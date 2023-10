GATINEAU, QC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à nommer des candidats hautement qualifiés afin de bien servir les intérêts des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a annoncé les nominations de Julie Hébert et Lori Kennedy au conseil des gouverneurs du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST). Mme Hébert a été nommée représentante des employés pour un mandat de quatre ans, et Mme Lori Kennedy a été renommée représentante des employeurs pour un mandat de quatre ans.

Établie au bureau du Québec du Syndicat des Métallos, Mme Hébert est coordonnatrice de la santé, de la sécurité et de l'environnement depuis 2018. À ce titre, elle fournit un soutien et des services au personnel et aux membres du Syndicat des Métallos à travers le Canada. Compte tenu du large éventail de secteurs d'emploi que représente le Syndicat des Métallos, Mme Hébert a acquis une grande richesse de connaissances et d'expérience dans le domaine de la santé et de la sécurité. Dans un rôle précédent à la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, Mme Hébert a défendu les droits des personnes handicapées. Diplômée de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, Mme Hébert souhaite consacrer sa carrière à la défense des droits des travailleurs.

Lori Kennedy est directrice des affaires réglementaires au Chemin de fer Canadien Pacifique. Mme Kennedy a plus de 17 ans d'expérience dans la collaboration directe avec les organismes de réglementation, les associations industrielles et les groupes de travail multipartites au Canada et aux États-Unis afin d'améliorer la sécurité et la protection des opérations ferroviaires. De plus, elle a plus de 33 ans d'expérience dans la conception, le développement et la mise en œuvre de politiques et de processus améliorés, y compris la collaboration avec une variété d'intervenants pour négocier des solutions gagnant-gagnant et répondre aux exigences de plusieurs parties.

Le CCHST a été créé en 1978 par la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail et vise à faire la promotion du bien-être des travailleurs canadiens. Par exemple, le CCHST favorise la santé mentale, physique et psychosociale des travailleurs canadiens en fournissant des renseignements, de la formation, des programmes éducatifs, des systèmes de gestion et des solutions à l'appui des programmes de santé, de sécurité et de bien-être.

Citation

« Le conseil des gouverneurs du CCHST rend nos lieux de travail plus sécuritaires, plus sains et plus inclusifs. C'est le tripartisme qui rend cela possible. Julie et Lori seront d'excellentes représentantes au sein de ce conseil qui pourra continuer à bien servir les travailleurs canadiens. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail est un établissement public fédéral se rapportant au Parlement du Canada par l'entremise du ministre du Travail. Il est géré par un conseil des gouverneurs tripartite représentant les gouvernements (fédéral, provinciaux et territoriaux), les employeurs et les travailleurs qui permet d'offrir un service complet et fiable en matière de santé et de sécurité au travail et d'assurer une approche équilibrée des enjeux s'y rapportant.

