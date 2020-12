OTTAWA, ON, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé des changements au Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN) pour le rendre plus souple pour les candidats et a accueilli les deux premières infirmières auxiliaires participantes au PPICRN à Sault St Marie.

Le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord est un programme axé sur la communauté. Il vise à faire bénéficier les petites communautés des avantages de l'immigration économique. Il les aide à attirer les travailleurs dont elles ont besoin par la création d'une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés.

Suivant les changements au programme, les candidats n'auront plus à acquérir une expérience de travail admissible au cours d'une période continue. Maintenant, les candidats peuvent plutôt démontrer qu'ils ont accumulé l'année d'expérience de travail admissible requise (environ 1 560 heures) au cours des 3 années précédant leur demande, qu'il y ait eu ou non des interruptions dans leur emploi. La politique d'intérêt public s'applique dorénavant à toutes les demandes reçues dans le cadre du PPICRN, ainsi qu'à toutes les demandes à venir.

Cette exigence a été modifiée afin d'éviter que les candidats ne soient pénalisés en raison de courtes interruptions dans leur historique d'emploi, notamment les interruptions de travail temporaires ou les mises à pied causées par la pandémie.

Les demandeurs doivent continuer de satisfaire à toutes les autres conditions d'admissibilité et aux exigences du programme, y compris celles du processus de recommandation de la communauté participante du PPICRN dans laquelle ils souhaitent s'installer.

De plus, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a adopté une mesure temporaire qui permettra aux candidats du PPICRN en attente d'une décision relative à leur demande de résidence permanente de demander un permis de travail sans qu'ils soient pénalisés en raison des retards de traitement causés par la pandémie.

Ces mesures sont mises en place au moment où IRCC annonce les premiers résidents permanents acceptés dans le cadre du PPICRN. Le ministre Mendicino a mentionné à quel point il était fier d'accueillir Alexander Nangpukin Likilasua et Brilla Mercy Kunjumon, qui travaillent comme infirmiers auxiliaires autorisés à Sault Ste. Marie, et les remercie chaudement de leur service et de leur dévouement envers leurs patients durant la pandémie.

Citations

« Les nouveaux arrivants ont joué un rôle de grande envergure dans nos hôpitaux et nous établissements de soins de longue durée pendant la pandémie. Ils représentent environ le quart des infirmiers et infirmières auxiliaires au Canada - comme Alexander et Brilla - et environ le tiers de nos médecins de famille et pharmaciens. Le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord contribue à faire venir les travailleurs dont nous avons besoin à des endroits comme Sault Ste. Marie, où leurs services sont en demande. Nous continuerons de travailler pour faire en sorte que les avantages de l'immigration se font sentir des villes et villages d'un bout à l'autre du pays. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Des économies fortes dans les régions rurales du Canada profitent à l'ensemble des Canadiens. C'est pourquoi notre gouvernement a investi dans la large bande d'accès universelle et les infrastructures rurales et a offert un appui si solide à nos cultivateurs et à nos producteurs. Notre gouvernement a recueilli les commentaires des dirigeants ruraux à l'échelle du pays. Nous avons entendu l'appel au développement de la main-d'œuvre qualifiée dans les collectivités rurales au moyen de l'immigration. Le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord permettra de créer des emplois et d'accroître l'avantage concurrentiel du Canada. »

- L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

Faits en bref

Les immigrants représentent le quart des travailleurs du secteur des soins de santé.

Les immigrants comptent pour 36 % des pharmaciens et des médecins de famille au Canada , ainsi que pour 39 % des dentistes, 27 % des infirmiers auxiliaires autorisés et 35 % des aides-infirmiers et autres travailleurs connexes.

, ainsi que pour 39 % des dentistes, 27 % des infirmiers auxiliaires autorisés et 35 % des aides-infirmiers et autres travailleurs connexes. Plus de 40 % des personnes arrivées au Canada entre 2011 et 2016 qui travaillaient dans le secteur des soins de santé occupaient des postes liés à des domaines importants des soins en établissement, des soins pour bénéficiaires internes ainsi que des soins de santé à domicile.

entre 2016 qui travaillaient dans le secteur des soins de santé occupaient des postes liés à des domaines importants des soins en établissement, des soins pour bénéficiaires internes ainsi que des soins de santé à domicile. Les communautés participant au PPICRN sont : Thunder Bay , Sault Ste. Marie , Sudbury , Timmins et North Bay , en Ontario ; Gretna - Rhineland - Altona - Plum Coulee et Brandon , au Manitoba ; Moose Jaw , en Saskatchewan ; Claresholm , en Alberta ; West Kootenay et Vernon, en Colombie-Britannique.

, , , et , en Ontario ; - - - et , au Manitoba ; , en Saskatchewan ; , en Alberta ; West Kootenay et Vernon, en Colombie-Britannique. Les communautés sont responsables du recrutement des candidats et de leur recommandation aux fins de l'octroi de la résidence permanente.

Le PPICRN est un exemple de nouvelles approches axées sur la collectivité et l'industrie qu'adopte le gouvernement en matière d'immigration. Il existe aussi le Programme pilote d'immigration au Canada atlantique et le Programme pilote sur l'agroalimentaire.

Produits connexes

Liens connexes

Remarque : Les médias peuvent accéder aux photos au lien suivant : https://www.dropbox.com/sh/vlu6d18ehf5qtii/AAAU4Qgh5ktqjUWctO3NyVuka?dl=0

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Alex Cohen, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-954-1064 ; Relations avec les médias : Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]

Liens connexes

http://www.cic.gc.ca