OTTAWA, ON, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Les secteurs canadiens de l'agriculture, du poisson et des fruits de mer font face à une incertitude continue sur les marchés mondiaux et à des risques croissants liés aux obstacles au commerce. Pour aider ces secteurs à demeurer concurrentiels et résilients sur la scène mondiale, le gouvernement du Canada prend des mesures ciblées pour soutenir les exportateurs et les organisations de l'industrie.

Aujourd'hui, lors du petit-déjeuner stratégique annuel d'Aliments et boissons Canada, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé le lancement de deux nouveaux volets du programme Agri-marketing : Diversification des marchés pour les associations nationales de l'industrie et Diversification des marchés pour les petites et moyennes entreprises.

Un montant de 75 millions de dollars sera injecté dans les volets de diversification des marchés du programme Agri-marketing sur cinq ans (2026-2027 à 2030-2031) pour soutenir le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire (y compris le poisson et les fruits de mer) et mieux répondre à l'instabilité actuelle en encourageant une plus grande diversification des marchés.

À compter du 13 février 2026, les organisations admissibles pourront présenter une demande de financement dans le cadre des deux nouveaux volets de diversification des marchés. Les détails, y compris les critères d'admissibilité et les directives de présentation des demandes, sont disponibles sur le site Web du programme.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir un secteur diversifié et résilient en donnant aux agriculteurs, aux transformateurs et aux exportateurs les outils dont ils ont besoin pour être concurrentiels à l'échelle mondiale. Ce financement pour la diversification des marchés ne fait pas partie des 129,97 millions de dollars du programme Agri-marketing précédemment annoncé dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable. Le nouveau financement appuiera tous les secteurs, en mettant l'accent sur ceux qui sont le plus touchés par les obstacles au commerce. Cet investissement s'appuie sur la solidité du programme existant pour soutenir son amélioration et comprend un financement pour les petites et moyennes entreprises, lesquelles ne sont pas admissibles à du financement dans le cadre du programme Agri-marketing de base.

Citations

« Les volets de diversification des marchés du programme Agri-marketing encouragent les secteurs canadiens de l'agriculture, du poisson et des fruits de mer à saisir davantage d'occasions à l'échelle mondiale. En aidant les organisations de l'industrie et les exportateurs à pénétrer les marchés émergents, nous faisons la promotion des produits canadiens, renforçons les partenariats et favorisons la croissance, la résilience et la compétitivité. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Les volets de diversification des marchés aideront les organisations admissibles à accéder à de nouveaux débouchés à l'exportation sur des marchés non traditionnels ayant un potentiel de croissance élevé et renforceront le commerce interprovincial en améliorant la promotion régionale.

Le financement pour les volets de diversification des marchés, mis en œuvre dans le cadre du programme Agri-marketing, s'ajoute au financement déjà engagé au titre du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Tous les secteurs sont admissibles. Toutefois, les secteurs touchés par des obstacles au commerce, par exemple le canola, les légumineuses, le porc, le poisson et les fruits de mer, seront évalués en priorité.

Le financement supplémentaire de 75 millions de dollars pour le programme Agri-marketing a initialement été annoncé par le premier ministre Mark Carney le 5 septembre 2025 et inclus dans le budget de 2025.

Liens supplémentaires

