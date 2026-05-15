GUELPH, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ - Les agroentreprises canadiennes sont à l'avant-garde de la création de nouvelles solutions visant à réduire les émissions et à rendre le secteur agroalimentaire plus résilient. Le gouvernement du Canada soutient cet effort en collaborant avec des organismes agroalimentaires canadiens sans but lucratif spécialisés dans les technologies agricoles afin d'aider les petites et moyennes entreprises à vocation scientifique à mettre au point des technologies innovantes qui favorisent la croissance économique tout en protégeant l'environnement.

Aujourd'hui, lors de sa visite à Bioenterprise Canada Corporation, à Guelph, Dominique O'Rourke, députée de Guelph, a annoncé l'octroi d'une aide financière pouvant atteindre 3 250 000 dollars au Réseau canadien d'innovation en alimentation (RCIA) dans le cadre du volet Recherche et innovation - Accélérateur du Programme des technologies propres en agriculture (Accélérateur des TPA). Le Réseau canadien d'innovation en alimentation est l'un des six organismes sans but lucratif qui financeront des projets visant à faire progresser le développement de technologies propres destinées à être adoptées dans le secteur des aliments et des boissons partout au Canada. Le 8 mai, au nom de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Danielle Martin, députée de University-Rosedale, a annoncé un investissement total pouvant atteindre 30 millions de dollars pour l'Accélérateur des TPA.

Grâce au soutien de l'Accélérateur des TPA, le RCIA distribuera davantage de fonds aux entreprises canadiennes qui mettent au point de nouvelles technologies propres pour l'industrie alimentaire par l'intermédiaire de son Fonds pancanadien pour l'alimentation durable. Ce projet vise notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre en rendant la production alimentaire plus propre et plus efficace. Le projet soutiendra également les idées pour réutiliser les déchets alimentaires en les transformant en produits utiles comme des ingrédients alimentaires ou de l'énergie, plutôt que de les envoyer dans les sites d'enfouissement. De plus, le RCIA offrira à ces entreprises du mentorat, de l'encadrement et du soutien pour les aider à croître et à réussir.

Cet investissement au titre de l'Accélérateur des TPA permettra aux entreprises agroalimentaires et aux producteurs canadiens d'avoir accès à un plus large éventail de technologies de pointe, ce qui contribuera à rendre le secteur plus compétitif et plus respectueux du climat.

Citations

« En établissant des partenariats fructueux et en investissant dans le projet du Fonds pancanadien pour l'alimentation durable du RCIA, nous continuons de donner aux innovateurs partout au pays les moyens de mettre au point et d'adapter des technologies propres qui permettront à nos exploitations agricoles de demeurer compétitives et à notre environnement de rester sain pour les générations à venir. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Grâce à des projets comme le Fonds pancanadien pour l'alimentation durable, nous sommes fiers de soutenir des organismes qui offrent des technologies propres aux agriculteurs, aux producteurs alimentaires et aux innovateurs du domaine des technologies alimentaires. En aidant des entreprises canadiennes innovantes comme le RCIA à lancer et à développer leurs idées, nous bâtissons une économie plus durable, plus compétitive et plus résiliente pour l'avenir. »

- Dominique O'Rourke, députée de Guelph

« Pour demeurer concurrentielles sur la scène mondiale, les entreprises agroalimentaires canadiennes doivent être des chefs de file en matière d'efficacité et d'innovation. En mettant sur pied le Fonds pancanadien pour l'alimentation durable, nous veillons à ce que les petites et moyennes entreprises disposent des capitaux et du mentorat nécessaires pour transformer de brillantes idées de technologies propres en réalité commerciale. Il ne s'agit pas seulement d'un investissement dans l'environnement; c'est aussi un investissement dans la résilience économique à long terme de la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Canada. »

- Dana McCauley, directrice générale, Réseau canadien d'innovation en alimentation

Faits en bref

Le Programme des technologies propres en agriculture (TPA) fournit des fonds aux agriculteurs et aux agroentreprises pour les aider à mettre au point et à adopter les plus récentes technologies propres en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'accroître leur compétitivité à long terme.

Le programme des TPA appuie l'engagement du gouvernement du Canada à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45 à 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2035.

L'Accélérateur des TPA fournit des fonds à des organismes sans but lucratif admissibles (bénéficiaires initiaux) qui redistribueront ces fonds à d'autres organismes (bénéficiaires finaux) afin de soutenir leurs objectifs en matière de recherche et d'innovation.

Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution.

Fondé en 2021 et situé à Guelph, en Ontario, le Réseau canadien d'innovation en alimentation a pour but de promouvoir et de développer une culture de l'innovation alimentaire axée sur la collaboration qui génère des occasions de transformation dans le secteur des aliments et des boissons au Canada.

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SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes‑ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]