OTTAWA, ON, le 18 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, s'est rendu cette semaine à Boston, dans le Massachusetts, pour assister au salon Seafood Expo North America (#SENA), le plus grand salon professionnel dédié aux produits de la mer en Amérique du Nord.

Le ministre était accompagné de l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, ainsi que de représentants de plusieurs gouvernements provinciaux, dont plusieurs premiers ministres et ministres provinciaux de l'Agriculture et des Pêches.

Pour inaugurer le pavillon du Canada, le ministre MacDonald et le ministre Thompson se sont joints au premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Rob Lantz. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard était cette année l'hôte officiel du pavillon du Canada, qui mettait à l'honneur des entreprises de partout au pays et faisait la promotion d'une grande variété de poissons et de produits de la mer.

Le salon de cette année a réuni 133 exposants canadiens provenant de huit provinces. De l'omble chevalier au caviar, en passant par le homard et l'oursin, parmi tant d'autres produits, le salon de cette année a fièrement mis en avant la marque Canada auprès de plus de 20 000 visiteurs.

Le ministre MacDonald a profité de l'occasion pour rendre visite aux exposants, assister à des activités organisées par les provinces exportatrices de produits de la mer et apporter son soutien aux pêcheurs et aux exportateurs tout en participant aussi à une démonstration sur les poissons et les produits de la mer. Il a discuté avec de nombreuses entreprises canadiennes, dont Raspberry Point Oysters, Humble and Frank Foods, Clearwater Seafoods, le Groupe MDMP, Cooke Aquaculture et Cole-Munro Steelhead Trout.

Dans le cadre de sa visite, le ministre et l'honorable Bernadette Jordan, consule générale du Canada à Boston, ont accueilli des dirigeants agricoles et industriels pour deux tours de table. Les discussions ont porté sur les possibilités et les défis communs, ainsi que sur l'importance d'un commerce stable et de chaînes d'approvisionnement intégrées.

Le partenariat entre le Canada et les États-Unis dans les secteurs agroalimentaire et des produits de la mer reste essentiel, les échanges bilatéraux s'élevant à 100,2 milliards de dollars canadiens en 2025. De ce montant, 6 milliards de dollars canadiens correspondent aux exportations canadiennes de poissons et de produits de la mer vers les États-Unis.

Le ministre s'est rendu à l'extérieur de Boston pour rencontrer des représentants de deux entreprises ayant des liens avec le Canada : Stop & Shop, le plus grand détaillant de Nouvelle-Angleterre, afin de réaffirmer le rôle du Canada en tant que fournisseur de produits agroalimentaires de confiance; Bay Street Milling, qui vient d'achever la rénovation de plusieurs millions de dollars de son exploitation de Saskatoon, qui produit de l'avoine sans gluten.

Citation

« Les liens solides tissés lors de notre visite au salon Seafood Expo North America et partout dans l'État permettront de renforcer les relations commerciales de part et d'autre de la frontière. En collaboration avec mes homologues provinciaux et des représentants de l'industrie, nous avons démontré que le Canada est un fournisseur fiable de produits alimentaires et agroalimentaires. Cela offrira davantage de débouchés aux pêcheurs ainsi qu'aux producteurs agricoles et agroalimentaires des deux pays. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Le Canada se classe au deuxième rang des acheteurs de produits agricoles des États-Unis (seulement 1,1 % derrière le Mexique) et constitue le principal marché d'exportation des produits agricoles de plus de la moitié des États américains.

Le Canada et les États-Unis sont d'importants partenaires commerciaux pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer, et les échanges bilatéraux dans ces industries ont atteint 100,2 milliards de dollars canadiens en 2025.

En 2025, le Canada a exporté pour 6 milliards de dollars canadiens de poisson et de produits de la mer aux États-Unis.

La marque Canada aide les consommateurs du monde entier à reconnaître les boissons et les aliments canadiens et met en valeur la grande diversité des produits issus de notre paysage varié, qui s'étend d'un océan à l'autre.

Liens connexes

Suivez-nous sur Facebook, X, YouTube, Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias: Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]