rôle clé dans la politique liée à l'emploi et les initiatives législatives auprès de diverses organisations. Au cours de sa carrière au Canadien Pacifique, elle a reçu un prix platine en relations gouvernementales ainsi qu'un prix remis aux leaders en matière de droits de la personne par la Commission canadienne des droits de la personne la Commission canadienne des droits de la personne. Mme Mittleman a également travaillé dans les domaines du droit du travail et de l'emploi pour l'Association canadienne des pilotes de ligne et le cabinet d'avocats Ogilvy Renault. Mme Mittleman est titulaire de diplômes en droit civil et en common law de l'Université d'Ottawa. Elle a obtenu les meilleurs résultats dans le cadre du programme combiné en droit civil et en common law, ce qui lui a valu le prix Brian‑Dickson. Elle a été membre du Barreau du Québec jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite du Canadien Pacifique.

Mme Mittelman a été nommée de nouveau pour un mandat de trois ans, à compter du 21 décembre 2023.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Médias, veuillez contacter : Hartley Witten, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr., 343-575-1065, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]