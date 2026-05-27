Le gouvernement du Canada rend hommage aux athlètes d'Équipe Canada qui ont représenté le pays aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026

OTTAWA, ON, le 27 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a fait la déclaration suivante :

« En 2026, c'est l'année du sport au Canada. Nous bâtissons un Canada fort, du terrain de jeu jusqu'au podium. Le sport soutient nos communautés, véhicule nos valeurs, favorise les rapprochements et les débouchés, et est une source de joie.

Aujourd'hui, nous avons fièrement célébré les athlètes olympiques et paralympiques d'Équipe Canada, qui ont représenté notre pays aux Jeux d'hiver de Milano Cortina 2026. Chaque fois qu'ils prennent part à une épreuve, les athlètes canadiens portent les couleurs du Canada et l'unifolié. Nous ne pourrions être plus fiers. Grâce à des années de travail acharné et de persévérance, les athlètes olympiques et paralympiques du Canada se sont illustrés sur la scène mondiale, mettant en valeur le meilleur du Canada tout en inspirant les gens d'un océan à l'autre.

Ce fut un privilège de saluer leurs exploits lors de cette célébration, aux côtés de mes collègues parlementaires et de nos partenaires du Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien.

Durant les Jeux d'hiver de Milano Cortina, ces athlètes remarquables nous ont fait vivre des moments inoubliables. Aujourd'hui, nous leur disons merci et bravo. À elles deux, Équipe Canada et l'équipe paralympique canadienne ont remporté 36 médailles, dont 21 médailles olympiques et 15 médailles paralympiques. Qu'il s'agisse de places sur le podium, de records personnels ou de démonstrations inspirantes de travail d'équipe et de détermination, les athlètes ont incarné l'esprit canadien tout au long des Jeux.

En ma qualité de secrétaire d'État (Sports), j'ai eu le privilège d'encourager et de soutenir la délégation olympique canadienne et d'être témoin de l'énergie, de la détermination et des exploits de nos athlètes. Plus tard au cours des Jeux paralympiques, la ministre Hajdu s'est jointe à moi pour appuyer l'équipe paralympique canadienne dans ses compétitions sur la scène mondiale. Sa détermination, sa résilience et ses exploits ont été une véritable source d'inspiration et reflétaient parfaitement ce que représente le sport paralympique.

Derrière chaque athlète se cache tout un réseau de soutien. C'est pourquoi nous tenons également à remercier tous les entraîneurs, les familles, les amis, les organismes nationaux de sport, les partenaires provinciaux et territoriaux, ainsi que les commanditaires du secteur privé, qui travaillent main dans la main pour aider les athlètes à réussir, du terrain de jeu au podium.

Nos équipes et nos athlètes de calibre mondial méritent un système sportif à leur hauteur. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement envers nos athlètes en soulignant l'investissement de 755 millions de dollars que notre gouvernement consacre afin de renforcer notre système sportif, d'élargir l'accès au sport pour accroître la participation, d'organiser un plus grand nombre de rencontres sportives d'envergure internationale et de soutenir les incroyables athlètes de nos équipes nationales.

À tous les athlètes des équipes olympique et paralympique qui ont représenté les Canada à Milano Cortina en 2026, sachez que tout le pays est fier de vous. Allez, Canada! »

Faits saillants

La célébration d'Équipe Canada rassemblait des athlètes qui ont participé aux Jeux olympiques et paralympiques de Milano Cortina. Elle avait pour but de souligner officiellement leurs réalisations et leur contribution à la fierté et à l'unité du Canada.

Près de 150 athlètes ayant représenté le Canada aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 étaient présents à cette célébration.

La Mise à jour économique du printemps 2026 prévoit un investissement de 755 millions de dollars sur 5 ans à compter de 2026-2027, puis de 118 millions de dollars par an par la suite, pour soutenir le système sportif canadien. Grâce à ce nouvel investissement, le gouvernement du Canada élargira l'accès au sport, créera des occasions pour les Canadiens de tisser des liens significatifs au sein de leurs communautés, favorisera la pleine utilisation des infrastructures existantes et nouvelles, et soutiendra les athlètes canadiens de haut niveau qui, par leurs accomplissements que nous célébrons en tant que pays, font naître un sentiment de fierté et d'unité.

Liens connexes

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Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 - Sport Canada

SOURCE Patrimoine canadien

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