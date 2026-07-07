Avis aux médias - Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire annonce un investissement pour stimuler les exportations de bœuf

Avis aux médias - Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire annonce un investissement pour stimuler les exportations de bœufEnglish
Nouvelles fournies parAgriculture et Agroalimentaire Canada
07 juil, 2026, 13:54 ET
OTTAWA, ON, le 7 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera un investissement important dans l'industrie canadienne du bœuf, qui contribuera à stimuler les débouchés à l'exportation, à renforcer notre compétitivité et à faire en sorte que le bœuf canadien continue d'être reconnu et encore plus recherché dans le monde entier. Il sera accompagné de représentants de l'Association canadienne des bovins et de Bœuf canadien.
Le ministre MacDonald et d'autres participants répondront aux questions après l'annonce.
Date
Le mercredi 8 juillet
Heure
De 11 h 15 à 12 h
Lieu
Terrain du Stampede
AltaLink Hall
Près de l'enclos à bétail
Calgary (Alberta)
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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada
SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada
Personnes-ressources: Pour les médias: Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]
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