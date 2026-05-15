OTTAWA, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra en Saskatchewan les 19 et 20 mai pour visiter des sites clés de recherche et de transformation agricoles, consulter des intervenants et rencontrer des dirigeants du gouvernement et de l'industrie.

Jour 1 - Saskatoon (Saskatchewan) :

La ministre MacDonald passera du temps à l'Université de la Saskatchewan et visitera le Western College of Veterinary Medicine et la VIDO (Vaccine and Infectious Diseases Organization).

Il participera aux consultations des intervenants et à une visite de site chez K+S Potash.

Jour 2 - Regina (Saskatchewan) :

Le ministre MacDonald participera à la cérémonie d'inauguration et à la fête organisées à l'usine de transformation de canola Cargill de Regina. Veuillez communiquer avec [email protected] pour en savoir plus.

pour en savoir plus. Le ministre rencontrera également son homologue provincial, David Marit, et tiendra des consultations auprès des intervenants.

Il s'agit de la troisième visite du ministre MacDonald en Saskatchewan.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]