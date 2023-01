OTTAWA, ON, le 10 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a organisé une table ronde nationale sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées qui réunissait des partenaires et des dirigeants autochtones et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à accélérer ses efforts pour mettre en œuvre le Plan d'action national, la Voie fédérale et les appels à la justice. Pour mettre fin à cette crise nationale, il faut adopter une approche commune à tous les gouvernements et à l'ensemble du Canada. La table ronde nationale joue un rôle essentiel dans la facilitation de la collaboration à l'échelle locale, régionale et nationale pour lutter contre la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Les connaissances collectives et les expériences vécues qui ont été partagées aujourd'hui aideront à soutenir la mise en œuvre des priorités qui sont toujours nécessaires pour apporter des changements constructifs et significatifs; les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones étant au premier plan de ces efforts.

Les ministres et représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont eu l'occasion de souligner les mesures qu'ils ont prises récemment pour faire progresser les travaux visant à prévenir et à mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Les ministres et les représentants du gouvernement ont souligné l'importance de :

comprendre les priorités des femmes, des filles, des personnes 2ELGBTQI+ autochtones, des survivants et des familles;

continuer d'offrir et d'élaborer des programmes et des services adaptés qui sont à la fois durables et fiables, et fournir un soutien aux initiatives urbaines;

s'assurer que les survivantes, les familles, les organisations locales et autochtones sont incluses dans les discussions sur la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones;

veiller à ce que les ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux et les organismes collaborent pour mieux coordonner les efforts visant à lutter contre le racisme, la discrimination et les préjugés sexistes et la violence fondée sur la race, tout en reconnaissant et en soutenant les droits des Autochtones.

Les ministres fédéraux et les représentants du gouvernement se sont engagés à saisir les occasions futures de collaborer avec les dirigeants autochtones, les gouvernements provinciaux et territoriaux et d'autres partenaires pour travailler à la mise en œuvre des priorités clés définies pour soutenir les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones, les survivantes, les familles et leurs communautés.

« La violence permanente continue contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones doit cesser, et cela nécessitera que nous nous attaquions aux causes profondes de la violence et que nous y portions tous une attention concertée. La table ronde nationale nous a donné l'occasion de concentrer nos efforts collectifs sur les mesures à prendre pour régler de toute urgence la crise des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Nous tous, le gouvernement fédéral, les partenaires autochtones, les provinces et les territoires, devons mieux travailler ensemble, en mettant au centre de nos efforts la voix des familles, des survivantes, des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+. Nous continuerons de travailler à trouver des solutions concrètes pour mettre fin à cette crise. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Pour mettre fin à la crise de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones, il faut une action et une coopération continues de la part de tous les partenaires afin que tout le monde soit en sécurité et puisse se sentir en sécurité. Cela signifie investir dans des refuges d'urgence dirigés par des Autochtones 24/7, des espaces sûrs, des programmes de mieux-être mental et dans les fondements du bien-être communautaire. Services aux Autochtones Canada et le gouvernement fédéral sont des partenaires dans ce travail, et nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. Cette table ronde nationale est un moyen important de réunir tout le monde à la table et de faire progresser ce travail essentiel. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de Services aux Autochtones

« Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones méritent un système de justice qui les protège. Nous poursuivons nos efforts pour lutter contre la discrimination systémique et la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice, avec l'urgence que ce travail essentiel mérite. En collaboration avec nos partenaires autochtones, les provinces et les territoires, je suis convaincu que nous pouvons améliorer le système de justice du Canada pour veiller à ce que les droits des peuples autochtones soient respectés et à ce que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones soient protégées maintenant et à l'avenir. »

L'honorable David Lametti

Ministre de la Justice

« Les taux élevés de violence infligée aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones sont alarmants. Pour avoir un impact réel et significatif, il est extrêmement important de comprendre de quelle façon la violence est amplifiée et de lutter contre cette tragédie à tous les ordres de gouvernement, et ce, en travaillant avec les partenaires autochtones, les intervenantes et intervenants de première ligne, les personnes victimes et survivantes de la violence fondée sur le sexe et leurs familles. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à mettre fin à la violence contre les femmes et les filles autochtones et les personnes 2ELGBTQI+ et à construire des communautés plus sûres pour toutes et tous. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« La promotion d'approches autochtones en matière de sécurité publique est une pierre angulaire de la réconciliation. Grâce à des relations renouvelées et à des consultations fondées sur le respect, nous poursuivons notre travail avec les communautés de l'île de la Tortue afin de poursuivre et de mettre en œuvre des services de police et axés sur la communauté pour protéger les personnes touchées de façon disproportionnée par la criminalité et la violence, en particulier les femmes et les filles. »

L'honorable Marco Mendicino

Ministre de la Sécurité publique

« Il est essentiel de comprendre le rôle que joue la culture dans la sécurité des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Aujourd'hui, nous avons réaffirmé notre engagement à soutenir et à soutenir les langues autochtones et les diverses formes d'expression et de connaissance culturelles. Nous ferons front commun pour lutter contre le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie et la haine en ligne chez les Autochtones. Nous travaillerons également en étroite collaboration avec nos partenaires autochtones pour mettre en œuvre le Plan d'action national et évaluer nos efforts en matière de résultats significatifs et de changements positifs pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Ce n'est qu'en établissant de solides partenariats avec les familles, les survivantes et les représentants autochtones que nous pourrons commencer à nous rapprocher d'un Canada sécuritaire pour les générations futures. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre du Patrimoine canadien

« Chaque Canadien a la responsabilité de dénoncer le racisme et la misogynie envers les Autochtones lorsque nous en sommes témoins. Il faudra que chacun d'entre nous mette fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones. En tant que gouvernement, nous avons la responsabilité de poursuivre notre travail urgent avec nos partenaires afin d'éliminer les nombreux obstacles systémiques qui nuisent à nos progrès. La table ronde nationale d'aujourd'hui a fourni un espace de collaboration pour les discussions sur la façon d'aller de l'avant collectivement afin de lutter contre cette violence insensée. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

Faits en bref

Des partenaires et des dirigeants autochtones, y compris des personnes du Cercle national des familles et des survivantes, du groupe de travail 2ELGBTQQIA+, d'organismes autochtones nationaux, d'organisations de femmes autochtones et de quelques organisations régionales, ont participé à une table ronde nationale en compagnie de représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Le Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées a été élaboré en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, des Autochtones, des survivantes, des familles et des organisations de femmes autochtones en réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

La Voie fédérale représente la contribution du Canada au Plan d'action national et est appuyée par des investissements historiques de plus de 2,2 milliards de dollars dans le Budget de 2021. Le Budget de 2022 comprend des investissements supplémentaires dans le but de prendre des mesures à l'égard de certaines causes fondamentales de cette crise, y compris le racisme, le logement, l'éducation, le bien-être mental, les soins de santé, le développement économique et l'emploi.

