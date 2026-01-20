OTTAWA, ON, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a organisé une table ronde en personne avec des intervenants du secteur pour marquer le lancement des consultations qui serviront à l'élaboration du prochain cadre stratégique (PCS).

Le PCS succédera au Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) 2023-2028 à titre de principal mécanisme fédéral, provincial et territorial de soutien au secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour la période allant de 2028 à 2033.

Au cours de la table ronde, le ministre s'est entretenu avec des représentants de l'ensemble du secteur pour discuter des possibilités et des défis actuels et émergents touchant le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

La décision du ministre de lancer des consultations souligne l'engagement du gouvernement du Canada à collaborer avec ses partenaires et les intervenants afin d'élaborer un cadre tourné vers l'avenir qui favorise la compétitivité, la résilience et la durabilité du secteur.

Après la table ronde, le ministre MacDonald organisera d'autres tables rondes partout au Canada pour s'informer auprès des associations régionales, des producteurs et des transformateurs. De plus, Agriculture et Agroalimentaire Canada organisera des consultations nationales en ligne sur la page Web du PCS. Ces consultations viseront à recueillir des commentaires sur les défis nouveaux et existants ainsi que sur les possibilités qui s'offrent au secteur. Elles offriront aussi à la population canadienne et aux intervenants d'autres occasions de faire part de leurs points de vue et de contribuer à l'orientation future du Cadre.

« Le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire est un pilier de notre économie et de notre sécurité alimentaire. Une mobilisation significative est essentielle à l'élaboration des politiques, et ces consultations contribueront à garantir que le prochain cadre stratégique s'appuie sur les expériences et les points de vue des personnes qui connaissent bien ce secteur. Nous sommes déterminés à travailler directement avec les agriculteurs, les producteurs, les transformateurs et nos partenaires afin de leur offrir un soutien qui correspond à leur réalité, qui répond aux nouveaux défis et qui positionne le secteur comme un chef de file mondial pour assurer sa réussite à long terme. »

Le prochain cadre stratégique (PCS) est l'accord quinquennal (2028-2033) à venir entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui orientera les investissements dans les programmes et le financement pour soutenir le secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Il s'appuiera sur le Partenariat canadien pour une agriculture durable, qui arrive à échéance le 31 mars 2028, et en sera le successeur.

Afin d'aider le secteur à saisir les occasions qui se présenteront, Agriculture et Agroalimentaire Canada entame des consultations auprès de la population canadienne, notamment les agriculteurs, les producteurs, les transformateurs, les communautés autochtones, les femmes, les jeunes et les associations de l'industrie, au sujet du prochain cadre stratégique quinquennal pour l'agriculture, qui entrera en vigueur en 2028.

