OTTAWA, ON, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé la reconduction du mandat de Samantha Haverkamp en tant que membre du Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC) pour une période de trois ans à compter du 21 avril 2026.

Mme Haverkamp produit des œufs à couver sur la ferme familiale, située près de Vanessa, en Ontario. Elle est titulaire d'un diplôme en horticulture de l'Université de Guelph, d'un baccalauréat ès sciences (avec mention) en agriculture et d'un certificat en commerce. Sa vaste expérience du secteur lui vient notamment de ses emplois dans une entreprise d'intrants agricoles, où elle achetait des céréales et vendait des engrais, et dans un établissement de prêt aux entreprises agricoles et commerciales.

Depuis 2022, Mme Haverkamp est présidente du conseil d'administration de l'Ontario Broiler Chicken Hatching Egg Producers Association. Elle est également membre du conseil d'administration du Conseil de l'industrie de la volaille.

Citation

« Je tiens à féliciter Mme Haverkamp pour la reconduction de son mandat en tant que membre du Conseil des produits agricoles du Canada. Son leadership, son expertise et son engagement de longue date envers le secteur agricole canadien sont des atouts inestimables pour le Conseil dans l'accomplissement de son important travail. Je suis heureux qu'elle continue de conseiller pour soutenir la gestion de l'offre et promouvoir le secteur agricole et la recherche. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC) est l'organisme fédéral de surveillance qui chapeaute les offices de commercialisation responsables du système de gestion de l'offre (notamment de la volaille et des œufs) ainsi que les opérations des offices de promotion et de recherche du Canada.

Le CPAC œuvre à favoriser l'efficacité et la compétitivité de l'industrie agricole canadienne et conseille le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire sur toutes les questions relatives aux offices créés en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (LOPA).

