OTTAWA, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra en Colombie-Britannique pour rencontrer et consulter des intervenants clés du secteur agricole et agroalimentaire.

21 mai, Vancouver et Burnaby :

Le ministre MacDonald organisera une table ronde au cours de laquelle il consultera les principaux producteurs agricoles et agroalimentaires de la province ainsi que les transformateurs alimentaires.

Il visitera également une usine de transformation des aliments, une banque alimentaire et pourra observer de près les activités portuaires du plus grand port du Canada.

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec Jennica Klassen à l'adresse [email protected] pour obtenir des détails sur les possibilités offertes aux médias.

Il s'agira de la deuxième visite du ministre MacDonald en Colombie-Britannique.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario)613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]