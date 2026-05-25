OTTAWA, ON, le 25 mai 2026 /CNW/ - Fort du succès des trois premières cohortes du Conseil canadien de la jeunesse agricole (CCJA), l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a lancé l'appel de candidatures pour la quatrième cohorte.

L'annonce d'aujourd'hui marque officiellement le début d'une période de réception des candidatures de cinq semaines au cours de laquelle les jeunes qui œuvrent dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire partout au pays sont encouragés à devenir membre du Conseil.

Les jeunes Canadiennes et Canadiens sont dynamiques, engagés et passionnés par l'avenir du secteur agricole et agroalimentaire. Le Conseil canadien de la jeunesse agricole offre une tribune à la prochaine génération pour qu'elle propose des idées novatrices et nouvelles et joue un rôle actif dans les décisions qui façonneront l'avenir du secteur.

Le Conseil canadien de la jeunesse agricole est reconnu pour fournir de précieux renseignements et conseils sur des questions importantes, notamment sur la façon d'attirer les jeunes dans le secteur et d'assurer leur maintien en poste, sur l'utilisation des technologies pour rendre l'agriculture plus efficace et plus novatrice, et sur la compréhension des perturbations dans le commerce alimentaire mondial dans un contexte d'incertitude.

Les jeunes âgés de 18 à 30 ans qui contribuent, par leur travail ou leurs études, à la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire du Canada, ou aux systèmes alimentaires au sens large, sont encouragés à poser leur candidature. Ils peuvent œuvrer dans les domaines de l'agriculture, de la production alimentaire, de l'innovation, de la durabilité, des initiatives de sécurité alimentaire et des projets communautaires liés à l'alimentation. Les candidatures doivent nous parvenir d'ici le 1er juillet 2026 à 23 h 59 (HNP).

Citations

« Les jeunes sont essentiels pour concevoir l'avenir du secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Avec l'annonce d'aujourd'hui, j'espère donner aux jeunes dévoués, réfléchis et passionnés d'agriculture l'envie de poser leur candidature pour faire partie du Conseil canadien de la jeunesse agricole. Ensemble, nous pouvons donner à la prochaine génération les moyens de bâtir un secteur agricole et agroalimentaire plus résilient, innovant et durable. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le Conseil canadien de la jeunesse agricole m'a offert une précieuse plateforme pour échanger des idées avec de jeunes chefs de file passionnés de partout au pays et d'ailleurs, ce qui m'a permis de mieux comprendre les enjeux et les possibilités qui façonnent l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture. La diversité des voix issues de toutes les régions du pays, dont celles des Autochtones, et regroupant producteurs, étudiants, conseillers, techniciens et scientifiques, a façonné un environnement inspirant où des défis complexes se sont transformés en véritables occasions de collaboration. J'invite tous les jeunes curieux et engagés à soumettre leur candidature au Conseil canadien de la jeunesse agricole afin de contribuer à bâtir un secteur plus innovant, durable et inclusif. »

- William McManiman, coprésident, Conseil canadien de la jeunesse agricole

Les faits en bref

Le Conseil canadien de la jeunesse agricole a été créé en juillet 2020 avec un groupe de 25 jeunes choisis parmi plus de 800 candidatures reçues, représentant un mélange varié de personnes provenant de sous-secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ainsi que de chaque province et du Nord. Le Conseil canadien de la jeunesse agricole est non partisan et ses membres sont des bénévoles.

Le processus de présentation des candidatures comprend une série de questions sur l'expérience des candidats dans le secteur agricole et agroalimentaire, ainsi que de courtes entrevues écrites et audio enregistrées portant sur leurs motivations et leurs idées pour transformer le secteur agricole et agroalimentaire du Canada.

Le mandat de deux ans de la nouvelle cohorte débutera à l'automne 2026. La quatrième cohorte du Conseil canadien de la jeunesse agricole sera composée des membres recrutés et de plusieurs membres de la troisième cohorte. Le nombre maximal de jeunes leaders que le Conseil peut réunir est de 25.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes‑ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]