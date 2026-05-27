Déclaration du gouvernement du Canada pour souligner l'Aïd al-Adha

OTTAWA, ON, le 27 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, les communautés musulmanes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent l'Aïd al-Adha, une fête animée au cours de laquelle les membres se rassemblent et expriment leur gratitude.

Débutant très tôt le matin par la prière de l'Aïd, cette fête sacrée du calendrier islamique marque le Hadj, soit la fin du pèlerinage annuel à La Mecque. Placée sous le signe de la compassion, de la solidarité et de l'espoir, cette célébration offre aux personnes musulmanes la chance de se réunir, de revêtir de nouveaux vêtements soigneusement choisis pour l'occasion, de partager des repas festifs et d'offrir généreusement à ceux qui en ont besoin. Aussi appelée fête du sacrifice ou grand Aïd, l'Aïd al-Adha est un moment profondément spirituel où tout le monde est invité à célébrer dans la joie.

En cette occasion, nous souhaitons réaffirmer notre appui aux communautés musulmanes qui sont encore trop souvent confrontées aux discriminations et à l'islamophobie au pays. Nous croyons qu'exprimer sa culture, ses croyances et sa foi en toute sécurité est un droit fondamental pour tous les membres d'une communauté, et nous réitérons qu'aucune forme de violence ou de haine n'est tolérée au Canada.

La diversité est l'une des plus grandes forces de notre pays. Grâce à elle, nous sommes plus riches collectivement et nous bâtissons un avenir solide pour les générations à venir. Les traditions et les expériences qui composent notre société font tomber les barrières entre les personnes et enrichissent le tissu social, rendant nos communautés plus chaleureuses et plus inclusives pour tout le monde.

Je souhaite à toutes les personnes musulmanes au pays une merveilleuse fête de l'Aïd al-Adha remplie de paix et de réjouissances.

Aïd Moubarak! »

SOURCE Patrimoine canadien

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