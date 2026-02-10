OTTAWA, ON, le 10 févr. 2026 /CNW/ - À l'occasion du Jour de l'agriculture canadienne, nous reconnaissons le travail acharné des agriculteurs et des agricultrices du Canada et célébrons le rôle essentiel qu'ils jouent dans nos vies. L'agriculture relie nos diverses cultures et remplit chaque jour nos assiettes. À l'occasion du 10e anniversaire de cette journée, nous honorons encore une fois les gens qui nourrissent notre pays, année après année, d'une génération à l'autre.

Depuis ma nomination à titre de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, je me suis engagé à soutenir les producteurs et les transformateurs afin d'assurer leur réussite générationnelle. Qu'il s'agisse d'une rencontre avec une productrice de pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard, un producteur céréalier des Prairies, une transformatrice de bœuf de l'Ouest ou un éleveur de volaille du Québec, je suis témoin de l'engagement, du dévouement et de la fierté dont ils font preuve quotidiennement.

En 2025, le secteur canadien de l'agriculture et de l'alimentation a généré 150 milliards de dollars du PIB du Canada, plus de 100 milliards de dollars en exportations ainsi qu'un emploi sur neuf. Ces réalisations sont dignes d'éloges et de reconnaissance partout au pays. De la ferme à l'assiette et du bétail aux cultures, nous sommes vraiment chanceux d'avoir un secteur aussi solide et dynamique.

J'invite la population canadienne à se joindre à moi pour remercier toutes les personnes qui travaillent dur pour nous offrir les produits nutritifs et de qualité supérieure qui font la réputation du Canada. Aujourd'hui, prenez le temps de trouver des produits cultivés au Canada, d'explorer l'incroyable diversité des aliments fournis par nos agriculteurs et, si vous rencontrez un producteur, remerciez-le pour le travail essentiel qu'il accomplit avec sa famille pour le secteur agricole et la population canadienne.

L'honorable Heath MacDonald

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

