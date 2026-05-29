Le ministre a étudié de nouvelles possibilités de collaboration et de partenariats pour les industries créatives du Canada, et des façons de renforcer la coopération culturelle avec la Chine

OTTAWA, ON, le 29 mai 2026 /CNW/ - Les industries créatives du Canada sont reconnues dans le monde entier pour leur talent, leur savoir-faire et leur créativité. Elles soutiennent par ailleurs des centaines de milliers d'emplois à travers le pays et stimulent la croissance économique. Alors que nous bâtissons une économie forte chez nous, la diversification des échanges commerciaux et le renforcement des partenariats et de la coopération culturelle avec la Chine offrent de belles perspectives pour l'économie créative canadienne.

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a récemment conclu une visite de trois jours en Chine, soit à Beijing et à Shanghai, aux côtés de représentants du Musée des beaux-arts du Canada, du Centre national des Arts, de Bibliothèque et Archives Canada, du Musée canadien de l'histoire et du Musée canadien de la guerre.

Lors de son passage à Beijing, le ministre a participé à la deuxième réunion du Comité mixte Canada-Chine sur la culture, aux côtés de son homologue chinois, Sun Yeli, ministre de la Culture et du Tourisme. Le Comité travaille à améliorer la coopération et les échanges culturels entre les deux pays. Pendant la réunion, les représentants canadiens et chinois ont pu étudier des occasions d'échanges bilatéraux et de collaboration dans les secteurs de la culture, des industries créatives, des arts et du patrimoine, y compris des projets précis et une collaboration entre les institutions culturelles.

De plus, les ministres Miller et Yeli ont pris part à une cérémonie de signature pour officialiser les ententes suivantes :

un protocole d'entente entre Bibliothèque et Archives Canada et la Bibliothèque nationale de Chine

un protocole d'entente entre le Musée des beaux-arts du Canada et le Musée national des arts de Chine

Le ministre Miller a conclu sa visite en annonçant son intention d'organiser une mission commerciale des industries créatives canadiennes en Chine à l'automne 2026.

À Beijing, le ministre a aussi rencontré des représentants du gouvernement chinois responsables de la coproduction audiovisuelle. Durant la rencontre, les deux parties ont convenu de continuer à faire progresser la négociation d'un traité de coproduction télévisuelle Canada-Chine.

À Shanghai, le ministre Miller a rencontré un groupe d'acteurs des industries créatives du Canada et de la Chine, y compris des représentants des sous-secteurs de l'audiovisuel, du jeu vidéo, des arts du spectacle et des arts visuels, afin de discuter des nouvelles tendances, des occasions et des défis dans leurs secteurs respectifs.

Cette visite s'inscrit dans la foulée de celle du premier ministre Carney à Beijing, en janvier dernier. Elle a permis de resserrer les relations commerciales entre le Canada et la Chine, d'étudier de nouvelles possibilités, et d'élargir les échanges culturels, les liens interpersonnels et le commerce dans les secteurs créatifs et culturels entre les deux pays.

Citations

« Les professionnels et les entrepreneurs du milieu culturel canadien ont beaucoup à offrir sur la scène internationale. La mise en place de nouveaux partenariats stratégiques, notamment avec la Chine, ouvrira de nouvelles perspectives communes, mettra en valeur nos récits et stimulera notre économie. En unissant nos forces, nous pouvons faire croître nos industries créatives, au pays comme à l'étranger. »

-- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

Le Comité mixte Canada-Chine sur la culture a été créé en juillet 2017 et reconduit en janvier 2026 lors de la visite du premier ministre Carney en Chine. Le Comité joue un rôle déterminant pour stimuler la coopération culturelle bilatérale en se penchant sur des questions d'intérêt commun dans les domaines de la culture, des industries créatives, des arts et du patrimoine.

Depuis plus de 55 ans, le Canada et la Chine entretiennent des relations diplomatiques, ayant trait notamment au commerce et à l'investissement, à l'environnement et aux changements climatiques, à l'éducation et à la culture. La Chine est le deuxième partenaire commercial du Canada en matière de marchandises, pour une valeur totale en 2025 de 125,1 milliards de dollars, soit une hausse de 5,2 % par rapport à 2024.

En 2023, la Chine était le 4e plus grand marché d'exportation de produits créatifs du Canada, avec 734,1 millions de dollars. Les principaux produits créatifs exportés en Chine sont ceux liés aux médias interactifs, c.-à-d. les jeux vidéo (155,6 millions), aux films et aux vidéos (121,3 millions), à la publicité (33,7 millions), aux arts du spectacle (27,7 millions) et à l'artisanat (21,8 millions).

Durant la visite du premier ministre à Beijing en janvier, le Canada et la Chine ont convenu de considérer d'autres possibilités d'échanges culturels et de partenariats -- notamment en soutenant les musées, les créateurs de contenu numérique et les artistes visuel -- afin de renforcer encore davantage leurs liens culturels.

Depuis 2018, la Stratégie d'exportation créative a aidé 261 organismes à mener à bien 290 activités destinées au marché chinois. Parmi celles-ci, mentionnons la mission commerciale des industries créatives canadiennes en Chine en 2018, l'envoi de délégations à des rendez-vous internationaux où elles peuvent rencontrer des partenaires chinois (par exemple, GamesCom, Kidscreen de Miami), et d'autres activités financées par l'entremise du programme Exportation créative Canada.

Produits connexes

Le premier ministre Carney jette les bases d'un nouveau partenariat stratégique avec la République populaire de Chine, axé sur l'énergie, l'agroalimentaire et le commerce

Liens connexes

Comité mixte Canada-Chine sur la culture

Protocole d'entente entre le ministère du Patrimoine canadien et le ministère de la Culture et du Tourisme de la République populaire de Chine sur le comité mixte Canada-Chine sur la culture

Relations bilatérales avec la Chine

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]