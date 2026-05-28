À travers l'art, la musique et nos traditions, l'identité canadienne brillera partout au pays le 1er juillet.

OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - C'est avec fierté que l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, dévoile aujourd'hui la programmation de la fête du Canada 2026.

D'un océan à l'autre, les Canadiennes et Canadiens sont invités à célébrer dans leur communauté ainsi qu'au cœur de la région de la capitale du Canada, le 1er juillet. Où que nous soyons, la fête du Canada demeure une occasion unique de nous rassembler, de créer des souvenirs précieux et d'afficher fièrement nos couleurs.

La fête du Canada partout au pays

En ce jour de fête, prenons le temps de partager nos traditions, de célébrer notre culture et de profiter des activités qui feront vibrer les communautés partout au pays.

La cérémonie nationale du midi

Les célébrations officielles débuteront avec la cérémonie nationale du midi, en direct du parc des Plaines-LeBreton à Ottawa dès midi (HE) et diffusée sur ICI RDI, ICI Télé, ICI TOU.TV, Radio-Canada.ca, la chaîne YouTube de Radio-Canada Info, la chaîne de diffusion en continu de CBC News, CBC Television, CBC Gem et la chaîne YouTube de CBC News.

En plus de souligner des moments marquants de notre histoire, cette cérémonie réunira des invités inspirants. Les détails seront dévoilés prochainement.

Le spectacle national du soir - Célébrons notre Canada!

En soirée, le pays vibrera au rythme d'un spectacle captivant présenté au parc des Plaines-LeBreton à Ottawa, et diffusé de 20 h à 22 h (HE) sur ICI Télé, ICI TOU.TV, Radio-Canada.ca, la chaîne YouTube de Radio-Canada, CBC Television, CBC Gem, CBC Music et la chaîne YouTube de CBC.

En direct d'Ottawa, avec des segments présentés depuis Moncton (Nouveau-Brunswick) et Winnipeg (Manitoba), la grande célébration musicale de la fête du Canada rassemblera les générations et les régions d'un océan à l'autre. Portée par certaines des voix les plus marquantes du pays, la programmation réunira des artistes emblématiques et des talents qui façonnent le Canada d'aujourd'hui. En musique et en danse, cette soirée mettra en lumière la diversité, le dynamisme et l'esprit de célébration qui unissent les Canadiens et les Canadiennes.

Adam Baldwin Isabelle Boulay Alessia Cara Lisa LeBlanc (Moncton) Andrina Turenne (Winnipeg) MICO Barenaked Ladies Noeline Hofmann Beatrice Deer Paul Langlois Begonia (Winnipeg) Pierre Lapointe Diane Dufresne P'tit Belliveau Dominique Fils-Aimé Sylvia Cloutier Gab Bouchard Isabelle Racicot (animatrice)

Le spectacle national bilingue sera interprété simultanément en langue des signes québécoise (LSQ) et en langue des signes américaine (ASL). La diffusion en direct sera disponible sur ICI TOU.TV, CBC Gem et les chaînes YouTube de Radio-Canada et de CBC Music.

Concours - La station Ô Canada!

De retour pour une deuxième année, la station Ô Canada! invite les Canadiennes et Canadiens à enregistrer une courte vidéo afin de souhaiter « Bonne fête du Canada! ». Certaines de ces vidéos seront présentées durant la diffusion du spectacle national du soir dans un montage rassemblant des souhaits captés à l'échelle du pays.

Chaque personne admissible ayant soumis une vidéo court la chance de remporter un voyage à bord de VIA Rail Canada en 2026 ainsi qu'une expérience VIP à la fête du Canada 2027. Une seule participation par personne sera admissible aux tirages.

Pour participer et connaître tous les détails, visitez le site Web de la station Ô Canada!

La fête du Canada dans la région de la capitale

Au programme à Ottawa et Gatineau : des spectacles, des cérémonies, des activités pour tous et, afin de couronner la journée, l'incontournable feu d'artifice de la fête du Canada Tim Hortons.

Toute la journée, il sera possible de vivre pleinement les célébrations nationales à quatre sites officiels qui accueilleront les diverses festivités.

Parc des Plaines-LeBreton

Activités amusantes pour tous : expériences mémorables pour toute la famille, animation sur la scène de danse avec plusieurs danseurs professionnels, courts-métrages en plein air, ambiance festive en soirée grâce à DJ Montana, et bien plus encore.

Activités amusantes pour tous : expériences mémorables pour toute la famille, animation sur la scène de danse avec plusieurs danseurs professionnels, courts-métrages en plein air, ambiance festive en soirée grâce à DJ Montana, et bien plus encore. Colline du Parlement

Site emblématique où seront mises à l'honneur des traditions canadiennes, notamment la Cérémonie de la garde, le Corps des cornemuses et tambours de l'Aviation royale canadienne, l'Escadron 74 des Cadets de l'air, ainsi que les spectaculaires démonstrations aériennes des Snowbirds. La cérémonie nationale du midi et le spectacle national du soir y seront également diffusés en direct sur écran géant.

Site emblématique où seront mises à l'honneur des traditions canadiennes, notamment la Cérémonie de la garde, le Corps des cornemuses et tambours de l'Aviation royale canadienne, l'Escadron 74 des Cadets de l'air, ainsi que les spectaculaires démonstrations aériennes des Snowbirds. La cérémonie nationale du midi et le spectacle national du soir y seront également diffusés en direct sur écran géant. Cour suprême du Canada

Un espace chaleureux aux allures de fête de quartier offrant une multitude d'activités, dont un atelier de yoga, des matchs d'improvisation avec la Ligue nationale d'improvisation (LNI), des spectacles de magie ainsi que la diffusion en direct des deux célébrations nationales.

Un espace chaleureux aux allures de fête de quartier offrant une multitude d'activités, dont un atelier de yoga, des matchs d'improvisation avec la Ligue nationale d'improvisation (LNI), des spectacles de magie ainsi que la diffusion en direct des deux célébrations nationales. Vieux-Hull

Un lieu idéal pour profiter d'activités familiales en journée et de spectacles captivants en soirée.

Consultez le site Web de la fête du Canada pour découvrir l'ensemble des activités.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Soyez à l'affût des dernières nouvelles sur la fête du Canada et partagez votre fierté en tout temps, particulièrement le 1er juillet. Joignez-vous à la conversation sur nos plateformes.

Facebook : @Patrimoinecdn | @CdnHeritage

X : @Patrimoinecdn | @CdnHeritage

YouTube : @PatrimoineCdn | @CdnHeritage

Instagram : @patrimoine.cdn | @cdn.heritage

Citations

« Le 1er juillet, célébrons ensemble ce qui fait notre force. D'un bout à l'autre du pays, j'invite les Canadiennes et les Canadiens, où qu'ils soient, à se rassembler avec leurs amis, leurs voisins et leur famille pour prendre part aux festivités dans leurs communautés et brandir notre drapeau avec fierté. Bonne fête du Canada! »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

Le 1er juillet 2026 marquera le 159e anniversaire de la Confédération.

Partout au pays, on pourra regarder la diffusion de la cérémonie nationale du midi et du spectacle national du soir sur les chaînes et plateformes de Radio-Canada et CBC.

Le spectacle national bilingue sera offert en simultané en langue des signes québécoise (LSQ) et en langue des signes américaine (ASL), et diffusé en direct sur ICI TOU.TV, CBC Gem ainsi que sur les chaînes YouTube de Radio-Canada et de CBC Music.

Du 28 mai au 15 février 2027, chaque personne admissible ayant soumis une vidéo court la chance de remporter un voyage à bord de VIA Rail Canada en 2026 ainsi qu'une expérience VIP à la fête du Canada 2027. Une seule participation par personne sera admissible aux tirages.

Pour se mettre dans l'ambiance des célébrations, il suffit d'écouter la musique des artistes de la fête du Canada 2026 grâce à la liste de lecture Spotify.

Les personnes qui souhaitent devenir bénévoles pour les célébrations de la fête du Canada à Ottawa et à Gatineau sont invitées à s'inscrire d'ici le 16 juin.

Patrimoine canadien tient à remercier tous les commanditaires de la fête du Canada de 2026 : Tim Hortons, Tigre Géant, VIA Rail Canada, GoodLife Fitness, Queues de Castor, le club de hockey des Sénateurs d'Ottawa et Delta Hotels by Marriott Ottawa City Centre.

Liens connexes

La fête du Canada

La station Ô Canada!

La liste de lecture Spotify de la fête du Canada 2026

Devenez bénévole − La fête du Canada dans la région de la capitale du Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]