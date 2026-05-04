OTTAWA, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Aujourd'hui, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé le renouvellement du mandat de Brian Douglas à titre de président du Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC) pour la période allant du 11 juin 2026 au 2 octobre 2027.

M. Douglas est diplômé de l'Université de Guelph et cumule 41 années d'expérience en tant qu'éminent fonctionnaire. Sa carrière lui a permis d'étudier en profondeur les possibilités et les défis avec lesquels les producteurs canadiens doivent composer. Il a occupé des postes de haut niveau au sein du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, notamment en tant que greffier du Conseil exécutif et secrétaire du Cabinet, ainsi qu'à titre de sous-ministre au Renouvellement des transports et de l'infrastructure et de sous-ministre de l'Agriculture.

M. Douglas a consacré la plus grande partie de sa carrière au ministère de l'Agriculture de l'Île-du-Prince-Édouard, où il a dirigé la Division des ressources agricoles et les services de vulgarisation agricole. Il a également représenté l'Île-du-Prince-Édouard au sein de nombreux conseils et comités provinciaux et nationaux liés à l'agriculture et aux infrastructures. M. Douglas occupe les fonctions de président et d'administrateur général du CPAC depuis quatre ans, où son leadership continue de faire progresser la réalisation du mandat de l'organisation.

Citation

« Je tiens à féliciter M. Douglas pour son leadership continu au sein du Conseil des produits agricoles du Canada. Son expertise approfondie et son dévouement de toute une vie à renforcer le secteur canadien de l'agriculture représentent des atouts inestimables pour nos producteurs et pour l'ensemble du secteur. »

L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC) est l'organisme fédéral de surveillance qui chapeaute les offices de commercialisation responsables du système de gestion de l'offre (notamment de la volaille et des œufs) ainsi que les opérations des offices de promotion et de recherche du Canada.

Le CPAC favorise l'efficacité et la compétitivité du secteur canadien de l'agriculture et conseille le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire sur toutes les questions relatives aux offices créés en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (LOPA) et de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (LCPA).

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SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources: Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected] | Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]