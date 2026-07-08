Le gouvernement du Canada investit dans la croissance du secteur bovin canadien au titre du programme Agri-marketing

CALGARY, AB, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement de plus de quatre millions de dollars dans deux organisations du secteur du bœuf et des bovins au titre du programme Agri-marketing, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable).

Bœuf Canada recevra jusqu'à 3 741 046 $ sur deux ans (2026-2028) pour développer un secteur canadien du bœuf et du veau dynamique, rentable et concurrentiel, en sensibilisant davantage les consommateurs nationaux et étrangers à la qualité supérieure du bœuf et du veau canadiens et en stimulant la demande pour ces produits.

L'Association canadienne des bovins recevra jusqu'à 300 000 dollars sur deux ans (2026-2028) afin de défendre et d'accroître l'accès aux marchés pour le bœuf canadien en défendant les intérêts commerciaux, en renforçant les relations internationales clés et en promouvant des règles fondées sur des données probantes et favorables au commerce.

Les investissements visent à faire croître le secteur canadien du bœuf en augmentant la visibilité des produits canadiens, en créant des débouchés dans des marchés ciblés et en diversifiant les exportations.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer la croissance et le succès continus de notre secteur du bœuf. Les investissements stratégiques dans le développement des marchés, la promotion et la défense des intérêts commerciaux aident les producteurs du Canada à étendre leur portée et à mettre en valeur la haute qualité du bœuf canadien dans le monde entier. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Bœuf Canada applaudit les efforts du gouvernement fédéral visant à ouvrir et à élargir des débouchés commerciaux à l'étranger pour le bœuf canadien. Bœuf Canada a une grande confiance dans son partenariat avec Agriculture et Agroalimentaire Canada au titre du programme Agri-marketing afin de soutenir et de maintenir le développement du marché mondial du bœuf canadien. »

- Eric Bienvenue, président, Bœuf Canada

« Grâce au soutien du programme Agri-marketing, l'Association canadienne des bovins peut investir plus efficacement les contributions des agriculteurs. Le financement d'Agri-marketing permet à l'ACB de participer à des missions commerciales fédérales, d'explorer de nouveaux marchés d'exportation potentiels et de veiller à ce que la voix et le point de vue des éleveurs de bovins canadiens soient pris en compte dans les décisions stratégiques à l'échelle mondiale. Nous sommes reconnaissants d'avoir ce soutien financier ainsi que la flexibilité de déterminer comment et où concentrer nos efforts. »

- Tyler Fulton, président, Association canadienne des bovins

Faits en bref

Agri-marketing est un programme du PCA durable (2023-2028) doté d'un budget de 129,97 millions de dollars. Le programme appuie les activités dirigées par le secteur visant à accroître et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à saisir les débouchés sur le marché intérieur.

Le PCA durable est une entente fédérale-provinciale-territoriale quinquennale d'un montant de 3,5 milliards de dollars visant à renforcer la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

Le gouvernement du Canada a également investi 75 millions de dollars sur cinq ans (de 2026-2027 à 2030-2031) dans le programme Agri-marketing et a élargi la portée du programme en ajoutant deux volets : la diversification des marchés pour les associations nationales de l'industrie et la diversification des marchés pour les petites et moyennes entreprises. Ce financement ciblé aidera le secteur, y compris celui du poisson et des fruits de mer, à faire face à l'instabilité des marchés et à favoriser une plus grande diversification de ceux-ci.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]