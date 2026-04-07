BURNABY, BC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Le secteur agricole canadien est à l'avant-garde pour ce qui est de bâtir un avenir plus vert et de veiller à ce que les Canadiens et Canadiennes aient accès à des solutions durables et locales. Le soutien accordé pour les technologies de pointe est essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et renforcer les systèmes alimentaires du Canada pour les générations à venir.

Aujourd'hui, Wade Chang, député de Burnaby Central, au nom de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé l'octroi d'une somme pouvant atteindre 1 236 310 $ à Anodyne Chemistries Inc. par l'entremise du volet Projets du programme Agri-science, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Cet investissement soutiendra Anodyne Chemistries dans la mise au point d'un procédé bioélectrique innovant qui convertit le dioxyde de carbone et l'eau en acide formique et en peroxyde d'hydrogène de haute qualité à faible teneur en carbone, ce qui permettra une importante réduction des émissions de GES et limitera la dépendance du secteur agricole canadien aux matières premières pétrochimiques. L'acide formique et le peroxyde d'hydrogène jouent tous deux un rôle important dans nos exploitations agricoles, où ils sont utilisés pour conserver les aliments pour animaux, soutenir la santé du bétail et aseptiser l'équipement et les cultures de façon sûre pour l'alimentation et pour l'environnement.

Le gouvernement du Canada s'engage à faire croître l'économie, à promouvoir la durabilité environnementale et à soutenir les agriculteurs et les agroentreprises du Canada.

Citations

« En investissant dans les technologies propres innovantes, notre gouvernement contribue à créer de nouvelles avenues de développement économique et à promouvoir la durabilité, en Colombie-Britannique et ailleurs au pays. Ce genre de projets est essentiel pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de bâtir un secteur agricole encore plus fort et résilient pour la population canadienne. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Je suis fier de voir notre gouvernement investir dans des technologies locales ici même, dans notre communauté. Soutenir des projets comme celui-ci place l'une de nos entreprises locales, Anodyne Chemistries, à l'avant-garde de la recherche en agriculture à faibles émissions de carbone au Canada. »

- Wade Chang, député de Burnaby Central

« Nous sommes fiers de travailler aux côtés d'AAC pour poser les bases d'une chaîne d'approvisionnement en produits agrochimiques nationale et décarbonée, pour renforcer la sécurité alimentaire et soutenir la transition vers un avenir carboneutre. »

- Iain Evans, chef de la direction, Anodyne Chemistries Inc.

Les faits en bref

Anodyne Chemistries Inc., de Burnaby, en Colombie-Britannique, est une entreprise spécialisée dans les technologies propres pour une production chimique durable.

Le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) est un accord quinquennal (de 2023 à 2028) de 3,5 milliards de dollars conclu entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à accroître la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

Le programme Agri-science, offert dans le cadre du PCA durable, vise à accélérer l'innovation en finançant et en appuyant des activités scientifiques et de la recherche précédant la mise en marché qui servent les intérêts du secteur agricole et agroalimentaire et de la population canadienne.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]