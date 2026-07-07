Avis aux médias - Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire annonce un investissement pour stimuler les exportations de bœuf

OTTAWA, ON, le 7 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera un investissement important dans l'industrie canadienne du bœuf, qui contribuera à stimuler les débouchés à l'exportation, à renforcer notre compétitivité et à faire en sorte que le bœuf canadien continue d'être reconnu et encore plus recherché dans le monde entier. Il sera accompagné de représentants de l'Association canadienne des bovins et de Bœuf canadien.

Le ministre MacDonald et d'autres participants répondront aux questions après l'annonce.

Date

Le mercredi 8 juillet

Heure

De 11 h 15 à 12 h

Lieu

Terrain du Stampede

AltaLink Hall

Près de l'enclos à bétail

Calgary (Alberta)

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources: Pour les médias: Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]