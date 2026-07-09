Le gouvernement du Canada investit dans l'intelligence artificielle et la télédétection pour l'agriculture adaptée au climat

TORONTO, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Les agriculteurs canadiens ont besoin de solutions novatrices pour rester compétitifs, accroître leur productivité et relever les défis liés aux changements climatiques. Le soutien au développement de technologies de pointe dans le secteur agricole contribuera à renforcer la sécurité alimentaire, à créer des emplois et à faire du Canada un chef de file de l'agriculture durable.

Aujourd'hui, Chi Nguyen, députée de Spadina--Harbourfront, au nom de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé l'octroi de jusqu'à 1,65 million de dollars à A.U.G. Signals Ltd. dans le cadre du volet Projets du programme Agri-science, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Grâce à ce soutien, cette entreprise de technologie basée à Toronto dirigera un projet de trois ans visant à mettre au point des solutions novatrices axées sur l'intelligence artificielle pour la surveillance de la santé des cultures et la prévision des rendements. A.U.G. Signals Ltd. fera avancer ses activités de recherche et de développement technologique afin d'intégrer des données provenant de satellites, de drones et d'observations sur le terrain, créant ainsi des outils qui permettront aux producteurs d'évaluer en temps réel la levée des cultures, la biomasse aérienne, les conditions de sécheresse et les rendements prévus.

Dans le cadre du projet, A.U.G. Signals Ltd. collaborera également avec les scientifiques d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour réaliser des activités de recherche clés, comme la collecte de données sur le terrain et la validation de modèles d'IA. Ensemble, leurs travaux contribueront à renforcer la résilience climatique des exploitations agricoles canadiennes et à soutenir la transition vers une agriculture adaptée au climat.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'engage à investir dans des technologies novatrices qui permettront aux agriculteurs canadiens de réussir. L'intelligence artificielle et la télédétection aideront le secteur agricole à s'adapter aux changements climatiques et à saisir de nouvelles possibilités de croissance. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Des entreprises innovantes comme A.U.G. Signals Ltd. contribuent à stimuler la croissance économique dans la région de Toronto en développant des technologies agricoles de pointe. En plus de renforcer notre secteur technologique local, ce projet offrira des solutions concrètes aux agriculteurs de tout le Canada et favorisera la prospérité et la durabilité pour les années à venir. »

- Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront

« Ce projet d'Agri-science d'AAC marque une étape importante dans la promotion de technologies agricoles novatrices et le renforcement de la collaboration entre les partenaires de l'industrie, de la recherche et du gouvernement. Nous sommes reconnaissants de l'appui et des contributions d'AAC, des collaborateurs et des intervenants qui ont rendu cette initiative possible. Ce projet devrait procurer des avantages importants au secteur agricole du Canada en améliorant la productivité, la durabilité et la résilience, tout en appuyant l'économie, l'innovation et la compétitivité de l'industrie agricole canadienne. De plus, il permettra d'accélérer la mise au point et la commercialisation de technologies avancées axées sur les données et de renforcer le leadership d'A.U.G. dans le développement de technologies agricoles intelligentes et durables. »

- George Lampropoulos, Ph. D., président-directeur général, A.U.G. Signals Ltd.

Les faits en bref

A.U.G. Signals Ltd. est une entreprise de technologie basée à Toronto qui propose des solutions avancées de traitement des signaux et de télédétection pour les secteurs de l'environnement, de la gestion des ressources et de l'agriculture.

Le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) est un accord quinquennal (de 2023 à 2028) de 3,5 milliards de dollars conclu entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à accroître la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

Le programme Agri-science, dans le cadre du PCA durable, vise à accélérer l'innovation en finançant et en appuyant des activités scientifiques à l'étape préalable à la commercialisation ainsi que la recherche qui profite au secteur agricole et agroalimentaire et à la population canadienne.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]